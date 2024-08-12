Клиенты разрывают договоры с провайдерами из-за замедления YouTube

Около 135 российских операторов связи сообщили Минцифры и Роскомнадзору о кратном росте числа клиентов, предъявляющих претензии из-за плохой работы Youtube и Google. Абоненты начали тысячами расторгать договоры, говорят бизнесмены. Письма ведомствам направили ассоциация «Ростелесеть» и «Ассоциация малых операторов связи регионов», сообщил ознакомившийся с документами «Коммерсантъ».

Авторы писем говорят о «неравномерном замедлении работы Youtube, поисковой системы Google и ее сервисов». Еще две недели назад жалоб было кратно меньше, уточнили представители ассоциаций.

В «Ростелесети» состоят более 200 региональных провайдеров, на претензии клиентов сослалась половина, рассказал президент ассоциации Олег Грищенко. По его словам, абоненты жалуются на нестабильное функционирование видеохостинга через проводной интернет — тогда как у операторов мобильной связи «все работает». Пользователи делают вывод, что виноват домашний провайдер, сказал глава ассоциации. Счет расторгающих договоры абонентов достиг нескольких тысяч, уточнил Грищенко.

В «Ассоциации малых операторов связи регионов» причину жалоб объяснили неравномерностью замедления сервисов американской компании. Оно происходит «резко и хаотично у разных операторов по всем регионам страны», из-за чего провайдеры «массово теряют абонентскую базу». В ассоциации состоят более 120 компаний, о массовых жалобах клиентов сообщили более четверти, заявил глава объединения Дмитрий Галушко. Расторгнувших договоры недовольных абонентов, по его словам, за две недели накопилось больше тысячи.

Операторам связи, особенно региональным, сложно объяснить причины проблем с Youtube и Google из-за «отсутствия официальных заявлений в СМИ и опубликованных нормативно-правовых актов по указанной проблеме», процитировал «Коммерсантъ» письмо «Ростелесети». Провайдеры, согласно письму, просят чиновников сделать публичное заявление и объяснить: почему в стране замедляется Youtube.

Читать еще Русская хтонь на iPhone Провинциальная Россия на снимках известного фотографа Дмитрия Маркова

Представители обеих ассоциаций также, согласно письмам, просят ведомства выявить причины «неравномерностей деградации» американских сервисов у разных операторов. Проблемы у малых провайдеров ощущаются острее, предположил Галушко, «за счет меньшего количества международных стыков».

Замедление сервисов Google происходит неравномерно у разных провайдеров из-за того, что власти сейчас проверяются разные способы влияния на работу YouTube, предположил в разговоре с «Коммерсантом» автор телеграм-канала про телеком aboud62 Алексей Бойко.

С 8 августа Роскомнадзор начал требовать у операторов связи адреса мест, где установлено и работает оборудование Google, кэширующее трафик для стабильной работы Youtube и других сервисов. В тот же день поток жалоб от россиян на проблемы с загрузкой видеороликов увеличился.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.