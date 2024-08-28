Операторы связи пытаются сами ускорить Youtube

Отказ российских властей признаться в целенаправленных действиях по замедлению работы Youtube привел к тому, что операторы связи самостоятельно внедряют решения, призванные ускорить работу видеохостинга. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники среди участников рынка.

По их словам, количество случаев, когда операторы связи самостоятельно «обходят» замедление Youtube, исчисляется десятками. При этом юристы, опрошенные изданием, подчеркивают, что такие действия операторов связи абсолютно законны, так как сервис в России не внесен в реестр запрещенных и официально не заблокирован.

Сам «Коммерсантъ» обнаружил по меньшей мере два сообщения операторов домашнего интернета только в Северо-Западном федеральном округе, в которых они заверяют своих пользователей, что YouTube на их сетях работает с нормальной скоростью, не требуя использования «дополнительных инструментов». При этом один из операторов поясняет, что перенаправляет пользовательский трафик с российских серверов Google на европейские.

«Некоторые операторы ищут возможность привлечь новых абонентов перед активным сезоном за счет использования средств обхода. При этом рассчитывают, что ответственность для них маловероятна, так как официального запрета YouTube нет, такие операторы трактуют это в свою пользу», — сказал изданию гендиректор оператора «Комфортел» Дмитрий Петров.

12 августа стало известно, что 135 российских операторов связи сообщили в Роскомнадзор и Минцифры о тысячах абонентов, которые расторгают договоры, предъявляя претензии из-за плохой работы Youtube и Google. Операторы пожаловались властям, что не могут внятно объяснить клиентам, что происходит со скоростью работы Youtube.

В июле пресс-служба «Ростелекома» предупредила россиян о возможном замедлении загрузки и искажении качества воспроизведения роликов в YouTube из-за проблем с оборудованием Google. Позже Дмитрий Песков заявил, что власти не рассматривают вопрос ограничения доступа к видеохостингу и добавил, что российские компании могут самостоятельно обращаться к представителям YouTube с просьбой решить проблему.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале писал, что замедление YouTube «является следствием антироссийской политики хостинга».

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