Видео с ремонтом квартир-гробов собирают миллионы просмотров

В тиктоке и инстаграме часто можно встретить анимационные ролики про ремонт крошечных помещений: чтобы поселить целую семью в пространстве три на три метра, авторы дизайн-проекта предлагают установить плиту и душ прямо над унитазом и показывают другие «лайфхаки». «Холод» рассказывает, откуда пошли ролики и почему они стали так популярны.

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«Малыш Джон 10 лет работал каменщиком и наконец накопил денег на свой дом в Нью-Йорке. Но когда увидел его, был настолько шокирован, что упал на пол, потому что общая площадь была меньше двух квадратных метров».

Так начинается один из роликов о реновации крошечного жилья, серия которых вирусится в инстаграме и тиктоке уже несколько месяцев.

Закадровый голос, созданный при помощи нейросети, под ритмичную музыку озвучивает каждый шаг: сначала нужно расширить пространство, используя «арендованный квадратный метр», затем установить каркас кровати из оцинкованной стали (galvanized square steel) покрыть его экологичными деревянными пластинами — крепкими и долговечными. Вещи можно хранить в специальных отсеках под и над кроватью. А одежду на вешалках — повесить у окна и использовать как шторы. Рядом с кроватью следует установить унитаз, а над ним душ, чтобы можно было расслабиться после долгого рабочего дня. После этого в помещении удается разместить проектор для просмотра кино и рабочий стол, за которым Джон сможет усердно работать, чтобы накопить на жилье вдвое больше.

«Вот так он превратил пространство, которое нежно называют “склепом”, в место, где большие мечты воплощаются в реальность», — подводит итог закадровый голос.

Это видео опубликованное в тикток-аккаунте homedesign369 набрало 29,9 миллионов просмотров и 1,6 миллиона лайков. 3D-анимация выглядит подчеркнуто абсурдно: люди в разноцветных костюмах проплывают сквозь стены, а по крошечной комнате пробегает тигр.

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Откуда пошли ролики

Первые анимированные ролики с реновацией квартир в таком стиле появились еще в 2021 году в китайских соцсетях — аналоге Тиктока — Douyin и ютуба — BiliBili на канале Crazy Designer (сумасшедший дизайнер). В описании профиля указано, что автору 40 лет и он из китайской провинции Хунань.

Crazy Designer выкладывал дизайн-проекты обычных кухонь, гостиных, спален, ванных комнат и балконов, в том числе и не очень больших по метражу. Изначально ролики были серьезные и содержали практические советы, но постепенно они начали меняться.

Сперва автор нашел ритмичный саундтрек — композицию «Morsmordre» от Crazy Donkey (под него вышли большинство виральных видео). Позже Crazy Designer стал добавлять на ролики анимированных людей. Они мешали друг другу принимать душ, дрались за место на диване, сталкивали друг друга с кровати и иллюстрировали другие проблемы жильцов до реновации их жилья. Это сделало ролики более юмористическими, и они стали собирать больше просмотров. Однако по-настоящему популярным стало видео о том, как обустроить одну комнату для четырех детей, опубликованное в октябре 2022 года, — ролик набрал больше двух миллионов просмотров.

Вероятно, вдохновившись успехом, автор стал выпускать больше шутливых видео — например, про убийство в ванной. Вместо обычных дизайнов создатель канала стал публиковать ролики с заголовками в духе «Дизайн ванной комнаты, которого вы еще никогда не видели». В комментариях многие писали, что ванна, которую он переделывает, — больше площади чьей-то квартиры.

Следующим вирусным роликом на почти 3,3 миллиона просмотров стало видео о ремонте крошечной квартиры в Шанхае, в которую влезает только гроб. Автор показал, как превратить его в полноценное жилье с кроватью и душем, и собрал сотни комментариев и тысячи лайков. Вскоре большая часть новых роликов на канале стала посвящена реновации квартир-«гробниц».

Международная слава

В тикток видео с анимированным ремонтом пришли в апреле 2022 года. Первые ролики с обычными дизайн-проектами публиковал аккаунт designer_bob. На канале регулярно выходили как уникальные ролики, так и переводные из китайских соцсетей. Многие — с проектами функциональных и удобных спален для семей с детьми. На канале выходили ролики созданные в разных графических редакторах, а иногда и с живыми людьми.

Несмотря на то, что в видео не было никаких шуток и даже озвучки, они быстро разошлись и стали собирать сотни тысяч просмотров. В комментариях пользователи часто писали, что «маленькие» пространства далеко не такие маленькие, а ремонт по дизайн-плану автора обойдется в огромную сумму.

В ноябре 2023 года в тиктоке появился аккаунт homedesign369. Первое время в нем выходили такие же ролики, как и у designer_bob, правда, в них появился закадровый голос. Однако вскоре после успеха шуточных роликов Crazy Designer в китайских соцсетях homedesign369 стал выкладывать переводы вирусных роликов, только место действия из Шанхая переместилось в Нью-Йорк. Одновременно похожие ролики стали выкладывать и другие — тикток-аккаунты dy02449xjp и modern.home365, а также ютуб-канал HomeDesign365.

Все они набирают сотни тысяч, а иногда и миллионы просмотров. Реновацию жилья делали не для абстрактных клиентов, а для женщины, которая «случайно родила тройню», и двух братьев, которые не могли поделить компьютер. Но самыми вирусными стали ролики о ремонте крошечных квартир, главный герой которых — Малыш Джон.

Кто такой Малыш Джон

В роликах множество персонажей: мужчины по имени Дэвид и Лиам, безымянные женщины, братья и сестры, чьи-то бабушки и дедушки. Но, вероятно, самый узнаваемый среди них Малыш Джон — молодой человек в цветочном костюме, традиционном в северо-восточном Китае, который может превратить в «уютную» студию площадь размером с подоконник.

Из роликов известно, что Малыш Джон начал поиски жилья после того, как его выгнал из дома отец за то, что сын тратил его деньги на покупку коллекционных моделей. После этого Джон был вынужден жить в коридоре «размером с дверь машины» и присоединился к «банде попрошаек». Затем ему помогла богатая тетушка — она подарила квартиру, в которую не поместилась даже нога племянника.

От ролика к ролику у Малыша Джона разная работа: он перевозил кирпичи, продавал говядину и паровые булочки в своем ларьке. Также из некоторых видео становится известно, что Малыш Джон вырос в Шанхае, увлекается киберспортом, любит смотреть корейские дорамы (так называют корейские сериалы), умеет управлять вертолетом и прыгал с парашютом. Однажды его похитили инопланетяне и оставили на Луне, где он построил импровизированный дом, но через несколько дней каким-то образом вернулся на Землю.

В некоторых видео Малыш Джон наконец-то покупает свое собственное жилье на отложенные деньги, но сколько бы тысяч долларов он не заработал, ему хватает только на крошечные, «размером с гроб» квартиры, что возмущает его жену Эмили. Из-за разногласий Малыш Джон сбежал от нее со своим другом Лиамом и жил в канализации — которую, конечно, тоже отремонтировал.

В некоторых роликах говорят об их с Эмили детях, но их точное количество является предметом споров. Например, в одном из видео он делал ремонт, чтобы подготовить комнату для целой толпы детей.

В видео иногда появляются и домашние питомцы Малыша Джона, которым тоже нужно место в квартире: собака, осел, который постоянно убегает, орел, на котором можно летать, и домашний тигр.

В одном из последних видео на ютуб-канале Home Design, Малыш Джон после пяти лет «суеты» в Нью-Йорке смог наконец купить огромную квартиру с панорамными окнами за 300 тысяч долларов. Правда, для этого «уставшему от борьбы» Малышу Джону пришлось переехать во Вьетнам — в Нью-Йорке ему хватало только на двухметровую комнату.

Что за оцинкованные квадратные трубы и экошпон

Каким бы абсурдным ни был ролик, там почти наверняка будут использованы оцинкованные трубы и экологичный шпон (Galvanized square steel and eco friendly wood veneer). Персонажи в роликах в основном используют этот набор для незаконного и абсурдного расширения своих жилищ. С их помощью Малыш Джон увеличил квартиру размером в 10 квадратных сантиметров, подаренную дедушкой, или построил дом на дереве, которое вырастил сам.

Первое упоминание оцинкованных труб у пользователя homedesign369 было в видео 2023 года про женщину, которая «случайно родила тройню» и ей нужно было сделать перепланировку комнаты, чтобы разместить в ней всех детей. Позже эти стройматериалы начал использовать и Малыш Джон, добавив к ним анкерные болты, которые одолжил у тетушки.

Оцинкованная квадратная труба — это стальная труба, которую окунули в цинк для предотвращения коррозии. Из нее можно делать каркасы помещений, чем и пользуются персонажи роликов.

Несмотря на то, что это настоящие строительные материалы, благодаря роликам они превратились в мем.

Have you tried renovating the room with some galvanised steel and wooden platforms? https://t.co/yYNaCScaRL — Ijbolina Lolie (@grandpabbychuck) May 6, 2024 «1060 фунтов в Клэпхеме 😭😭 Я подавилась своим напитком»

«А вы пробовали отремонтировать комнату используя оцинкованную квадратную сталь и экологичный шпон?»



Некоторые просто меняют свои имена в тиктоке на «Eco Friendly Wood Veneer», другие — фантазируют как стальные трубы и шпон выглядели, если бы были людьми. А другие находят на гугл-картах примеры реальных квартир, который мог бы отремонтировать Малыш Джон.

@googlemapsfun what in the galvanized square steel is this ⁉️ ♬ Morsmordre（莫斯莫多） - Crazy Donkey «Я нашел его»

@lancer411 I LOVE ILLEGAL EXPANSION #galvanizedsteel #ecofriendlywoodveneer #illegalexpansion ♬ Ethereal - Txmy «Хозяин квартиры, которую я снимаю с ужасом смотрит, как я несу домой оцинкованную сталь, экологически чистый шпон, анкерные болты и зимние одеяла вверх по лестнице»

Почему видео стали популярными

Несмотря на шутливый тон роликов, в социальных сетях считают их достаточно «жизненными» и реалистичными. Малыш Джон работает по 10 лет, после чего может позволить себе комнату размером чуть больше метра.

«Мы — поколение, которое было вынуждено поставить свою жизнь на паузу из-за того, насколько мы финансово облажались, при этом число переездов обратно к родителям выросло на 87% за последние два десятилетия, а поколение Z “переживает исключительно высокий уровень бедности”, согласно последнему анализу переписи населения США, — объясняет Сандра Сонг, автор издания The Fader, феномен популярности роликов. — И в отличие от Маленького Джона большинство из нас недостаточно финансово стабильны, чтобы иметь детей».

Например, дома-гробы, или как их еще называют «квартиры-кровати», которые покупает Маленький Джон, действительно существуют. Они распространились в Гонконге еще в 1950-е годы — а теперь около 200 тысяч жителей города ютятся в похожих квартирах. С кризисом жилья сталкиваются молодые люди по всему миру.

И пока в интернете удивляются московским студиям площадью около восьми квадратных метров и стоимостью от четырех миллионов рублей, Малыш Джон дает надежду, что свои жилищные проблемы можно решить с помощью оцинкованных квадратных труб и экологически чистого шпона.