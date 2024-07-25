В Госдуме анонсировали значительное замедление YouTube в России уже на этой неделе

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что до конца этой недели скорость загрузки видео в YouTube в России может снизиться до 40%, а к концу следующей недели — до 70%.

«”Деградация” YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — утверждает Хинштейн.

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Депутат утверждает, что речь идет только о десктопной версии видеосервиса. По его словам, YouTube необходимо «привести в чувства», и для этого специально выбрали летний период, когда большинство россиян уезжают в отпуска и якобы пользуются только мобильной версией.

«Деградация Youtube их [пользователей мобильной версии] никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров государство перешло к конкретным шагам», — пишет Хинштейн.

Кроме того, депутат обвинил Youtube в «наплевательстве к корневой инфраструктуре», которую, по его словам, сервис перестал обслуживать. Хинштейн связывает замедление с «антироссийской политикой хостинга», который блокирует каналы российских блогеров и артистов, а также прокремлевских журналистов, «чья позиция отличается от западной точки зрения».

Хинштейн также отметил, что если сервис не изменит свою политику, то российские власти продолжат вводить ограничения. Депутат потребовал от Youtube соблюдения российских законов и добавил, что российские сервисы, например, Rutube и VK Видео, на данный момент активно развиваются.

Ранее «Газета.ru» писала, что российские власти планируют заблокировать сервис этой осенью. При этом в июле этого года россияне поставили очередной рекорд охватов на YouTube. Российская аудитория сервиса достигла 80% от всего населения.

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