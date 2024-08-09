СМИ: у провайдеров собираются изымать оборудование Google

Роскомнадзор затребовал у операторов связи информацию о физических адресах расположения оборудования Google, которое американская корпорация предоставляла российским провайдерам для улучшения работы своих сервисов. О рассылке запросов сообщил «Коммерсантъ». Телеграм-канал «ЗаТелеком» выложил копию запроса ведомства, разосланного через непосредственно подчиненный РКН Главный радиочастотный центр.

Согласно выложенной копии, РКН потребовал от неназванного провайдера за несколько часов, до вечера 8 августа, предоставить информацию о «размещенных на ресурсах сети кэширующих сервисах контента Google Global Cash», а также «схему размещения серверов с указанием расположения относительно ТСПУ». ТСПУ — «технические средства противодействия угрозам», аппаратный комплекс, который принудительно установил каждый российский оператор связи и который позволяет РКН удаленно фильтровать трафик по своему усмотрению.

«Из двух взаимоисключающих параграфов про "завтра перестанут замедлять" и "щас оборудование будем изымать", кажется, сыграла вторая часть», — прокомментировали рассылку запроса авторы канала «ЗаТелеком».

Накануне конфискацию аппаратуры американской корпорации в интервью журналу «Компьютерра» анонсировал конкурсный управляющий ООО «Гугл», дочерней компании Google International, Валерий Таляровский. В июле арбитражный суд удовлетворил иск Таляровского, потребовавшего признать недействительным перечисление дивидендов в размере 10 млрд рублей от «Гугл» в адрес Google International. Дивиденды были выплачены в декабре 2021 года. Конкурсный управляющий назначен Арбитражным судом Москвы осенью 2023 года, вскоре после того, как суд объявил «Гугл» банкротом.

Поскольку кроме физических адресов РКН потребовал предоставить IP-адреса серверов Google Global Cash, ведомство даже без конфискации, в любом случае, сможет эффективнее замедлять Youtube, предположили опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

8 августа российские пользователи Youtube подали пять тысяч жалоб на сервис Сбой.рф, сообщила «Роскомсвобода».

Источник «Коммерсанта» на телеком-рынке уточнил, что операторы с утра начали фиксировать намеренную блокировку трафика, который шел от Google Global Cache к абонентам. Трафик сервисов Google на стыках с точками обмена сократился с 1 августа в два раза, а 8 августа — еще вдвое, сообщил изданию технический директор сервиса Piter-IX Вадим Яворский.

Представитель одного из операторов связи на правах анонимности рассказал «Коммерсанту», что при полной блокировке Youtube провайдеры могут потерять около трети всего трафика. Другой источник издания на рынке связи предположил, что россияне частично перенесут этот трафик на другие площадки, а частично «на VPN в серую зону».

Власти Москвы 8 августа отказали в проведении митинга против замедления Youtube, сославшись на ковидные ограничения. Заявку в мэрию подавал житель столицы Максим К., указав в уведомлении датой проведения 17 августа, местом — площадь Сахарова, а численность участников — до 30 тысяч человек.

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