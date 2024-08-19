Я нейрохирург с 20-летним стажем и больше не вернусь в Россию из-за фашизма

52-летний нейрохирург Дмитрий Атмачиди из Ростова-на-Дону в 2022 году решил покинуть Россию из-за вторжения в Украину. Он продал трехэтажный дом, забрал жену и четырех детей и навсегда уехал за границу. Атмачиди говорит, что уже потратил больше 100 тысяч евро в эмиграции: семья прожила полтора года в Турции, а теперь перебралась в Сербию. Уже два года он пытается легализоваться в Германии: учит язык, сдает экзамены, пытается устроиться на работу и получить ВНЖ. Атмачиди уверен, что рано или поздно сдаст все необходимые экзамены, перевезет семью на восток Германии и сможет хорошо жить, никогда больше не сталкиваясь с фашизмом в России. Он рассказал «Холоду» о трудностях, с которыми столкнулась его семья, и решимости во что бы то ни стало преодолеть немецкую бюрократию.

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Решение об отъезде из России мы с женой приняли 24 февраля 2022 года, когда увидели новости. Об эмиграции мы размышляли и раньше, но до вторжения в Украину у меня теплилась надежда на какие-то улучшения в стране. Я думал, что большинство наших граждан хоть и инертные, но хорошие люди и хотят перемен. Но после начала войны я понял, что заблуждался, и большинству все происходящее нравится. Конечно, есть и приличные люди, которые не поддерживают это, но вынуждены оставаться. Но их, на мой взгляд, меньшинство. Я уверен, что фашизм в России будет только усугубляться и ничего хорошего в ближайшее время там происходить не будет. И я не хочу, чтобы мои дети росли в таком государстве. Да и сам я в таких условиях жить тоже не хочу.

Пять месяцев у нас ушло на подготовку к переезду. Мы занимались переводом документов, апостилированием и продажей дома. Дом — большая потеря для моей жены. Мы строили его с нуля несколько лет и вложили в строительство и обустройство 17 миллионов рублей (это большой трехэтажный дом площадью 300 квадратных метров). В декабре 2021 года купили много новой мебели и только обжились, как пришлось со всем прощаться. Отбить вложения не удалось. Продать хотелось поскорее, поэтому, когда нашелся покупатель, готовый заплатить 11 миллионов, мы согласились.

Пришлось продать и машину, хотя мы не хотели. Но вмешались санкции и запрет на въезд в Европу на автомобилях с российскими номерами. Машину удалось продать за четыре миллиона рублей. На деньги от продажи дома и машины мы и живем эти два года. Пока ни я, ни жена все еще не можем устроиться на работу.

Нашему младшему ребенку был всего год, когда мы решились переезжать. Старшим близнецам — по 13 и еще одному сыну — шесть. Близнецы учились в одном из лучших мест в России — в ростовском лицее КЭО (лицее классического элитарного образования), и терять этот уровень образования не хотелось, но ничего не оставалось. Перевели близнецов на онлайн-обучение, за ними в онлайн-школу пошел и средний сын.

Я распрощался с ростовским Национальным медицинским исследовательским центром онкологии, где проработал ровно 20 лет. Это одна из четырех лучших в России онкоклиник. Я был врачом-нейрохирургом в отделении нейрохирургии. Жена на момент эмиграции была в декретном отпуске с младшим сыном, но она подрабатывала эндокринологом в частном центре. Попрощалась с работой и она.

Ни с кем из коллег решение о переезде я не обсуждал. Я с ними работал много лет и понимал, какое у них отношение к происходящему. Предполагал, что если буду делиться своими оценками и мнением, то они могут и доложить «куда следует».

Спустя два года эмиграции, я понимаю, что многие люди, которые остаются в России, живут в двух реальностях: в одной у них хороший уровень жизни, которого они успели достичь, во второй — воюющая страна. От второй они стараются абстрагироваться. Люди не хотят терять свой комфорт и то благополучие, которое у них есть. Многие мои коллеги-россияне стараются не касаться военной темы вообще, не выражают политическую позицию: ни в соцсетях, ни в личном общении. Люди боятся, я их понимаю.

На работе нашей клиники в Ростове, хоть она и рядом с границей, война практически не отразилась: там лечат онкобольных, а не раненых солдат с фронта. Но косвенно происходящее все же сказалось: у людей в России стало больше денег (выплаты военным, гробовые), теперь они могут неофициально платить врачам большие деньги за операции. Насколько я знаю, уровень жизни врачей растет, финансово у них все очень хорошо.

Важна каждая бумажка

В июле 2022 года мы уехали в Турцию, но быстро решили, что это временный вариант. Мы с женой определили, что хотим жить в Германии. Она нам нравится тем, что у нее, в силу истории, есть прививка от фашизма — для нас это очень важно. Кроме того, несколько моих однокурсников еще с 90-ых живут в Германии, и от них у меня было достаточно много подробностей о работе в медицинской сфере. Они рассказали, что там хорошие стабильные зарплаты для врачей высокой квалификации, как у меня, а также про то, что в немецких клиниках сейчас дефицит кадров. Это дало мне уверенность, что я найду работу.

Первый год эмиграции у нас с женой был посвящен интенсивному изучению немецкого языка, которого на старте мы не знали совсем. Учили по четыре-шесть часов в день. Спустя год мы оба сдали экзамен, подтвердив знание языка на уровне B2 (уровень, достаточный для свободного общения с носителем). Затем мы приступили к изучению медицинского немецкого — чтобы сдать профессиональный экзамен Fachsprachprüfung для врачей. Три раза в неделю мы занимаемся с репетитором, в остальные дни выполняем домашние задания. Учимся абсолютно каждый день.

Когда планируешь переезжать в Германию, сначала надо определиться с землей — регионом, в котором ты собираешься работать и жить. Мы выбрали Бранденбург на востоке Германии — там живут наши друзья, и там я нашел потенциальное место работы. Сдав первый языковой экзамен, еще в прошлом году я разослал свое резюме в разные клиники. Из больницы Бранденбурга мне пришел отклик, и мне уже даже направили предварительный контракт, который подтверждает, что после сдачи профессионального экзамена меня возьмут на работу.

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Благодаря предварительному контракту я смог получить визу — это дало мне возможность сдавать экзамен. У моей супруги ситуация сложнее: она уже больше года не может получить даже краткосрочную визу — чтобы просто въехать, сдать экзамен и уехать. Впрочем, и я пока успеха не добился.

У меня было две попытки сдать этот экзамен. Один раз я не справился с печатным немецким медицинским языком — на этапе подготовки учил и тренировал устный и не был готов к тому, что придется набирать текст на скорость на компьютере. Во второй раз, как мне кажется, меня завалили специально. Часть заданий оценивается экзаменаторами очень субъективно, доказать свою правоту потом невозможно. Было ужасно обидно. В ближайшее время буду сдавать экзамен в третий раз.

В промежутках между экзаменами я месяц стажировался в клинике, которая ждет меня на работу. Такая опция называется «госпитация» — можно до месяца ходить по отделению, общаться с будущими коллегами, практиковать язык.

Мне нравятся отличия немецкой медицины от российской. В Германии очень ценится личное время медработников и, насколько я знаю, никому и в голову не придет звонить врачу после окончания его рабочего дня. В России все совсем не так: мне звонили и в мои законные выходные, и приходилось ехать в клинику из отпусков. А ведь отдыхать от работы очень важно для профилактики профессионального выгорания.

Кроме того, лечение в Германии основано исключительно на доказательной медицине. Препараты, у которых нет доказательной базы и не было проведено научных исследований, не назначаются. При этом если пациенту нужен дорогостоящий редкий препарат, клиника разобьется в лепешку, но закупит его. У нас в ростовской клинике было одно из самых лучших оснащений. Так вот, для Германии это вчерашний день. Все оснащение там на высшем уровне, каждый человек четко знает свои обязанности и выполняет их.

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В России распространен стереотип, что если ты получил медицинское образование, то ты не сможешь переехать и легализовать свой диплом. Это полная чушь. Все дипломы, сертификаты, все бумажки нужно перевести и показывать немецкой врачебной палате, все учитывается. Для признания диплома может потребоваться суд, если в первый раз в его легализации откажут, но для Германии это абсолютно нормальная стандартная процедура. Нанимаешь адвоката и через полгода судебных тяжб доказываешь, что твой диплом соответствует их стандартам.

После того, как я сдам экзамен, мне выдадут разрешение на работу — только тогда моя жена с детьми сможет подать заявку на визу по воссоединению семьи. И эту заявку могут рассматривать еще до года. Это очень долго, поэтому моя жена будет пробовать и другие варианты: самой сдать профессиональный экзамен и найти работу. Будет ли эта опция быстрее, мы пока не знаем, но пробуем любые доступные варианты.

Этим летом мы уехали из Турции: россиянам стало тяжелее получать вид на жительство и жить там легально, а из-за бешеной инфляции цены стали заоблачными. Сейчас жена с детьми временно живут в Сербии, а я уже в Германии, занимаюсь документами.

«В Россию мы не вернемся никогда»

Насколько я понимаю, первое время у меня могут быть проблемы с долгосрочной арендой жилья: на покупку мы не рассчитываем. Квартиры в Германии стоят очень дорого, а нам на семью нужна большая площадь. На долгосрочную аренду я смогу рассчитывать, вероятно, только после того, как пройду на работе испытательный срок, а он в Германии длится шесть месяцев. Процесс получения визы для жены и детей, переезд и поиски жилья — будут для нас дополнительным стрессом. Но сейчас для нас главное, чтобы я вообще сдал профессиональный экзамен.

Переезд и легализация в Германии для врачей — тяжелая и длительная работа. Без достаточной мотивации я никому не посоветую этот путь. Друзья говорили, что нам может потребоваться до полутора лет, но из-за сложностей с получением виз, у нас все затянулось уже больше чем на два года. При этом мы с женой не отчаиваемся и не планируем сдаваться. Мы вывезли детей из ужаса и хотим, чтобы они жили в нормальном обществе.

У нас есть запасной план — если совсем ничего не получится с Германией, можно поехать в Грузию. Там российским врачам со стажем не менее пяти лет не нужно подтверждать свой диплом. Можно устроиться в частную клинику, как делают многие наши братья по несчастью. Но мы этого не хотим. В политическом плане в Грузии сейчас идут не очень хорошие процессы, которые отдаляют страну от демократического мира с нормально работающими законами. Мы очень нацелены на Германию.

С лета 2022 года я не работаю. Мы живем на деньги, вырученные от продажи дома и машины. По моим оценкам, мы потратили за два года около 100 тысяч евро (около 10 миллионов рублей). Когда я начну работать, моей зарплаты будет хватать, чтобы иметь достаточно хороший уровень жизни для всей нашей семьи. Я буду зарабатывать около шести тысяч евро, а немецкое государство еще будет делать выплаты на детей (после вычета налогов и страховых отчислений от зарплаты будет оставаться 4100-4200 евро, выплаты на четырех детей составят 1000 евро ежемесячно: по 250 евро на каждого ребенка. — Прим.«Холода»). Денег точно будет хватать на аренду жилья, оплату школ и садика. Работать планирует и супруга — с ее зарплатой денег у нас будет более чем достаточно.

Образование в Германии для детей бесплатное, но мы планируем отдать их в частные школы или лицеи, если они поступят туда. Мои парни отличники, я думаю, что они справятся. Они так же, как и мы, уже два года учат немецкий с репетитором. Самый младший, понятно, еще не учит, но он наверное адаптируется проще всех нас — сразу пойдет там в детский сад и выучит язык. Высшее образование в Германии бесплатное, причем оно считается одним из лучших в мире. За будущее детей в этом плане я спокоен.

Мы сходимся с женой в том, что не испытываем ностальгии по России. Природа в Германии схожа с российской, но климат помягче, если сравнивать с тем, что был в Ростове-на-Дону. Но главное для нас — отношение к человеку и защита его прав. Нас пугали немецкой бюрократией и чужим языком, но мы уверены, что мы со всем справимся. В Россию мы не вернемся никогда.