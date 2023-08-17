Их может спасти только «Барби»

Почти сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину крупнейшие голливудские студии объявили о том, что прекращают сотрудничество с Россией. С тех пор российские кинотеатры не могут легально показывать главные мировые блокбастеры — а именно они составляли большую часть их доходов. Пытаясь сохранить бизнес, одни связываются с поставщиками нелегальных копий из Казахстана, другие показывают фильмы, скачанные из интернета, третьи пытаются спасти положение российским кино. «Холод» рассказывает, как изменилась индустрия российского кинопроката во время войны.

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Летом 2022 года Александр Володченко (имя и фамилия изменены по его просьбе) решил, что ему пора переучиваться на айтишника.

Последние годы 43-летний Володченко возглавлял компанию, которая управляет несколькими кинотеатрами на северо–западе России. На то, чтобы создать каждую площадку, у него уходил год, но о потраченном времени он никогда не жалел: радость, которую он видел у зрителей, перевешивала усталость и нервотрепку.

«Помню, когда мы [с партнерами] открыли свой первый кинотеатр, — вспоминает Володченко. — Это было перед Новым годом, мы прошли через десятки ситуаций, которые могли помешать нам открыться: то одно не привезли, то другое; скоро праздники, работать уже никто не хотел. Но мы запустили первый сеанс фильма “Шерлок Холмс” Гая Ричи, и люди там сидели открыв рты. Они были очень довольны — это была классная эмоция».

Однако, когда после 24 февраля 2022 года голливудские студии объявили, что перестанут прокатывать в России свои фильмы, кинотеатры Володченко потеряли 70% дохода. По его словам, сейчас любая поломка техники грозит закрытием зала, потому что денег на ремонт у компании просто нет. Володченко решил, что с любимым делом пора прощаться.

Последним большим голливудским фильмом, который легально показали в России, был «Бэтмен» Мэтта Ривза. В марте 2022 года студия Warner Bros. отменила его российскую премьеру, но в середине июня некоторые кинотеатры начали прокат фильма, ссылаясь на то, что он успел получить прокатное удостоверение от Министерства культуры.

Работа российского кинопроката, как правило, завязана на три ключевых элемента. Первое звено — студия, которая выпускает фильм. Второе — дистрибьютор, который сотрудничает со студией и занимается прокатом: организует рекламные кампании и договаривается с кинотеатрами о сеансах. (В случае самых крупных студий — тех самых голливудских мейджоров вроде Universal — прокатом фильма занимаются их локальные офисы.) Последнее звено — это собственно кинотеатры. Прибыль с показов распределяется между всеми тремя: как правило, половину получает кинотеатр, а остальное прокатчик и студия делят между собой. В договорах прокатчики оговаривают, в каком количестве залов и как долго должны показывать фильм.

По данным издания о киноиндустрии «Синемаплекс», после ухода мейджоров требования крупных дистрибьюторов к кинотеатрам стали жестче. Например, прокатчик «Централ Партнершип» отказывался отдавать копии новых фильмов небольшим кинотеатрам, потому что, по его мнению, они поставили слишком мало сеансов фильма «Вызов» — блокбастера Клима Шипенко, частично снятого в космосе. Источники издания также сообщали, что «провинившимся» кинотеатрам отдавали в прокат комедию «Непосредственно Каха. Другой фильм» при условии, что они частично покроют издержки прокатчика и заплатят «минимальную гарантию» от 300 тысяч рублей.

По разным данным, Голливуд приносил российским кинотеатрам до 75% выручки. За 2022 год они заработали 24 миллиарда рублей — на 42% меньше, чем за последний довоенный год; это примерно уровень 2009 года. Уже к середине октября приостановили работу 11,5% площадок; многие кинотеатры временно закрывали залы, вынужденно сокращали сотрудников и договаривались о снижении цен на аренду помещений, надеясь, что мейджоры скоро вернутся.

«Если проводить аналогии, [нынешняя ситуация] — это даже не шторм, а течь в трюме, которая становится то сильнее, то слабее, — говорит Володченко. — Вопрос только один: поплаваем ли мы еще немножко или сразу утонем».

Капсула «Союз МС-18», вернувшаяся из космоса на Землю в 2021 году, на фоне постера фильма «Вызов» с Юлией Пересильд. 18 апреля 2023 года, Москва. Фото: Александр Неменов / AFP / Scanpix



Вынуждены заниматься рукоблудством

Осенью 2022 года руководителям и небольших кинотеатров, и крупных российских сетей начали приходить письма с заманчивым предложением. В них казахстанская компания WesternRus предлагала купить нелегальные копии голливудских фильмов. Тогда же в российских городах начались нелегальные показы фильмов «Черный Адам» и «Черная пантера: Ваканда навеки». А в декабре компания выложила козырь — качественную копию сиквела «Аватара», одного из самых ожидаемых фильмов года.

Многие согласились. По примерным оценкам экспертов, кинотеатры заработали на «сером» показе второго «Аватара» около трех миллиардов рублей. Таким образом, нелегально показанный хит Джеймса Кэмерона стал вторым самым кассовым фильмом в России после главней новогодней премьеры — «Чебурашки».

Постепенно кинотеатры и казахстанские поставщики наладили относительно стабильное сотрудничество. Система параллельного проката, которую предлагала WesternRus, была организована в несколько этапов. Согласно мнению экспертов российского рынка, WesternRus является представителем казахстанского кинобизнеса, который занимался кинопрокатом и имел прямой доступ к копиям фильмов. Полученную цифровую копию они зашифровывали, а кинотеатрам продавали ключ с доступом.

При этом одну оплаченную копию фильма можно было транслировать только в одном зале кинотеатра. По словам собеседников «Холода», в среднем три недели использования ключа стоили 100 тысяч рублей, копию нового «Человека-паука» продавали за 120 тыcяч, а цена за второго «Аватара» иногда превышала 300 тысяч рублей. Как правило, чем больше проходило времени со дня премьеры фильма, тем меньше стоил ключ, но выгодно это было далеко не всегда: например, для сети в пару десятков залов один фильм мог бы стоить несколько миллионов рублей.

Покрыть такие издержки после начала войны в Украине стало гораздо сложнее, потому что вместе с прокатом голливудских фильмов прекратились и их официальные промокампании в России. Масштабной рекламы в интернете, на телевидении и радио больше нет, а значит, кинотеатрам приходится продвигать фильмы самостоятельно. Они печатают полиграфию, размещают объявления о показах в соцсетях и на сайте — при этом, по словам Александра Володченко, после того как в России запретили фейсбук и инстаграм, оставшиеся платформы взвинтили цены на таргетинг. К тому же кинотеатрам приходится платить за нелегальные копии свои деньги, а раньше они просто отдавали прокатчикам процент от проданных билетов.

В итоге каждая площадка сама просчитывает, насколько выгодна ей та или иная премьера. Отсюда и неоднородный репертуар: например, показывать «Флэш», получивший плохую прессу, решили далеко не все.

Сотрудники WesternRus отказались говорить с «Холодом», прислав такое сообщение: «500 тысяч рублей — и мы ответим на все ваши вопросы».

Вскоре у казахстанской компании появились конкуренты: в середине июня 2023 года WesternRus, сами занимавшиеся пиратством, даже заявили, что перестанут продавать DCP-копии из-за пиратства (DCP — это стандарт для показа видео на большом экране, разработанный консорциумом ведущих мировых киностудий). «Думаю, WesternRus опьянили деньги. Они не выставили внятную политику по работе с кинотеатрами. Показывать их копии хотели все, но для кого-то это было очень дорого, — объясняет Александр Володченко. — У них не было никакой градации по цене: для большого кинотеатра ключ стоит столько, а для маленьких цена ниже. Нет, они сказали: для всех цена одна, а не хотите — идите лесом. Естественно, появились те, кто брал фильмы у них, копировал и продавал дешевле».

Иногда нелегальными копиями делились друг с другом сами кинотеатры. Так, авторы телеграм-канала «DCP по запросу», который регулярно публикует объявления о поступлении новых фильмов, заявляли, что «не сдадут покупателей», потому что «сами пытаются спасти свой кинотеатр». «В силу сложившихся обстоятельств в государстве и отрасли [мы] вынуждены заниматься всем этим “рукоблудством”», — говорилось в одном из постов канала, где авторы обещали не сдавать своих клиентов «в органы». В канале не указывают среднюю цену за копию, но сумму в 50 тысяч рублей за DCP-файл считают «шкуродерничеством». В апреле 2022 года, когда мейджоры только ушли из России, канал предлагал копию мультфильма Pixar «Я краснею» всего за две тысячи рублей. С «Холодом» представитель канала общаться отказался, сославшись на то, что для него «крайне неприемлемо общаться с изданием, где публикуются интервью русофобов».

Так или иначе, у большинства кинотеатров просто нет других вариантов, кроме как организовывать нелегальные показы. По словам Александра Володченко, сейчас «параллельный прокат» приносит его бизнесу большую часть доходов. Один руководитель кинотеатра и вовсе сказал «Бюллетеню кинопрокатчика», что нелегальные показы дают 80–90% выручки.

«По большому счету невозможно сейчас существовать, не используя параллельный прокат. Не делать этого могут себе позволить только муниципальные кинотеатры и площадки в торговых центрах — для их владельцев кино не столько бизнес, сколько способ притяжения арендаторов, — рассуждает Володченко. — Есть крупные сети типа “Каро” и “Формула кино” [которые не показывают пиратские копии], но, судя по внешним признакам, они очень плохо живут — у них в фойе можно в футбол играть спокойно, потому что там никого нет».

Кинотеатр в торговом центре. 8 августа 2023, Москва. Фото: Hannah Wagner / dpa / Scanpix



Молчаливое согласие

В 2022 году режиссерка Марта Котова организовала небольшую летнюю школу для детей в Переславле-Залесском: Котова помогала ученикам со сценариями и съемками, а итоговые фильмы показали родителям. Одним из них стала короткометражка «Три добрых дела», которую Котова сняла со своей 12-летней ученицей Миланой Лебедевой. Она длится шесть минут, сюжет такой: девочка должна сделать три добрых дела за три часа, чтобы снять заклятье.

«У меня даже мыслей не было [короткометражку] продавать, даже просто куда-то ее выкладывать. Моей задачей было показать фильм родителям [Миланы], чтобы отчитаться», — вспоминает Котова в разговоре с «Холодом». Но спустя несколько месяцев она поехала на кинофестиваль в Петербурге, где познакомилась с несколькими прокатчиками. Вскоре они обратились к Марте за советом: «Спросили, нет ли у меня [на примете] короткометражки с возрастным рейтингом 0 или 6+. В итоге выбрали “Три добрых дела”, потому что это светлый фильм».

С 4 ноября «Три добрых дела» начали показывать в российских кинотеатрах, и в итоге картина собрала в прокате 846 миллионов рублей. Но есть нюанс: зрители ходили смотреть не короткий метр, а голливудские блокбастеры, которые показывали перед шестиминутным фильмом, формально позиционируя их как трейлеры.

Эту схему кинотеатры разработали, чтобы избежать штрафов от Министерства культуры за нелегальные показы. Доходы с каждого мероприятия, которое проводят площадки, облагаются налогом. Кинотеатры не могут заносить в отчетность мероприятие, где показывают фильмы без прокатного удостоверения. Эту проблему и решили с помощью короткометражек, у которых удостоверение было: таким образом компании надеялись остаться в легальном поле за счет уплаты налогов. (Существуют и другие схемы: например, кинотеатры сдают залы в аренду для проведения мероприятий, и показывают фильмы якобы организаторы таких встреч.)

Кинотеатры обязаны вносить подробную информацию по проведенным сеансам в Единую автоматизированную информационную систему. По подсчетам «Бюллетеня кинопрокатчика», самыми кассовыми короткометражками за первые месяцы 2023 года стали «Три добрых дела», «Комментатор» (в жизни главного героя внезапно появляется неизвестный, озвучивающий все его мысли и действия; 10 минут) и «Быстрые свидания» (айтишник и художница ищут себе партнеров на вечеринке в формате быстрых свиданий; 15 минут). Суммарно эти картины собрали в прокате более 1,45 миллиарда рублей. При этом, по примерным оценкам собеседников «Холода», правообладатели короткометражек получали за прокат своего фильма от 10 до 20 тысяч рублей (Марта Котова сказала, что разовая выплата не превышает 15 тысяч рублей). Александр Володченко сказал «Холоду», что его отчисления за короткометражки составляли пять тысяч рублей в месяц.

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Вслед за кинотеатрами права на показ купили и онлайн-кинотеатры. В середине февраля START объявил о том, что все три короткометражки теперь доступны онлайн. В пресс-релизе представители сервиса шутили, что зрители наконец-то смогут посмотреть короткие метры, с которых уходили в кинотеатрах.

«Мне было даже как-то неловко, что такую короткометражку, не совсем профессиональную, пустили в прокат. Но мне владелец одного из кинотеатров сказал: “Не надо ругать “Три добрых дела” — люди их смотрят”. И мне стало так приятно, это ведь действительно доброе кино», — рассказывает Котова. Она подчеркивает, что выступает против пиратства, но считает, что прецедент с «Тремя добрыми делами» может стать мотивацией для молодых режиссеров.

Несмотря на формальную легальность схемы, Минкульт все равно спорадически штрафует кинотеатры. Согласно сводной статистике мировых судов, за 2022 год в суды поступило 158 дел о незаконных показах фильмов; 77 площадок суммарно выплатили штрафы на 625 тысяч рублей. «Ну что поделать, тут два варианта: либо не показывать такое кино и закрыться, либо показывать и периодически платить штрафы, — сказал представитель кинотеатра, попросивший об анонимности, изданию “Бюллетень кинопрокатчика”. — Мы выбираем второй вариант. Если летом кинотеатры не будут показывать пиратский контент, то осенью они просто не откроются — в этом нет никаких сомнений».

По данным «Бюллетеня», параллельные сеансы практикуют несколько сотен кинотеатров (всего их в России около двух тысяч). Фактически не занимаются параллельным прокатом только крупные сети: «Формула кино» и «Синема парк» (принадлежат структурам Александра Мамута); компания «Каро Фильм», один из основателей и акционер которой — американский продюсер Пол Хэт.

Спасаться пиратскими показами вынуждены даже те, кто публично отказывался от них. Так, директор воронежского «Спартака» Михаил Носырев в январе этого года активно выступал против нелегальных сеансов. Однако летом 2023 года в репертуаре «Спартака» были и «Человек-паук: паутина вселенных», и «Флэш» с «Русалочкой» — у всех этих фильмов нет прокатных удостоверений для показа в России. Носырев не ответил на просьбу «Холода» о комментарии.

«Мне запомнилось, как [антипиратская] позиция человека довольно быстро сошла на нет, — рассказывает сценарист и аналитик кинопроката Сергей Бондарев о другом владельце кинотеатра. — Он вдруг понял, что на “Аватаре 2” может заплатить за ключ к одному залу и тем, что он заработал, не должен делиться ни с кем. А с таких релизов он раньше отдавал дистрибьюторам 60% дохода. Это абсолютно изменило его отношение, он удвоил количество усилий, которые предпринимал для промоушена фильмов».

Импотенция и безнаказанность

«Компания WesternRus покинула российский рынок. И ДА, мы приложили к этому руку» — такой пост появился в соцсетях студии озвучки Read Head Studio после того, как WesternRus объявила, что перестает продавать копии. «Сотрудничество со студией RHS окупается, а с компанией WesternRus нет».

Российские кинотеатры часто предпочитали брать копии не у WesternRus, а у их конкурентов не только из-за цены, но и из-за дубляжа: на качество базовой озвучки от актеров из СНГ, которую продавала компания из Казахстана, нередко жаловались зрители — и писали в соцсетях кинотеатров, что готовы смотреть фильмы с задержкой, если у них будет качественный дубляж. Альтернативу официальной озвучке предлагает RHS.

Представитель Red Head Sound Дмитрий Череватенко так описывает схему сотрудничества с кинотеатрами. Площадка связывается со студией и узнает, готовят ли они дубляж нового релиза. Если готовят, то студия заключает договор с кинотеатром, делает аудиодорожку и отдает заказчикам. Череватенко подчеркивает, что и с площадками, и с актерами озвучки Read Head Sound работает исключительно в юридическом поле: «Номинально наш заказчик — это кинотеатр, который покупает у нас аудиодорожку. Важно отметить, что мы не продаем чужую интеллектуальную собственность: видео к нам отношения не имеет». По словам Череватенко, со студией теперь сотрудничают больше 300 кинотеатров по всей России.

Впрочем, не все кинотеатры легально сотрудничают со студиями озвучки. Сотрудники студии Jaskier рассказали «Холоду» о том, что кинотеатры регулярно показывают фильмы в их озвучке без их ведома, а когда студия связывается с площадками, те либо не отвечают, либо говорят, что не заинтересованы в сотрудничестве. «Подписчики даже говорили, что на белорусских телеканалах крутят фильмы в нашей озвучке, — рассказывает сотрудник Jaskier. — Это тоже мимо нас прошло, да и куда писать по этому поводу?»

Представитель Red Head Studio Дмитрий Череватенко подтвердил, что студия работала «с материалом WesternRus», но отказался раскрыть подробности, сославшись на коммерческую тайну. Череватенко предполагает, что на самом деле казахстанская компания прекратила продавать DCP вовсе не из-за конкурентов, а потому что лишилась доступа к лицензионному контенту.

26 июля «Ведомости» со ссылкой на источники в киноиндустрии сообщили, что компании-мейджоры вычислили нескольких поставщиков, продававших DCP в Россию, — в том числе речь шла о фирмах из Казахстана. Чем им пригрозили мейджоры, неизвестно, но теперь, как говорят источники «Ведомостей», кинотеатрам будут поставлять только цифровые копии — они появляются после того, как фильм выходит на стримингах и на DVD. Это значит, что между мировой премьерой и показом в России может пройти несколько месяцев.

«Я знаю человека, который после “Стражей Галактики” продал все свои кинотеатры, — рассказывает Сергей Бондарев. — Его очень сильно расстроил сам факт того, что люди начали между собой собачиться и делить нечестным путем заработанные деньги. После того как начались первые терки Red Head Sound и Western, он решил не ждать, чем закончится передел рынка.

В любом случае мне кажется, что, даже если война закончится в следующем месяце и мейджоры когда-нибудь вернутся, эффект этого пиратского беспредела рынок будет еще ощущать очень долго. Потому что кинотеатры увидели абсолютную импотенцию власти и абсолютную безнаказанность. У них есть ощущение, что их кинули, что всем на них насрать».

В то же время «Синемаплекс» со ссылкой на источники в индустрии пишет, что кинотеатры будут рады вернуться к легальной системе проката, как только появится такая возможность. Нынешняя система альтернативного проката слишком нестабильная: кинотеатры вынуждены рисковать, но не хотят этого делать, а хотят вернуться к прежней стабильной системе, где они больше защищены.

Кинотеатр «Октябрь» в Москве. 29 марта 2022. Фото: Наталия Колесникова / AFP / Scanpix

Сборы — это побочный эффект

Из-за того, что мейджорам удалось вычислить поставщиков нелегального контента, в России до сих пор не вышли два главных фильма лета — «Барби» и «Оппенгеймер». Цифровая копия «Барби» появится не раньше октября, но в анонимных телеграм-каналах уже пишут о том, что теперь DCP-копии в России будут идти из Армении, а афиши обоих фильмов уже появились в екатеринбургском кинотеатре «Пассаж Синема» (в «Синемаплексе» со ссылкой на свои источники при этом заявили, что все каналы дистрибуции нелегальных копий из стран СНГ закрыты).

Студия Red Head Sound тоже уже приступила к озвучке «Барби» — по экранной версии (так называют копии, которые сняты просто из зала кинотеатра). Экранную же копию показали сперва 5 августа в одном из кинотеатров Перми, после чего зрители писали в соцсетях о ее ужасном качестве. 8 августа копию начали показывать и в кинотеатре под открытом небом в Тюмени. В Тольятти показ запланировали на 19 августа — организаторы сразу предупредили, что покажут экранную версию, и оценили ее «смотрибельность примерно на 80%».

Появится ли «Оппенгеймер» в российских кинотеатрах, и вовсе непонятно. В конце июля в СМИ пошли слухи о том, что «государственные структуры» негласно запретили показывать картину «об отце атомной бомбы». Никаких подтверждений этой информации нет.

«Я слышал эту новость, она обсуждается в кругах [киноиндустрии], — говорит Дмитрий Череватенко. — И, к сожалению, могу констатировать тот факт, что, скорее всего, кинотеатры не будут рисковать и выпускать это в кинотеатрах. По крайней мере, я так думаю. Это будет печально, но пока ничего не понятно».

По мнению Сергея Бондарева, выход «Барби» для кинотеатров стратегически важен. «Их реально может спасти только “Барби”. Потому что ни новый “Индиана Джонс”, ни “Флэш”, ни “Миссия невыполнима” — это не те релизы, которые могли бы помочь перевернуть ситуацию, — говорит аналитик. — А если пираты действительно выпустят “Барби” и додумаются продавать ее не по сумасшедшим ценникам, она может переломить рынок. Во время войны, он мог бы собрать за миллиард рублей пиратскими показами, если б был выпущен в даты мировой премьеры. Сколько он соберет параллельным импортом в России сейчас, с учетом сентябрьского онлайн-релиза в Штатах, предсказать сложно».

Другая надежда кинотеатров — это российское кино: вышедший в начале 2023 года «Чебурашка» поставил абсолютный рекорд по сборам, заработав 6,8 миллиарда рублей (в прокате он находился очень долго — с января по конец июля). «“Чебурашка”, каким бы супергероем он ни был, не может спасти индустрию по той простой причине, что из шести миллиардов его сборов в кинотеатрах останется только половина [остальное уйдет создателям фильма и дистрибьюторам], — объяснял журналистам представитель Ассоциации владельцев кинотеатров Сергей Пирожков. — А убытки индустрии, накопленные за прошлый год, по скромным подсчетам, составляют выше 10 миллиардов». Пирожков считает, что площадкам нужно 12 успешных фильмов уровня «Чебурашки» ежегодно — а их нет.

«Большинство российских фильмов снимается не для того, чтобы собрать какие-то деньги в кинотеатры. Сборы — это побочный эффект, — объясняет Александр Володченко, управляющий несколькими кинотеатрами. — Снимаются они для того, чтобы правильно распределить бюджет, который часто обеспечивается государством. Плюс есть ситуация с отсутствием какой бы то ни было рекламы, и это сейчас губит все фильмы. Но почему нет рекламы? Потому что есть бюджет, на него сняли фильм, заработали. С рекламой надо рисковать, вкладываться, следить, пойдут зрители или нет. А так отдали прокатчику, и дальше уже все равно, соберет — не соберет. Получается такое некоммерческое кино».

С такими выводами согласен еще один представитель кинобизнеса, следящий за развитием отрасли больше 20 лет. Проблема, по его словам, не в том, что в России выпускают мало фильмов, а в том, что остро не хватает кино, которое люди захотят смотреть, собравшись вместе, на большом экране.

«Минкульт делает вид, что все нормально, — продолжает Володченко. — Но у него, собственно, все и нормально. Он продолжает раздавать деньги на создание новых кинотеатров, которые будут более управляемые, более зависимые от него. В бюджете предусмотрены деньги на создание новых фильмов на пять лет вперед. Но никакой систематической помощи кинотеатрам не предусмотрено».

Открытие первого городского кинотеатра на парковке, парковка фудкорта «Депо. Три вокзала» 23 марта 2023 года, Москва. Фото: Russian Look / Alamy / Vida Press

Кормушка, которую могут выдернуть

Помощи от государства кинотеатры просят с 2020 года: во время пандемии коронавируса сотрудников отправляли в вынужденные отпуска, часть залов сдавали под занятия танцами или шитьем, некоторые даже организовывали доставку попкорна на дом. Когда ограничения ослабили, публика начала возвращаться в залы. «Люди реально приходили тогда и буквально со слезами на глазах смотрели фильмы, потому что для них это был элемент стабильности — того, к чему они привыкли, — объясняет Володченко. — Важно, чтобы они получали какие-то позитивные эмоции от коллективного просмотра, которые не получишь дома».

А потом началась война, привычный рынок проката обрушился за неделю, и удерживать зрителя в кинотеатрах снова стало сложно. Некоторые просто не видят смысла ходить в кино, если могут посмотреть ту же цифровую копию у себя дома.

Чиновники и депутаты вскоре после ухода голливудских компаний начали говорить о необходимости легализовать «принудительное лицензирование», то есть те самые пиратские показы. Помощник президента России Владимир Мединский и вовсе призвал телеканалы показывать иностранные фильмы, не беспокоясь о лицензиях: «Кому сейчас нужны авторские права? Люди будут вам признательны».

Первая версия законопроекта была готова еще в августе 2022 года. Тогда документ раскритиковали, а в январе 2023 года депутаты пообещали, что скоро появится исправленная версия. В Совфеде тоже несколько раз поднимали тему легализации «пиратского проката», но это так ни к чему и не привело.

2 августа вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил премьер-министру Михаилу Мишустину «провести эксперимент по принудительному лицензированию картин из недружественных стран». Обращение Даванков направил после того, как узнал, что мейджоры пресекли нелегальную поставку копий из СНГ. Пока никакого ответа Даванков не получил.

Несколько недель назад «Синемаплекс» опубликовал пост с ответом на интервью президентки сети «Каро» Ольги Зиняковой: в нем она заявила, что кинотеатры хорошо зарабатывают и без голливудских премьер, и высказалась против параллельного проката (в 2022 году «Каро» получила дотации от правительства Москвы на 47 миллионов рублей).

«У каждой из трех сетей (в посте речь о сетях о “Каро”, “Формула Кино/Синема Парк” и “Синема Стар”, но в расписании последней появились фильмы “Флэш” и “Трансформеры”. — Прим. “Холода”) есть свои причины не показывать пиратский контент, и они слабо связаны с этикой. Была бы возможность — показывали бы все, — писали сотрудники “Синемаплекса”. — Способы избежать пиратства есть, но они со всех сторон выходят дороже, чем его допускать. Либо кинотеатры посыплются, как карточные домики, либо бюджету придется сильно раскошелиться. Поэтому пока отрасль так и живет — на полулегальных условиях с кормушкой, которую могут выдернуть в любой момент».

Александр Володченко решил не дожидаться, пока государство придет на помощь его индустрии. Он продолжает учиться на программиста и ждет, когда сможет рассчитаться с партнерами и окончательно выйти из кинобизнеса. «Я пока не закончил [с кинотеатрами] именно из-за обязательств перед контрагентами. Они заканчиваются только в следующем году, и отказ от них грозит серьезными убытками, — объясняет он. — Но когда ты понимаешь, что можно встать и уйти, как-то психологически легче становится».