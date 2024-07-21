Джо Байден отказался от участия в выборах и одобрил кандидатуру Камалы Харрис

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру и не будет участвовать в грядущих выборах. «В интересах моей партии и страны мне лучше выйти из гонки», — заявил глава государства в обращении к американцам. Байден одобрил выдвижение вице-президента Камалы Харрис кандидатом от Демократической партии.

В обращении к согражданам президент признался, что «намеревался переизбраться», но теперь сосредоточится исключительно на выполнении обязанностей до конца срока. «Для меня было величайшей честью служить вашим президентом», — заявил Байден.

Обратившись к соратникам по партии, он напомнил, что выбрать Камалу Харрис вице-президентом «было его первым решением в качестве кандидата» в 2020 году.

Дональд Трамп в комментарии CNN заявил, что считает Байдена «худшим президентом в истории страны». Но отметил: такого соперника было бы сложнее победить, чем теперь Камалу Харрис.

Байден проинформировал руководство предвыборного штаба и команду Белого дома о выходе из президентской гонки незадолго до того, как было опубликовано обращение, сообщил источник CNN в администрации президента. Поэтому новость стала неожиданностью для многих, заверил источник.

Последние недели, после поражения от Трампа на дебатах, на Байдена оказывалось серьезное давление со стороны однопартийцев, рекомендовавших выйти из гонки. Организаторами давления действующий президент считал бывшего спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и бывшего президента Барака Обаму. В то же время семья президента советовала не отказываться от участия в избирательной кампании.

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