СМИ сообщают о продолжающихся в Курской области боях за город Суджа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наступать в приграничных районах Курской области и уже заняли большую часть города Суджи. Украинские военные планируют продвижение вглубь России. О продолжающихся боях на российской территории пишут сразу несколько провластных телеграм-каналов и «военкоров».

Близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь» подтверждает, что в Курской области складывается тяжелая обстановка для российских военных. По его данным, к концу дня 7 августа ВСУ заняли западную половину Суджи. С тех пор линия боевого соприкосновения проходит по району дамбы — это низина, через которую протекает река Суджа.

При этом «Рыбарь» утверждает, что российские военные смогли остановить атаки отрядов ВСУ и не допустили дальнейшего широкого продвижения вглубь России. Автор канала пишет, что ВСУ прорывались на трассу Рыльск — Суджа неподалеку от поселка Коренево, но военнослужащие российской армии отразили эту атаку.

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Как пишет «военкор» Юрий Котенок, к утру 8 августа большая часть Суджи находится под контролем ВСУ. По его словам, в городе много украинской военной техники, в том числе танков. В основном украинские подразделения сосредоточились в районе вокзала, добавляет военкор. По данным «Рыбаря», по железнодорожным путям проходит линия обороны российских военных.

Котенок также пишет о проблемах российских военных, которых перебросили в Курскую область для отражения украинской атаки. В частности, по его словам, у них отсутствуют системы связи. В свою очередь, «Рыбарь» добавляет, что в обороне Суджи участвуют отряды местного ополчения, «на плечи которых возложили задачу по недопущению проникновения подразделений ВСУ в восточную часть города». При этом провоенный блогер Юрий Подоляка утверждает, что у ВСУ в этом районе есть резервные отряды, которые пока что не вступали в бой.

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Тем временем Минобороны России публикует видео уничтожения украинской военной техники в приграничных районах Курской области. Ведомство отчиталось о нанесении ракетного удара скоплению украинских солдат в этом районе. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов отчитывается лишь об уничтожении украинских беспилотников и объявляет о ракетной опасности. Ни Минобороны, ни Смирнов не пишут о боях в Судже и Кореневе.

С 7 августа в Курской области действует режим чрезвычайной ситуации. Ранее «Рыбарь» писал, что ВСУ не только зашли в райцентры Суджа и Коренево, но и захватили и газоизмерительную станцию «Суджа». Именно через эту станцию Россия поставляет газ в страны Европы. Маршрут пролегает в том числе через территорию Украины. «Рыбарь» также подтвердил, что ВСУ смогли взять в плен российских солдат, в том числе срочников. Предварительно, в плен могли попасть около 40 российских военных.

Кроме того, в ходе боев серьезно пострадал «военкор» Евгений Поддубный. СМИ даже сообщали о его гибели, но выяснилось, что он жив и будет доставлен на лечение в Москву. Вместе с ним в столицу перевезут еще восемь пострадавших россиян. Всего стационарное лечение проходят 34 человека.

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