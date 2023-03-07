Немецкие следователи установили название судна, которое использовали для подрыва «Северных потоков». Компания, арендовавшая его, вероятно, принадлежит украинцам. Ранее NYT сообщила, что диверсию совершила «проукраинская группировка»

Немецкие следователи нашли судно, с которого была совершена диверсия на «Северных потоках». Яхту арендовала компания, которая, вероятно, принадлежит гражданам Украины, пишет газета Die Zeit. Ранее сегодня The New York Times со ссылкой на американских чиновников написала, что атаку на газопроводы в совершила «проукраинская группировка».

По данным Die Zeit, диверсию на «Северных потоках» совершили шесть человек — пятеро мужчин и одна женщина. Группа состояла из капитана, двух водолазов, двух водолазных помощников, а также врача.

По версии следствия, арендованная яхта вышла из немецкого Ростока 6 сентября 2022 года, а оборудование для подрыва доставили в порт на грузовике. Как отмечается, позже следователи обнаружили следы взрывчатки на столе в каюте судна.

Кроме того, Die Zeit пишет, что яхту арендовала польская компания, которая, вероятно, принадлежит двум украинцам. Однако источники издания не исключили, что следы, указывающие на причастность к диверсии граждан Украины, организаторы подрыва могли оставить специально.

В то же время американская газета The New York Times, ссылаясь на американских чиновников, сообщила, что согласно разведывательным данным США, «Северные потоки» подорвала некая «проукраинская группировка».

Как пишет газета, некоторые представители американских властей заявили об отсутствии доказательств причастности к диверсии президента Украины Владимира Зеленского или его помощников. Кроме того, NYT пишет, что также нет свидетельств того, что подрыв был совершен по приказу каких-либо украинских чиновников.

В то же время собеседники издания, которые ознакомились с данными американской разведки, говорят, что найти доказательств причастности российского правительства к нападению также не удалось. Они отмечают, что в подрыве не участвовали граждане США или Великобритании. Из разведданных следует, что диверсанты, скорее всего, были гражданами Украины или России, или обеих стран.

Данные, с которыми ознакомились эксперты, говорят о том, что взрывчатку, скорее всего, закладывали опытные водолазы, которые не работали на военных или разведку, но могли проходить специальную подготовку.

При этом, как пишет NYT, некоторые официальные лица США считают, что у Украины и ее союзников был «наиболее логичный потенциальный мотив для нападения на трубопроводы», так как они много лет выступали против этого проекта, который считали угрозой национальной безопасности.

Публикацию NYT прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он еще раз заявил, что Киев непричастен к подрывам газопроводов.

«Украина не имеет отношения к инциденту в Балтийском море и не имеет информации относительно "проукраинских диверсионных групп". Что случилось с газопроводами "Северный поток"? Они "утонули", как говорят в самой РФ», — написал Подоляк в твиттере.

Источники: Die Zeit, The New York Times, Михаил Подоляк

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