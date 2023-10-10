На подводном газопроводе между Финляндией и Эстонией, вероятно, совершена диверсия

Причиной повреждения подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией могло быть внешнее воздействие. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё, передает YLE.

«Мы также постоянно находимся на связи с нашими союзниками и партнерами. Сегодня у меня состоялся разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готово оказать помощь в расследовании», — добавил он.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что характер повреждений газопровода говорит о том, что это сделали люди. В свою очередь, норвежские сейсмологи сообщили, что зафиксировали 8 октября в этом районе сотрясение, похожее на взрыв.

Резкое падение давления в газопроводе Balticconnector зафиксировали финский и эстонский операторы около двух часов ночи 8 октября. В финской компании предположили, что труба повреждена, а причиной падения давления является образовавшаяся утечка газа. После этого поставки по газопроводу остановили.

Представители оператора также сообщили, что на ремонт и возобновление эксплуатации может уйти несколько месяцев. В это время газ в Финляндию собираются поставлять через плавучий терминал СПГ Inkoo.

В свою очередь, финское правительство сообщило, что кроме газопровода также был поврежден подводный кабель связи между двумя странами.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.