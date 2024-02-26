Дания и Швеция прекратили расследование по делу о взрывах на «Северных потоках»

Дания завершила расследование взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» вскоре после того, как это сделала Швеция. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление датской полиции.

Власти Дании не нашли «достаточных оснований для возбуждения уголовного дела» после проведения расследования.

Ранее в феврале расследование завершила Швеция. В этой стране дело также не возбудили. Расследование подрывов продолжается в Германии.

Серия взрывов на «Северных потоках» произошла 26 сентября 2022 года. В результате были разрушены две нитки газопроводов.

Газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники писала, что атаку координировал украинский военный 48-летний полковник Роман Червинский. При этом издание утверждало, что он не планировал операцию, а подчинялся приказам высокопоставленных украинских чиновников. По данным WP, президент Украины Владимир Зеленский мог не знать о подрыве.

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