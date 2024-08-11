В РПЦ посчитали приемлемым освящение ядерного оружия

Первый заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Константин Татаринцев заявил в интервью РИА «Новости», что ядерное оружие можно освящать как «гарант мира» и «оружие сдерживания».

«Ядерное оружие имеет огромную разрушительную силу. Поэтому, с одной стороны, можно было бы предположить, что освящать то, что сеет смерть, неприемлемо. Но с другой стороны — это оружие сдерживания, чтобы те, у кого оно есть, не применили его против нас, то есть оно — гарант мира. И в этом смысле освящать его не с тем, чтобы оно было использовано по прямому назначению, а давало именно такой эффект — гарантию мира, вполне приемлемо», — считает Татаринцев.

По мнению протоиерея, в мире регулярно возникают «локальные конфликты», однако после атомных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году никто не применял ядерное оружие.

«Очень хочется верить, что оно не будет никогда применяться, потому что это будет значить самоуничтожение, безумие. Подобное неприемлемо ни для какой стороны конфликта», — добавил Татаринцев.

По словам священника, освящение ядерного оружия предполагает, что военные несут ответственность за применение оружия не только перед командованием, но и перед богом. Татаринцев утверждает, что освящение оружия позволит «не воспользоваться его возможностями для того, чтобы что-то несправедливо обрести».

Ранее российские пропагандисты и чиновники неоднократно угрожали применить ядерное оружие в ходе войны с Украиной. В частности, в марте этого года Владимир Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне. В июне, выступая на Петербургском экономическом форуме, Путин пожаловался, что Россию обвиняют в том, что страна «машет ядерной дубинкой».

При этом в апреле российское Минобороны заявило о проведении совместных с Беларусью ядерных учений, которые пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков связал с готовностью Европы и США отправить свои войска в Украину. Вскоре стало известно, что еще зимой 2024 года Россия запустила в космос спутник, предназначенный для испытания ядерного оружия.

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