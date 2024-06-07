Путин: Россия не бряцает ядерным оружием

Выступая на Петербургском экономическом форуме, Владимир Путин заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием.

Ранее на этой неделе во время встречи с главами мировых информационных агентств Путин призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия и пожаловался, что Россию обвиняют в том, что она машет «ядерной дубинкой».

«Вы знаете, нас все время пытаются обвинять в том, что мы машем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали. Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой», — сказал он.

В конце мая по российскому телевидению показали как ядерное оружие вывозят со складов. В эфире пропагандистской программы «Вести недели» на канале «Россия 1» речь шла об оснащении истребителя МиГ-31 гиперзвуковой ракетой «Кинжал» с ядерной боевой частью, а также о подготовке к запуску ракеты комплекса «Искандер». Владимир Соловьев тогда сказал, что главная цель этого — показать США движение возле ядерных складов.

Сам Путин на параде 9 мая заявил, что российские «стратегические силы всегда в боевой готовности».

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В январе этого года заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев угрожал ядерным оружием в случае, если Украина использует западное вооружение для ударов по пусковым установкам ракет на территории России.

«Они рискуют нарваться на действие пункта 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания. Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства. Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве», — написал тогда Медведев.

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