Убийца королев красоты

В середине 1980-х годов в течение 47 дней в США пропали 11 девушек. Восемь из них находили мертвыми, а на их телах были следы сексуального насилия. ФБР начало расследование и вышло на след серийного убийцы, который годами насиловал и убивал — и не только в Соединенных Штатах. «Холод» рассказывает историю одного из самых громких расследований в новом материале еженедельной тру-крайм рубрики.

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4 апреля 1984 года Тина Рисико, 16-летняя жительница Торранса, штат Калифорния, пришла в магазин Hickory Farms, чтобы устроиться туда на работу.



Пока Рисико ждала своей очереди, к ней подошел незнакомый мужчина с несколькими фотоаппаратами на шее и сделал комплимент ее внешности. Узнав, что Рисико ищет работу, незнакомец представился Кристофером Уайлдером, сказал, что у него есть собственное модельное агентство, и предложил ей принять участие в съемках. Позже Рисико вспоминала, что интуиция подсказывала ей, что садиться в машину непонятно с кем — опасно. Но она решила довериться новому знакомому и вскоре пожалела об этом.

Подозревать, что что-то идет не так, Рисико начала после того, как машина свернула с дороги в сторону леса. Оказавшись вдали от людей, Уайлдер заставил ее раздеться, угрожая пистолетом. Он заклеил рот Рисико скотчем, надел на нее солнцезащитные очки и шляпу и отвез в отель.

Там Уайлдер насиловал Тину Рисико и пытал ее током. А затем заставил стать своей подельницей.



«Беспомощность — ужасное чувство, — позже вспоминала Рисико. — Внезапно понимаешь, что ты полностью во власти другого человека. И чтобы выжить, нужно подчиняться. Мне это не нравилось, но я была вынуждена смириться».

Они с Уайлдером переезжали из штата в штат и похитили еще двух девушек. Рисико приходилось заманивать их в автомобиль Уайдлера под предлогом поездки на «съемки», а он отвозил их в безлюдное место и насиловал.

К тому времени полиция и ФБР уже искали Уайлдера. Следствие выяснило, что он был серийным маньяком, который несколько месяцев насиловал и убивал женщин в разных штатах.

Первые преступления

Кристофер Уайлдер родился в 1945 году в австралийском Сиднее и был старшим из четырех сыновей в семье американского морского офицера. Джун Уайлдер, мать Кристофера, была австралийкой.

4 января 1963 года, когда Уайлдеру было 17 лет, он вместе с двумя своими друзьями изнасиловал 13-летнюю девочку. Преступление произошло в карьере в городке Фрешуотер к северу от Сиднея. Причастность его друзей доказать не удалось, Уайлдер же признал вину. Его приговорили к году условно и, по одной из версий, назначили электрошоковую терапию.

В 1968 году в возрасте 23 лет Уайлдер женился на Кристин Палуч, с которой они познакомились на пляже Палм-Бич в Сиднее. Однако их брак распался вскоре после того, как Уайлдеру предъявили новые обвинения: он стал подозреваемым в убийстве двух школьниц — Марианны Шмидт и Критин Шаррок, тела которых нашли еще в 1965 году. Австралийская полиция несколько лет пыталась найти виновного. К апрелю 1966 года следователи опросили около семи тысяч человек — это расследование стало крупнейшим в истории Австралии. Полицейские узнали, что Уайлдер жил поблизости от места преступления и посещал магазин, где подрабатывала Шаррок.

После развода следователи опросили Кристин Палуч и ее семью, которые дали показания о том, что Уайлдер вел себя агрессивно и, по словам Палуч, даже дважды пытался ее убить.

Полиция отправилась в дом Уайлдера, чтобы допросить его, но опоздала: он уже покинул Австралию, сбежав в США. К тому моменту детективы не могли раскрыть еще два убийства молодых девушек и подозревали в этом Уайлдера.

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Новое хобби

В 1969 году 24-летний Кристофер Уайлдер приехал в город Бойнтон-Бич во Флориде. Там он основал свой бизнес — стал подрядчиком по строительству домов. Он быстро разбогател и параллельно увлекся фотографией и с помощью этого «хобби» заманивал молодых девушек к себе домой.



Уайлдер был обаятельным человеком и быстро втирался в доверие к девушкам, однако многие из них после знакомства сообщали о сексуальных домогательствах. В период с 1971 по 1975 год Уайлдер был обвинен в сексуальных домогательствах много раз. Суд постановил провести Уайлдеру психиатрическую экспертизу, и врачи зафиксировали ментальное расстройство и назначили ему наблюдение у психиатра.

За свои нападения Уайлдер не понес никакого наказания: суд присяжных признал его невиновным из-за недостаточного количества доказательств.

В декабре 1982 года Уайлдер вернулся в Австралию, чтобы навестить родителей. В Сиднее его обвинили в сексуальных преступлениях, совершенных против еще двух 15-летних девушек. Он познакомился с ними на пляже Мэнли, а затем пригласил в отель и заставил позировать обнаженными. Родители Уайлдера внесли за него залог. Рассмотрение дела откладывалось несколько раз. К моменту, когда его наконец вызвали в суд, Уайлдер вновь уехал в США.

В 1983 году во Флориде он похитил двух девочек 10 и 12 лет. Он угрожал им пистолетом и заставил их заняться с ним оральным сексом в безлюдном месте, а затем скрылся.

Настоящий джентельмен

26 февраля 1984 года началось семинедельное путешествие Уайлдера по разным штатам, во время которого он убил как минимум восемь девушек, многие из которых были начинающими моделями.

Первой жертвой Уайлдера стала 20-летняя Росарио Гонсалес, которая работала промоутером от фармацевтической компании на гонках Miami Grand Prix. Последний раз Гонсалес видели на выходе с автодрома: она уходила в компании мужчины, который по описанию был похож на Уайлдера.

5 марта исчезла 23-летняя Элизабет Кеньон, школьная учительница и финалистка конкурса «Мисс Флорида».

Отец Кеньон Билл обратился к частному детективу, чтобы тот помог в расследовании этого дела. Детектив узнал, что за два года до пропажи Кеньон несколько раз ходила на свидание с мужчиной по имени Кристофер Уайлдер. Она рассказала отцу, что на их первом свидании Кристофер вел себя как «настоящий джентльмен», а всего через несколько встреч сделал ей предложение.



Уайлдер был старше нее на 16 лет. Она отказала ему, но они остались друзьями и поддерживали общение. Уайлдер даже предлагал ей работу моделью с хорошей оплатой. Детектив связался с Уайлдером, но тот сказал, что не видел Кеньон уже больше месяца.



Расследование было на грани провала, пока другой бывший парень Кеньон не решил показать фотографию девушки персоналу заправки в Корал-Гейблс. Два сотрудника заправки подтвердили, что Кеньон действительно была там за несколько дней до пропажи. Она собиралась расплатиться за бензин, когда к ней подъехал мужчина на сером Кадиллаке и оплатил ее счет.

Сотрудникам заправки показались, что они были знакомы: Кеньон упомянула, что они вместе едут в аэропорт. Когда дежурным показали фотографии, они сразу узнали Кристофера Уайлдера. Вскоре машину Элизабет нашли на стоянке Международного аэропорта Майами.

Родители Элизабет вспомнили, что видели по телевизору репортаж о пропавшей Росарио Гонсалес, которая была так похожа на Элизабет, что их поразило это сходство. Они считали, что Уайлдер может быть причастен к исчезновению их дочери, и даже подумали, что он мог похитить обеих девушек.

Убийства продолжаются

20 марта Кристофер Уайлдер совершил очередное нападение. Он заманил в свою машину 19-летнюю студентку Университета штата Флорида Линду Гровер, которая хотела стать моделью. Он предложил ей работу, однако затем связал ее и отвез в мотель в штате Джорджия.

Там он изнасиловал и пытал ее в течение нескольких часов. Он заклеивал ей глаза суперклеем и бил током. Однако Гровер удалось вырваться, запереться в ванной и так громко закричать, что Уайлдер сбежал. Гровер удалось спастись, и она смогла опознать нападавшего на фотографии, которую ей показали полицейские.

К тому времени, как полиция начала его поиски, Уайлдер снял со своих банковских счетов примерно 50 тысяч долларов и скрылся.

Он не останавливался, даже несмотря на преследование.

18 марта 1984 года пропала 21-летняя Тереза Фергюсон. Ее тело нашли в канале спустя пять дней. Оно было настолько сильно изуродовано, что для опознания пришлось воспользоваться стоматологическими записями.

23 марта Уайлдер объявился в Бомонте, штат Техас, где его новой жертвой стала 24-летняя Терри Уолден. Ее тело тоже нашли в канале.

1 апреля Кристофера Уайлдера случайно сфотографировали на показе мод для начинающих моделей в Лас-Вегасе, куда он поехал в качестве фотографа. На снимке Уайлдер смотрел на 17-летнюю модель Мишель Корфман. Это был последний раз, когда Корфман видели в живых. Ее сильно разложившееся тело нашли более чем через месяц в Национальном заповеднике Анджелес в Калифорнии. Вскрытие показало, что она умерла от удушения из-за попадания земли в гортань и трахею.

К этому моменту полиция смогла связать Уайлдера и с другими убийствами, совершенными по всей стране. 3 апреля ФБР включило его в список 10 самых разыскиваемых преступников США, а журналисты прозвали его «убийцей королев красоты».

Последняя охота Уайлдера

Похищенная в Калифорнии Тина Рисико помогла Уайлдеру с двумя преступлениями. В Индиане с ее помощью Уайлдер похитил 16-летнюю Доннетт Уилт, которую он два дня насиловал, а затем ударил ножом и бросил умирать в лесу на севере штата Нью-Йорк.

Но Уилт чудом выжила и сумела доползти до шоссе, где ее подобрали и отвезли в ближайшую больницу.

Пока Уилт давала показания и восстанавливалась в больнице, Уайлдер похитил и изнасиловал свою последнюю жертву — Бет Додж, 33-летнюю жительницу штата Нью-Йорк.

«Она вышла из машины вместе с ним, он сказал ей идти вперед и просто выстрелил ей прямо в спину», — позже рассказывала Рисико, тогда все еще остававшаяся в заложниках Уайлдера. По ее воспоминаниям, Уайлдер чувствовал, что его вот-вот задержат. Вскоре он отвез Рисико в аэропорт и купил ей билет на рейс до Лос-Анджелеса.

«Он попросил меня поцеловать его в щеку и сказал: “Все, что тебе нужно сделать, малышка, — это написать книгу”», — вспоминала Рисико.

Через девять дней после похищения Рисико вернулась домой и пошла в полицию, чтобы сообщить о случившемся. А всего через несколько дней Уайлдера все же поймали.

13 апреля двое полицейских на заправке в Коулбруке, штат Нью-Гемпшир, опознали Кристофера Уайлдера. Когда его окликнули, он попытался скрыться, а затем достал револьвер, чтобы покончить с собой.

Уайлдер успел выстрелить дважды: первая пуля прошла насквозь и ранила офицера полиции, который пытался его задержать. Второй выстрел Уайлдер сделал себе в грудь и умер на месте.

Тело Уайлдера кремировали во Флориде. После себя он оставил имущество на сумму более семи миллионов долларов. В июне 1986 года суд постановил, что эти деньги должны быть разделены между семьями жертв.

Уайлдера подозревали еще как минимум в 10 нераскрытых убийствах молодых девушек.

Давая интервью спустя 40 лет после похищения, Тина Рисико рассказала, что до сих пор спит, положив руки над головой. Так ей приходилось спать в заложниках у Уайлдера — он пристегивал ее наручниками к кровати.

