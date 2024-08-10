В трех российских областях ввели режим контртеррористической операции

В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«Киевским режимом предпринята беспрецедентная попытка дестабилизации обстановки в ряде регионов нашей страны. Результатом террористической атаки на территорию Курской области подразделений вооруженных сил Украины стали жертвы среди мирного населения, разрушение жилых домов и иных гражданских объектов», — заявили в НАК.

Временно исполняющих обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов связал введение режима КТО с «повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины».

Ранее «Холод» рассказывал о том, как режим КТО влияет на повседневную жизнь. В частности, у любого человека могут проверить документы, а если их не окажется при себе, силовики в праве забрать человека в отдел. Людей и личный транспорт могут перемещать в другие места, если силовики решат, что они мешают проведению КТО.

Также особо важные объекты будут усиленно охранять, а если силовикам потребуется догнать того, кого они подозревают в совершении теракта, им разрешено использовать автомобили различных компаний и организаций, а в «неотложных случаях» (каких — в законе не поясняется) — даже физлиц.

Помимо прочего, силовики могут ограничить продажу наркотических лекарств, контролировать телефонные разговоры, ограничить или полностью отключить связь, заходить в дома.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои российской армии и пограничников с прорвавшимися через границу ВСУ. На следующий день во время боев Владимир Путин расспросил министра финансов Антона Силуанова о его отпуске и поездках на мотоцикле.

Во время боев СМИ также сообщили о смерти «военкора» телеканала «Россия-1» Евгения Поддубного. Однако вскоре оказалось, что «военкор« жив и его переведут на лечение в Москву.

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