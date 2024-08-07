Минобороны России сообщило о продолжающихся боях в Курской области

В Курской области российская армия и пограничники ФСБ продолжают бои с прорвавшимися туда украинскими военными. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале министерства обороны России.

«Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации», — говорится в нем.

В ведомстве утверждают, что прорвавшиеся в Курскую область украинские военные за ночь потеряли до 260 человек и 50 единиц бронетехники.

Утром 6 августа Минобороны сообщало в своем телеграм-канале об успешном отражении попытке прорыва украинских войск на территорию Курской области. Позже это сообщение было удалено, а вместо него появилось другое, в котором говорилось, что «противнику наносится огневое поражение».

В свою очередь, ряд российских провоенных телеграм-каналов, в том числе близких к Минобороны, сообщили, что украинским военным удалось закрепиться в нескольких населенных пунктах Курской области. Так, в частности, телеграм-канал «Рыбарь» написал, что под контролем ВСУ находятся села Свердликово и Гончаровка.

Как пишет «Агентство», в ночь на 7 августа спутники НАСА, которые отслеживают пожары во всем мире, зафиксировали возгорания в этих населенных пунктах, а также расположенном неподалеку городе Суджа.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов утром 7 августа написал, что регион уже сутки «героически противостоит атакам украинских нацистов» и призвал жителей сдавать кровь. Позже он сообщил о начатой властями эвакуации жителей региона. По его словам, он доложил о происходящем Владимиру Путину.

Накануне также стало известно, что в ходе прорыва украинских войск в Курскую область в плен попали по меньшей мере шесть российских военнослужащих, среди которых два срочника.

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