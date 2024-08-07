Путин в разгар боев в Курской области расспрашивал Силуанова об отпуске на мотоцикле

Владимир Путин сделал повестку совещания с членами правительства днем 7 августа будничной, хотя оно происходило в разгар боев российской армии с подразделениями ВСУ в Курской области. В это время президент интересовался у министра финансов Антона Силуанова, как тот провел отпуск в Крыму. Видео разговора двух чиновников выложил телеграм-канал «На видео видно».

Путин начал совещание с разговора «о ситуации» в Курской области. Однако через 50 секунд, назначив главным ответственным за помощь жителям региона первого зампредседателя правительства Дениса Мантурова, президент переключился на другие темы. Около часа чиновники обсуждали начало работы детского сада в Симферополе, школы в Нижнем Новгороде и инфекционной больницы в Перми.

Выслушав доклад министра экономразвития Максима Решетникова о туризме, Путин спросил Силуанова: «Вы в отпуск опять ездили на мотоцикле?» Глава Минфина стал рассказывать, что регулярно лично проверяет качество дорожной инфраструктуры.

— Вы не отвечаете на мой вопрос: на мотоцикле ездили? — прервал чиновника президент.

— Да, на двухколесном транспорте... — утвердительно ответил Силуанов. — От Краснодара до Крымского моста видны улучшения, пробок стало меньше.

Министр похвалил новые транспортные развязки в Крыму и автозаправки на трассе «Таврида».

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Украинские войска вели бои с российской армией в райцентрах Суджа и Коренево. Днем ВСУ, по информации этих же источников, заняли газораспределительную станцию, которая принадлежит «Газпрому» и используется для перекачки газа в Европу.

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