СМИ: Погиб «военкор» Евгений Поддубный

«Военкор» государственного телеканала «Россия-1» Евгений Поддубный погиб во время боев в Курской области. Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал НТВ и несколько провоенных телеграм-каналов.

В частности, информацию о гибели пропагандиста подтвердили каналы «Тринадцатый», «МИГ Россия», «Операция Z: Военкоры русской весны» и другие. Корреспондент «Вестей» Александр Сладков тоже написал о смерти коллеги.

Бывший украинский политик Олег Царев написал в своем канале, что смерть Поддубного ему подтвердили в ВГТРК. Телеканал «Россия-1» и другие государственные медиа пока о гибели Поддубного не сообщали.

«Евгений Поддубный был убит в Курской области прямым попаданием украинского FPV-дрона в автомобиль», — написал «военкор» Юрий Котенок.

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В канале самого Поддубного последняя публикация вышла 7 августа в 12:38. В коротком видео он уточняет, что движется «от точки к точке» и рассказывает о «серьезных потерях противника при нереализованных замыслах».

В Курской области второй день идут бои российской армии и армейских частей ВСУ. «Военкоры» признают, что «обстановка крайне сложная». По их информации, украинские войска ведут бои за райцентры Суджа и Коренево.

Поддубный — один из самых известных российских провоенных корреспондентов, создатель спецрепортажей и фильмов для «России-1», автор и ведущий программы «Война» на телеканале «Россия-24». Он работал корреспондентом во время военных действий в Грузии и Сирии, а также дважды был доверенным лицом Владимира Путина.

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