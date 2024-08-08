Пережившего атаку беспилотника «военкора» Поддубного переведут на лечение в Москву

Получивший ранения в результате атаки беспилотника в Курской области «военкор» ВГТРК Евгений Поддубный продолжит лечение в Москве. Об этом сообщило принадлежащее ВГТРК издание «Вести».

Оно уточнило, что после раненого пропагандиста после атаки доставили в курскускую больницу, где ему была оказана необходимая первая медицинская помощь, проведены исследования и назначен курс дальнейшего лечения.

О том, что Поддубный подвергся атаке украинского беспилотника, когда ехал в автомобиле по территории Курской области, стало известно вечером накануне. Многие российские провоенные телеграм-каналы, а также пропагандистские телеканалы сообщили о смерти «военкора» и опубликовали соболезнования.

Однако, позже депутат Государственный думы Дмитрий Саблин опроверг сообщения о смерти Поддубного. «Женя жив, и дай бог ему долгой жизни назло врагам», — написал депутат в своем телеграм-канале, не приведя никаких подробностей о состоянии военкора.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов написал в своем телеграм-канале, что Поддубный находится в одной из больниц Курска. Он добавил, что «военкор» пришел в сознание и получает все необходимое лечение.

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В Следственном комитете заявили, что примут все возможные меры для установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на жизнь Поддубного. В официальном телеграм-канале ведомства также сообщалось, что по поручению главы СК Александра Бастрыкина «военкора» наградят ведомственной медалью.

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