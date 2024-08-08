Двух боксерш обвиняют в том, что они мужчины

На Олимпийских играх во вторник вечером прошел полуфинал соревнований по боксу среди женщин в полусреднем весе (до 66 килограммов), победу в нем судьи отдали алжирке Иман Хелиф. Хотя женский бокс не пользуется большой популярностью, выступление Хелиф в Париже стало одним из главных событий Олимпиады. Противоборство между скандальной Международной ассоциацией бокса с россиянином во главе и олимпийским комитетом фактически привело к отсутствию гендерного контроля на Играх и спорам о праве алжирки боксировать против женщин. «Холод» рассказывает об аргументах обеих сторон.

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25-летняя Иман Хелиф — алжирская спортсменка, прямо сейчас одерживающая одну победу за другой на Олимпиаде. В пятницу состоится финал, ее шансы на золотую медаль, по оценке букмекеров, в пять раз выше, чем у соперницы, действующей чемпионки мира китаянки Ян Лю. Уже не первый раз предметом споров становится половая принадлежность Хелиф. После того, как она разгромила итальянскую боксершу всего за 46 секунд, эксперты, спортсмены и пользователи соцсетей снова обсуждают, имеет ли она право соревноваться с женщинами.

В 2021 году Хелиф дебютировала на Олимпиаде в Токио. В 1/4 финала в весе до 60 килограммов она уступила будущей чемпионке Келли Харрингтон из Ирландии. В мае 2022 года в финале чемпионата мира (ЧМ) по боксу, уже в весе до 63 килограммов, алжирка потерпела поражение от Эми Бродхерст, еще одной представительницы Ирландии.

Через год Хелиф вышла в финал следующего ЧМ и готовилась взять золото, однако прямо перед боем ее дисквалифицировали за «несоответствие квалификационным критериям Международной ассоциации бокса» (IBA).

Вместе с ней по той же причине тогда дисквалифицировали выступающую за Тайвань Линь Юйтин — сейчас она тоже участвует в парижских Олимпийских играх. Ее шансы на победу в финале, по мнению букмекеров, в восемь раз выше, чем у противницы.

В официальном решении IBA не было указано, какую проверку провалили две дисквалифицированные боксерши, но президент организации Умар Кремлев тогда заявил, что «по результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы».

Появление боксерш на ринге Игр-2024 вызвало скандал. Так, после окончания 1/8 финала между Линь и Ситорой Турдибековой из Узбекистана спортсменки не обменялись рукопожатиями. А поединок с Хелиф в 1/8 финала ее соперница Анджела Карини из Италии и вовсе попросила остановить уже на 46-й секунде, назвав его «несправедливым». За нее вступились в числе прочих премьер-министр Италии Джорджа Мелони, кандидат в президенты США Дональд Трамп и писательница Джоан Роулинг.

«Помню, что она действительно пыталась бить сильно, а сейчас, наверное, [бьет] еще сильнее, так как теперь она выступает в категории до 66 килограммов и мышечной массы у нее стало больше», — предположила после этого дважды призер Олимпийских игр Мира Потконен, одна из трех спортсменок, которые за последние четыре года смогли победить Хелиф.

Из 41 победного боя шесть Хелиф завершила нокаутом, что необычно для любительского бокса. У олимпийской чемпионки Харрингтон лишь два нокаута при 101 победе.

Распространившиеся в социальных сетях утверждения о том, что Хелиф является транс-персоной, поспешил опровергнуть Международный олимпийский комитет (МОК).

Оппонентки спортсменок не утверждали, что Хелиф или Линь совершали трансгендерный переход, но намекали на то, что они являются биологическими мужчинами. Например, проигравшая Линь в 1/4 болгарская спортсменка Светлана Станева показала зрителям скрещенные пальцы, намекая на женский хромосомный набор ХХ, а затем пояснила: «Я не врач, но знаю, что с такими хромосомами ее не должны были допустить до соревнований». А после проигранного полуфинала против Линь в среду этот жест повторила и Эсра Йылдыз из Турции.

Линь Юйтин. Фото: Peter Cziborra / Reuters

Итальянка Карини, которая назвала свой поединок с Хелиф несправедливым и расплакалась на ринге, вскоре принесла извинения и пояснила, что не имеет ничего против соперницы.

Единственный документ, который подтверждал бы пол вызвавших споры спортсменок, предъявил отец алжирской боксерши Амар Хелиф. Он показал журналистам свидетельство о рождении дочери, в котором указан женский пол. Хелиф воспитывали как девочку, и, по ее словам, поначалу семья не одобряла ее увлечение «мужским» видом спорта. На протяжении всей своей карьеры она соревновалась только с женщинами. То, что 28-летняя Линь по документам тоже является женщиной, на словах подтвердил тайваньский депутат, который является другом семьи Линь.

Как проверяют пол спортсменов

Разделение спорта на мужской и женский Разделение спорта на мужской и женский — традиция, которая в последние годы стала предметом дискуссий. Сторонники сохранения разделения настаивают на проверке на тестостерон и недопуске на женские соревнования людей, рожденных мужчинами, в том числе совершивших трансгендерный переход, потому что у них есть физиологические преимущества. Например, в 1998 году малоизвестный теннисист Карстен Брааш разгромил первую и вторую ракетки мира сестер Серену и Винус Уильямс, сыграв против каждой по сету, а в 2021 году женская сборная Бразилии по футболу потерпела поражение от одной из местных юниорских команд со счетом 0:6. Противники разделения считают преимущества людей мужского пола в спорте дискуссионными.

У большинства людей определить физиологический пол просто. В обычной клетке человеческого организма содержатся 23 пары хромосом — длинных нитей ДНК, содержащих генетическую информацию. За формирование и развитие половых признаков отвечает одна из этих пар, которая называется половыми хромосомами. Как правило, мужчины имеют пару хромосом X и Y, а женщины — X и X. Они отвечают за развитие первичных половых признаков: мужских или женских. Из-за генетических отклонений у людей могут формироваться другие наборы половых хромосом: так, женщины, имеющие синдром Шерешевского-Тернера, рождаются только с одной хромосомой X, а мужчины с синдромом Клайнфельтера имеют две X и одну Y-хромосому. В некоторых случаях хромосомные перестройки приводят к невозможности однозначно определить физиологический пол человека: в одном человеке могут сочетаться признаки разных полов. В этом случае говорят об интерсексуальности человека. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека считает, что количество интерсекс-людей достигает 1,7% человеческой популяции. Это расширенное толкование интерсексуальности, которое включает в том числе людей с упомянутыми выше синдромами Шерешевского-Тернера, Клайнфельтера и другими хромосомными перестройками. Значительно реже встречаются случаи интерсексуальности, при которых у человека одновременно развиваются и мужские, и женские первичные половые признаки. В среднем по миру из 5500 новорожденных один ребенок имеет подобную особенность. Часто одни из этих признаков выражены сильнее, чем другие, хотя известны случаи, когда человек одновременно имеет полноценно развитые женские яичники и мужские тестикулы, которые вырабатывают пригодные для размножения сперматозоиды. Например, двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня имеет интерсекс-состояние, известное как дефицит 5-альфа-редуктазы: в ходе медицинских обследований выяснилось, что при внешних первичных половых признаках женщины у нее нет матки и фаллопиевых труб, зато есть мужские половые железы, вместо хромосомной пары XX она имеет пару XY. Как утверждает сама Семеня в своей автобиографии, она впервые узнала об этом в возрасте 18 лет после победы в чемпионате мира по легкой атлетике, когда ей потребовалось пройти дополнительное обследование у врачей. Родители Семени воспитывали ее как женщину и никогда не сомневались в ее половой принадлежности. Сейчас Семеня предпочитает называть себя другим типом женщины.

До того, как на Олимпийских Играх 1968 года ввели гендерный тест в виде мазка из полости рта для поиска телец Барра (они присутствуют только в клетках с женским хромосомным набором ХХ), пол спортсменок подтверждали с помощью гинекологического осмотра. Однако тельца Барра можно обнаружить у мужчин с синдромом Клайнфельтера (они имеют хромосомы XXY), но их не находят у женщин с синдромом нечувствительности к андрогенам. К Играм-1992 анализ на их наличие заменили на мазок из ротовой полости на SRY-ген, участвующий в развитии организма по мужскому типу. На играх 1996 года в Атланте тест на SRY-ген у женщин дал положительный результат в восьми случаях из около трех тысяч. В итоге до соревнований допустили всех спортсменок: семь из них имели синдром нечувствительности к андрогенам, а у восьмой был дефицит 5-альфа-редуктазы (то же состояние, что и у Кастер Семени).

Подобные тесты применялись до 1999 года, когда, сославшись на дороговизну процедуры, их отменили. Однако после скандала вокруг гендерной принадлежности Кастер Семени МОК начал проверять уровень мужских половых гормонов спортсменок. В 2011 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций решила отстранять от женских соревнований по легкой атлетике людей, уровень тестостерона у которых в течение года превышал 10 нмоль/л (у женщин в норме этот показатель не превышает 1,8 нмоль/л), если они не соглашались пройти гормоноподавляющую терапию. После череды судебных разбирательств Спортивный арбитражный суд согласился с тем, что это дискриминационная система, но назвал ее необходимой для женской легкой атлетики.

Бокс без правил

В 2023 году верхний порог тестостерона снизили до 2,5 нмоль/л. Из-за специфики разных видов спорта международные спортивные федерации сами вырабатывают критерии допуска. Примеру легкой атлетики последовали и в ряде других видов спорта, но с боксом вышла заминка.

Олимпийский комитет еще в 2019 году — тогда временно, а в 2023 уже окончательно — лишил IBA статуса международной федерации (признанные МОК международные федерации устанавливают правила видов спорта и следят за их соблюдением на соревнованиях высшего уровня). Причиной стали сомнения в прозрачности управления организацией, которую с 2020 года возглавляет россиянин Умар Кремлев. Дважды судимый бывший генеральный секретарь Федерации бокса России, до 2010 года носивший фамилию Лутфуллоев, тесно связан с российскими властями и разделяет позицию Кремля по «СВО». Кремлев по-прежнему проводит международные соревнования, однако МОК их не признает. Одним из таких турниров был тот самый чемпионат мира по боксу среди женщин, на котором в 2023 дисквалифицировали Хелиф и Линь.

Есть предположения, что тогда решение об отстранении было связано с тем, что Кремлев якобы желал победы россиянки Азалии Аминевой, уступившей Хелиф. Линь на том турнире с россиянками не встречалась.

При этом критерии IBA не действуют на Олимпиадах, где в отсутствие профильной спортивной федерации МОК пришлось создать специальное подразделение PBU (Парижская боксерская группа). Его правила не предусматривают никакой специальной проверки на половую принадлежность. Олимпийский комитет настаивает, что для этого достаточно отметки «женский пол» в документах.

Слово против слова

Хотя в официальном решении IBA не было указано, какую проверку провалили две дисквалифицированные боксерши, Кремлев утверждал, что «по результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы». Уже во время парижской Олимпиады IBA провела неожиданную пресс-конференцию, на которой Кремлев заявил, что причиной дисквалификации был высокий уровень тестостерона у спортсменок.

Однако генеральный секретарь IBA Крис Робертс продолжил настаивать на версии с XY-хромосомами. Ее же придерживается бывший глава медицинского комитета этой организации Иоаннис Филиппатос.

Ни сами спортсменки, ни национальные комитеты их стран, ни МОК не предоставили доказательств того, что у Хелиф и Линь женский набор хромосом и не повышенный уровень тестостерона.

Прекратить спор, казалось бы, могли результаты любого тестирования из тех, что применяют в других видах спорта. Но IBA, якобы располагающая результатами двух анализов крови каждой спортсменки (с чемпионатов мира 2022 и 2023 годов), не обнародует их. В МОК эти тесты называют нелегитимными, но публично их результаты не обсуждают. Сами спортсменки молчат.

После дисквалификации на чемпионате мира 2023 года (когда Кремлев заявил, что у них «ХY-хромосомы») боксерши могли инициировать разбирательство в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Однако Линь, лишившаяся бронзы, вообще не стала обращаться в высшую спортивную инстанцию и предавать детали своего дела огласке, а Хелиф, подавшая такое заявление, затем его отозвала.

Представитель МОК Марк Адамс, отвечая на вопрос об участии Хелиф и Линь в Олимпиаде, подчеркнул, что только эксперты от каждой дисциплины знают, какое преимущество является недопустимым, чтобы соревноваться с женщинами. И в случае бокса эксперты создадут новые правила не раньше следующих Игр.

Алжирские боксеры за все время завоевали на Олимпиадах шесть наград, а бокс — второй по значимости вид спорта для алжирских олимпийцев (более успешны — девять медалей — они только в легкой атлетике). Однако медаль, которую получит за свое выступление Хелиф — золотая или серебряная, — станет первой для Алжира в женском боксе.