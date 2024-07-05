В списке «террористов и экстремистов» числятся уже 79 подростков

В список «террористов и экстремистов», который составляет Росфинмониторинг, внесли 14-летнего Глеба Синицына из Иваново. В чем именно он обвиняется, неизвестно. В список Росфинмониторинга попадают люди, которых осудили за преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом, а также те, кого только подозревают или обвиняют в совершении таких преступлений.

Глеб Синицын — не первый подросток, включенный в этот список. Как подсчитал «Холод», в список «террористов и экстремистов» включены еще три подростка 2009 года рождения: Руслан Валиулин из Калуги, Егор Лаускис из Санкт-Петербурга и Артем Ляшенко из Кемерово (всем им уже исполнилось 15 лет). Кроме того, в списке Росфинмониторинга также числятся 16 человек 2008 года рождения, 34 человека 2007 года рождения и 49 человек 2006 года рождения (25 из них на начало июля — несовершеннолетние). Всего в списке 79 подростков младше 18 лет.

По наблюдениям СМИ, в последнее время список стал пополняться гораздо активнее, чем раньше. Как подсчитала «Новая Газета. Европа» за первые три месяца 2024 года в список попали 669 человек, это рекорд по сравнению с аналогичными периодами как минимум с 2019 года.

В списке Росфинмониторинга также можно найти бывшую телеведущую Татьяну Лазареву, актера Алексея Панина, писателя Бориса Акунина, социолога Бориса Кагарлицкого, журналиста Карена Шаиняна и многих других. Всего в списке на начало июля 2024 года включены почти 15 тысяч людей.

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