Кадровые подразделения ВСУ впервые с начала войны заняли российские территории

Украинские военные уже второй день воюют на российской территории. В отличие от предыдущих вылазок украинских подразделений, в которых воюют россияне, сейчас в операции широко задействованы кадровые силы ВСУ. По неподтвержденным данным, там сейчас быть около тысячи человек. Z-паблики сообщают об успехах украинских военных: они якобы смогли захватить газоизмерительную станцию, через которую Россия поставляет газ Европе, и взяли в плен срочников. Украинские власти публично операцию пока не комментируют, российские — обещают «вернуться на госграницу в ближайшее время» и игнорируют просьбы местных жителей об эвакуации. «Холод» рассказывает главное о наступлении ВСУ на Россию.

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Ход боевых действий

Бои начались 6 августа. Тогда временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорваться на территорию Курской области, но пограничники якобы не допустили прорыва границы. Уже спустя девять часов Смирнов признал, что на границе — в Суджанском и Кореневском районах — идут бои. Весь день 6 августа в Курской области то вводили, то отменяли сигналы ракетной опасности.

По версии Минобороны, около 300 солдат ВСУ с 8 утра 6 августа пытались атаковать позиции российских пограничников в районах села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Курской области. ВСУ якобы свезли к границе России и Украины 11 танков и более 20 бронированных машин.

Сначала в Минобороны утверждали, что прорвавшиеся украинские военные отступили. Позже, как заметили журналисты, ведомство отредактировало это сообщение: в посте были удалены слова об «отступлении украинской ДРГ на свою территорию» и об ее «значительных потерях».

Численность группировки ВСУ, вошедшей в Курскую область, точно неизвестна. В начале наступления провластный канал Mash сообщал о 100 украинских военных. Близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь» говорил о 400 членах украинских формирований. Военкор Александр Сладков заявил о 900 военных, прорывающихся на территорию России. Это близко к цифрам, которые позднее озвучил Герасимов — он говорил примерно о тысяче украинских военнослужащих.

В ночь на 7 августа «Рыбарь» сообщил о тяжелом положении российских военных сразу на нескольких участках. По данным телеграм-канала, ВСУ заняли Николаево-Дарьино, Дарьино и Свердликово. Тогда же украинские военные начали идти по направлению к западном пригороду Суджи — Гончаровке. Минобороны России позднее отчиталось об убийстве ночью около 260 украинских военных. В ведомстве утверждали, что пограничные органы ФСБ не допустили продвижение ВСУ вглубь территории России.

К вечеру 7 августа автор канала «Рыбарь» констатировал ухудшение ситуации в регионе. По его данным, украинские войска частично взяли под контроль Суджу (небольшой город с населением в пять тысяч человек) и выходят к границе поселка Коренево. Судя по данным из открытых источников, расстояние между двумя населенными пунктами составляет около 40 километров. Телеграм-канал «Два майора» сообщает, что армии России пришлось вызывать резервы для стабилизации ситуации.

Военкор Юрий Котенок подтверждает, что ВСУ вошли в Коренево и Суджу. Он отметил, что украинские войска находятся в 65 километрах от Курчатова, где расположена Курская атомная электростанция (КуАЭС). Котенок также задался вопросом, почему эту территорию не защищают бойцы чеченского подразделения «Ахмат». По его данным, за неделю до наступления ВСУ чеченский отряд «в Сужне (sic!) исполнял лезгинку, стреляя в воздух».

«Рубилово жесткое. Боевые действия в настоящий момент ведутся непосредственно в черте населенных пунктов», — написал Котенок.

Как пишет «Рыбарь», ВСУ захватили газоизмерительную станцию «Суджа». Именно через эту станцию Россия поставляет газ в страны Европы. Маршрут пролегает в том числе через территорию Украины.

По неподтвержденной информации, украинские военные также взяли в плен российских срочников. В плен сдались как минимум шесть российских военных, пишет белгородский телеграм-канал «Пепел». По словам авторов канала, один из россиян, попавших в плен, — 22-летний срочник Данил Колесников, который рассказал, что командование «кинуло» их. Вместе с ним, как утверждается, в плену оказался 21-летний срочник Максим Хямяляйнен из города Инта Республики Коми. Они оба стояли на позициях в Судже.

Реакция России и мира

В разгар боевых действий на территории Курской области 7 августа Владимир Путин проводил совещание с правительством, во время которого обсудил с министром финансов Антоном Силуановым его отпуск и поездку на мотоцикле в аннексированный Крым.

Ситуацию в Курской области президент обсудил только через несколько часов — около пяти часов вечера глава Генштаба Валерий Герасимов в докладе Владимиру Путину заявил, что «продвижение противника вглубь Курской области остановлено».

«Подразделения группировки “Север” совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», — сказал он и отметил, что «операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу».

Власти нескольких российских регионов предложили помощь руководству Курской области. Так, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отправил столичных медиков помогать пострадавшим.

«Окажем всю необходимую медицинскую помощь. Готовы принять на лечение пострадавших в Москве», — написал он в своем телеграм-канале. Также группа врачей прибыла в Курскую область из Петербурга.

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Губернатор соседней Орловской области Андрей Клычков рассказал, что в регионе уже разместили первую группу жителей приграничных районов Курской области и примут «столько людей, сколько потребуется». О готовности оказать поддержку региону высказались также власти Тульской, Белгородской, Астраханской областей, а также Краснодарского края и других российских регионов.

Власти Украины не комментировали бои в Курской области. В США пообещали запросить у Киева разъяснения.

«Мы намерены связаться с нашими украинскими партнерами, чтобы получить более полное представление о случившемся», — сказал официальный представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга в среду.