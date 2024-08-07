Легкоатлетка сделала предложение своему парню после олимпийского забега

Французская легкоатлета Алис Фино сделала предложение своему возлюбленному после забега на три тысячи метров с препятствиями на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщает издание L’Équipe.

Забег проходил на трассе стадиона «Стад де Франс». Фино финишировала четвертой с результатом 8'58''67, ее обогнали бегуньи из Бахрейна, Уганды и Кении. Этим забегом Фино побила рекорд среди европейских спортсменок, который держался с 2008 года.

После финиша Фино подбежала к трибуне, где сидел ее молодой человек. Она достала значок с надписью «Любовь в Париже», встала на одно колено и спросила у мужчины, станет ли он ее мужем. Он ответил «да», и пара поцеловалась. Фино прикрепила значок на футболку своего жениха.

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Перед началом Олимпиады Фино дала себе обещание сделать своему возлюбленному предложение, если пробежит дистанцию быстрее чем за девять минут. Спортсменка призналась, что считает девятку своим счастливым числом. Со своим молодым человеком она встречалась как раз девять лет.

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«Я не люблю делать так, как все. Он еще не сделал мне предложения, и я сказала себе, что, может быть, это должна сделать я. Я подарила ему значок, с которым бегала. Хотела, чтобы он придавал мне сил, чтобы я смогла пробежать быстрее, чем за девять минут», — рассказала французская легкоатлетка Фино.

Фино оказалась не первой спортсменкой, которая сделала предложение руки и сердца на Олимпиаде в Париже. Ранее бадминтонист из сборной Китая Лю Юйчэнь опустился на одной колено перед своей девушкой Хуан Яцион после того, как она завоевала золотую медаль в миксте. Олимпийская чемпионка тоже сказала «да».

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