Женщины-врачи — лучше

Риск послеоперационных осложнений снижается, если операцию будет проводить команда медиков, где есть женщины-хирурги и анестезиологи, — к такому выводу пришли канадские врачи, которые проанализировали результаты хирургических вмешательств в Канаде за 10 лет. «Холод» рассказывает об этом и других исследованиях, которые доказывают, что медицина выигрывает от гендерного разнообразия.

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15 мая в научном журнале British Journal of Surgery вышло исследование канадских специалистов, исследовавших, как на восстановление пациентов влияет гендерное разнообразие врачей в операционных. Для этого исследователи изучили результаты более 700 тысяч операций в 88 госпиталях канадской провинции Онтарио, проведенных с 2009 по 2019 годы. В обзор включили только процедуры, проведенные под анестезией.

Результаты показали, что если пациента наблюдает команда врачей, где женщины составляют хотя бы 35%, то риск послеоперационных осложнений в течение 90 дней после операции снижается на 3%. Шансы на появление осложнений у пациента ниже, если и хирург и анестезиолог — женщины. Авторы отмечают, что этот вывод подтверждается работами других исследователей о том, что увеличение рабочих мест для женщин в компаниях увеличивает эффективность бизнеса. «В различных сферах — бизнесе, финансах, промышленности, технологиях, образовании и музыке — гендерное и половое разнообразие улучшает коллективный результат», — говорится в докладе.

Не только справедливость

Авторы исследования приходят к выводу, что гендерное разнообразие среди врачей — это не просто вопрос социальной справедливости, а важная часть улучшения процесса лечения. Руководство больниц должно нанимать больше женщин-хирургов и анестезиологов, потому что в перспективе это может повысить уровень удовлетворенности пациентов. Исследователи указывают на то, что, несмотря на явные плюсы гендерного разнообразия в медицине, женщинам все еще сложнее получить работу в этой сфере: количество женщин-анестезиологов и хирургов за последние 10 лет выросло только на 5%.

При этом соавтор исследования Джули Хэллет считает, что показатели эффективности у исключительно женских коллективов будут такими же, как и мужских. Лучшие результаты, по ее мнению, покажут команды медиков, где есть врачи обоих полов.

Авторы работы ссылаются на похожее исследование 2023 года, где изучалось, как затраты на медицину зависят от того, какого пола был лечащий врач. Результаты показали, что система здравоохранения тратит примерно на 30% меньше денег на пациентов, которых лечили женщины.

Чутко и эффективно

Влияние пола врачей на эффективность лечения пациентов пристально изучают последние несколько лет. Так, в 2017 году американские медики опубликовали анализ уровня смертности и повторных госпитализаций пожилых пациентов. В выборку попали данные о госпитализации более чем миллиона человек, за состоянием которых следили в течение месяца после их обращения в больницу. Авторы пришли к выводу, что при госпитализации среди пациентов, которых лечила женщина-врач, уровень смертности и повторной госпитализации ниже по сравнению с пациентами, наблюдавшимися у врачей-мужчин.

По мнению исследователей, это происходит из-за различия в подходах к лечению. Например, специалистки чаще своих коллег-мужчин используют методы доказательной медицины, лучше проводят осмотры и больше фокусируются на нуждах пациентов. А мужчины-врачи прилагают меньше усилий для решения комплексных проблем пациентов.

Продолжение этого исследования было опубликовано в 2024 году — и снова показатель смертности был ниже у пациентов, которых лечили женщины. Соавтор работы, доктор Лиза Ротенштейн, объяснила такие результаты тем, что женщины-врачи больше времени проводят с пациентом и охотнее участвуют в командной работе для подбора эффективного лечения.

В 2019 году канадские специалисты также изучали, как пол врачей влияет на то, насколько внимательно они изучают информацию о пациенте. В эксперименте участвовали гинекологи-онкологи с разным стажем. Выяснилось, что мужчины быстрее принимают решения, в то время как женщины дольше и тщательнее изучают данные.