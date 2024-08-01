Провалившая гендерный тест спортсменка вышла в четвертьфинал женского турнира по боксу на Олимпиаде

Итальянская спортсменка Анджела Карини отказалась продолжать бой с алжиркой Иман Хелиф, которую в прошлом году дисквалифицировали на Чемпионате мира из-за проваленного теста на гендерную принадлежность. Об этом пишет итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

Спортсменки встретились на ринге сегодня в 1/8 финала олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 66 килограммов. Как отмечает издание, Карини назвала бой «несправедливым» и покинула ринг на 46 секунде.

«Я вышла на ринг и выполнила свой боксерский долг. Пыталась драться независимо от споров или чего-то еще. Это была моя Олимпиада, я хотела победить», — цитирует издание итальянскую спортсменку.

Отмечается, что Хелиф травмировала нос итальянской спортсменке и Карини была вынуждена закончить бой. «Я уже не могла дышать и сказала: “хватит”. Для того, чтобы остановить бой нужны мужество и зрелость. Я больше не чувствовала, что сражаюсь», — объяснила Карини.

NBC New York пишет, что Карини отказалась пожать руку алжирской сопернице после присуждения победы последней. Спортсменка заплакала и покидая ринг прокричала: «Это несправедливо!»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила участие Хелиф в Олимпиаде, заявив, что бой должен проходить на равных условиях.

«Я уже много лет пытаюсь объяснить, что некоторые тезисы, доведенные до крайности, рискуют особенно повлиять на права женщин. Я думаю, что спортсмены, обладающие мужскими генетическими характеристиками, не должны допускаться к женским соревнованиям. И не потому, что кто-то хочет дискриминировать кого-то, а для защиты права спортсменок на возможность соревноваться на равных», — сказала она в интервью агентству ANSA.

На Чемпионате мира по боксу в 2023 году, который проходил под эгидой Международной ассоциации бокса, Хелиф дисквалифицировали из-за того, что «ее повышенный уровень тестостерона не соответствовал критериям допуска». Спортсменка тогда заявила, что стала жертвой «большого заговора».

На том же чемпионате спортсменку Линь Юйтин из Тайваня лишили бронзовой медали после того, как та «не выполнила требования допуска, основанные на результатах биохимического теста».

Однако в июле стало известно, что МОК одобрил участие обеих спортсменок на Олимпийский играх в Париже. Объяснили это тем, что МОК «стремился ограничить внесение поправок, чтобы минимизировать влияние на подготовку спортсменов и обеспечить постоянство в своде правил Олимпийских игр».

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