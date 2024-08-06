Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу уже попытались «отменить» в соцсетях

Не успели политзаключенные, которых удалось вызволить из российской тюрьмы в рамках обмена, провести несколько дней на свободе, как их уже обвинили в недостаточной поддержке Украины, работе в интересах Кремля и непоследовательности взглядов. Пресс-конференцию и последовавшие за ней интервью Яшина, Пивоварова и Кара-Мурзы уже несколько дней обсуждают в социальных сетях. «Холод» собрал основные претензии и ответы на них.

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1 августа 2024 года в результате обмена между Россией, Германией, Польшей, Норвегией, Словенией, Беларусью и США на свободе оказались 16 политических заключенных. Уже на следующий день трое из них — Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Андрей Пивоваров — дали пресс-конференцию в которой рассказали про детали обмена, а такжи объявили, что продолжат политическую борьбу.

За что сидели Пивоваров, Яшин и Кара-Мурза В апреле 2022 года Илья Яшин провел прямой эфир в ютубе, где рассказал про убийства российскими военными жителей Бучи в Украине. За это его обвинили в распространении военных фейков. В декабре 2022 года суд приговорил Яшина к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Кара-Мурзу обвинили в распространении военных «фейков» — из-за его выступления в Палате представителей штата Аризона, в котором он осуждал войну, критиковал западные страны за сотрудничество с Путиным и говорил об антивоенных акциях протеста в России. Кара-Мурзу также обвинили в участии в деятельности «нежелательной организации» — за участие в круглом столе Сахаровского центра; и в государственной измене — за выступления в Лиссабоне, Осло и Вашингтоне, где он рассказывал о политических преследованиях в России, выборах и цензуре. В апреле 2023 года суд приговорил его к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Пивоварова обвинили в сотрудничестве с «нежелательной организацией» — такой статус у «Открытой России» был еще с 2017 года. Поводом для уголовного дела стал пост Пивоварова в фейсбуке с призывом донатить на проект «Объединенные демократы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты. 15 июля 2022 года суд приговорил политика к четырем годам колонии общего режима и на восемь лет запретил ему заниматься общественно-политической деятельностью.

Большое внимание в соцсетях привлекли слова политзаключенных о санкциях. Во время пресс-конференции они просили не путать Россию и путинский режим и призвали международное сообщество поддерживать антивоенно настроенных россиян.

«Очень часто санкции западных стран оказываются направлены не против режима Путина, а против всей страны, — сказал в своем выступлении Владимир Кара-Мурза. — И это крайне несправедливо и контрпродуктивно, поскольку дает материал путинской пропаганде. Я намерен работать над тем, чтобы санкции были против путинского режима».

«Не стоит ассоциировать людей в России с той политикой, которую она ведет. Очень много граждан нашей страны, которых, может быть, не видно, считают по-другому: они не согласны, — сказал Андрей Пивоваров. — Пользуюсь возможностью, чтобы обратиться к мировому сообществу, к западным странам, чтобы они повернулись к людям России — не к власти, а к людям — и протянули им руку. Это может быть в мелочах: нужно ослабить давление на людей, чтобы дать возможность увидеть россиянам, что здесь [на Западе] не сплошные враги, как показывает телевизор, а такие же люди, которые помогают выжить и освободиться».

Кроме этого политзаключенные призвали остановить войну и напомнили, что в российских тюрьмах остаются сотни политических заключенных, которые оказались там за антивоенные выступления.

«В России очень много людей, которые выступают против путинской войны в Украины. Не верьте лжи, которую распространяет кремлевская пропаганда», — заявил Владимир Кара-Мурза.

Претензии

Выступление политиков вызвало противоречивую реакцию. Одни зрители были рады, что наконец в публичном пространстве заговорили о том, что нужно поддерживать антивоенных россиян. Другие, напротив, назвали это поддержкой путинской власти и выразили мнение, что Кара-Мурза, Яшин и Пивоваров мало говорили об Украине.

Он прям базу за базой всю конференцию выдавал 🔥 https://t.co/c6j1r03etl — Driver Dís (@Dis_Oakenshield) August 2, 2024

Жесть, яшин просто базует без остановки, как же это контрастирует с привычной риторикой ФБК — Петр Лосев (@peterloss) August 2, 2024

В Україні геноцид а вони про санкції. Дітей крадуть. Страхітя росіяни виробляють. Росія прийшла Україну до тла знищити а вони про санкції. Та тільке Карлика винують! Господи помилуй вас. — TreatyofWestphalia (@TWestphalia) August 3, 2024

Напишу это, потому что меня читают из разных стран:



Яшин, Пивоваров и Кара-Мурза — патриоты России и желают ей добра, и это не случайное совпадение. Это единственная возможная мотивация рискнуть жизнью и сесть в путинскую тюрьму — они верили, что так приближают лучшее будущее… — Артемий Леонов 🦁 (@Leonov_mr) August 3, 2024

Невзоров о вчерашней пресс-конференции в Бонне.



«В Бонне свершилась пресс-конференция российских новомучеников: Яшина, Кара-мурзы и Пивоварова.

Все прошло чудесно: прекрасные, отважные люди, сочувственный зал, очень нежная пресса.

Не подкачал и стол с микрофонами. Его полировка… — Баварский Дед (@pflegerpasha) August 3, 2024

«Их представление о реальности “деформировано”, — заявила на совместном стриме с Ксенией Лариной журналистка Фарида Курбангалеева (Работала телеведущей программы «Вести» на ВГТРК (до 2014 года) и на канале «Настоящее время». Сейчас независимый журналист, живет в Праге). — Картина мира искаженная у них несколько. Сейчас очень важно, чтобы их окружение, люди, которые им близки, что называется, как-то поправили им этот сбитый фокус».



«Они смотрят на войну изнутри, как часть российского общества. И у них все равно существует этот нарратив, извините за это дурацкое слово, что “и та, и другая сторона”, “и те, и другие гибнут” <...>. Украина и война в Украине находятся на периферии. Не является главной темой в их сегодняшнем миропонимании», — согласилась с ней Ларина, сославшись на пост Леонида Невзлина в Фейсбуке.

люди буквально сели за высказывания о войне в Украине и 24 часа назад думали что их везут расстреливать



Ларина: ты делаешь недостаточно pic.twitter.com/zGNsx25mWf — либеральная шушера (@russianbogan) August 4, 2024

Уже на следующий день обвинений в адрес бывших политзеков стало еще больше. Поводом стало интервью Яшина, которое он дал телеканалу «Дождь». На вопрос корреспондента о том, что делать с войной в Украине, Яшин ответил, что сторонам необходимо начать переговоры, отметив, что аргумент о том, что передышка поможет накопить силы России, работает и в отношении Украины: «Любые переговоры подразумевают прекращение кровопролития. Мне кажется, сейчас главное, о чем нужно говорить, — это прекращение кровопролития».

Вскоре после публикации фрагмент из эфира с ответом на этот вопрос завирусился и вызвал резкую критику в украинском сегменте твиттера.

Яшин просто не стесняясь сказал буквально следующее:

1. ФСБ — тоже наши мальчики, тоже хорошие ребята.

2. Не всё так однозначно и Украина тоже виновата

3. Нужно договориться на выгодных для нас условиях, потому что мы что зря воевали?

Такая же скрепно-фашистская мразь как и все! https://t.co/Klumr2Ktej — Jolly Roger (@JollyRogerFlag) August 4, 2024

Ілья Яшин: - "Украине и россии нужно садится за стол переговоров и прекращать огонь".



Йобана руская консерва! Уйобіще лісове!



Тепер зрозуміло нахуя вас випустив Хуйло, фсбешні тварі. Хуй вам, а не Україну, виблядки! — Яскраве Слово (@VParanic) August 3, 2024

Ответы

Илья Яшин постарался ответить на критику. Во время первого после освобождения стрима на своем канале он сказал, что, хоть и старался следить за ситуацией в заключении, все равно был изолирован и «выпал из контекста».

«Я осознаю это уже сейчас, находясь три дня на свободе. И понимаю, что некоторые слова становятся триггерами. <...> Ты называешь слово-триггер, после которого тебя перестают слушать», — добавил Яшин, назвав интервью «не самым удачным».

Во время трансляции он обратился к украинским зрителям: «Оставаясь российским политиком и патриотом, я являюсь другом Украины. Тем украинским гражданам, которые меня критикуют, я хочу сказать: ребята, я вам не враг. Я вашей стране желаю мира. Я вашу страну очень люблю. Я много раз бывал в Украине. Там много моих друзей. Я к вашей стране отношусь с огромной симпатией: украинскому народу и украинской культуре. <...> Вы имеете полное право на меня злиться. <...> Я публично стараюсь сделать так, чтобы кровопролитие остановилось, чтобы в вашу страну пришел мир, а те люди, которые принесли вам горе, были наказаны».



Яшин также сказал, что считает войну в Украине частью глобального конфликта, назвав ее «противостоянием тирании и свободы», от которого зависит будущее человечества. И ключевая задача всех людей, для которых важны ценности гуманизма и прогресса, — спасение Украины от Путина. Что соответствует и «настоящим»российским интересам.

«Если Путин сожрет Украину, он пойдет дальше. Сам станет наглее и смелее и сделает решительнее других диктаторов в других частях мира», — добавил Яшин.

Цитата: «Если вы сейчас, уважаемые представители свободного мира, стран Запада, позволите Путину сожрать Украину, он 100% пойдет дальше. Без иллюзий. <...> Если вам кажется, что давайте, может быть, отдадим Путину Украину или часть Украины и он этим насытится и после этого остановится, — этого не будет. Уже это проходили в мировой истории, был Мюнхенский сговор. <...> Тиран идет дальше, становится наглее, агрессивнее. Такую мягкость диктаторы воспринимают как слабость. Сдадите Украину — получите сами. Потому что Путин обязательно после этого придет в страны Балтии, в Польшу — они же уже этим грозят».

Продолжение

После этого Яшина стали обвинять в резкой смене позиции под давлением. Некоторые даже посчитали, что это влияние ФБК.

Так, видимо Яшин заспидранил трехлетний путь либерала в эмиграции за один день. Ладно, подождем пока он уточнит позицию, мб не все пропало — Петр Лосев (@peterloss) August 4, 2024

Такое резкое изменение лишь подтверждает факт разнарядке сверху. Вчера заморозка и обсуждение, сегодня радикализация позиции. — Гигаваттная Ронечка | out of curiosity | كافر (@Roniakia) August 4, 2024

Ознакомили с методичкой, видимо перед первой конференцией не успели. Чтож, видимо встретимся там же через годик, но за минусом пары сотен тысяч людей. — MP (@gizlo) August 4, 2024

Издание «Сота» опубликовало пост о том, что призыв к прекращению огня якобы противоречит позиции “не сдавать даже часть Украины”.

В ответ другие пользователи пытаются убедить первых, что эти заявления не противоречат друг другу.

Интервью не противоречит его позиции.



Путину нельзя отдавать территории, иначе он захочет больше; прекращение огня в текущий момент — хорошая идея.



Яшин в интервью не говорил, что Путину надо отдать всё завоёванное и кричать «гойда», это световцы и украинцы придумали. — Артемий Леонов 🦁 (@Leonov_mr) August 5, 2024

Расходимся. Яшин теперь хороший русский. Санкции можно отменять. — Running man (@zagi_zung) August 4, 2024

Поддержка пострадавших от войны украинцев и пострадавших от диктатуры россиян



никак

не противоречит

друг другу

и не должна противоречить



война и диктатура — связаны и усиливают друг друга



война и диктатура — крайние проявления патриархата



все, кто так или иначе борется с… — даша пишет 🎲 (@Tihiipiket) August 4, 2024

5 августа BBC опубликовало большое интервью Владимира Кара-Мурзы, который также признал, что на момент пресс-конференции обладал не всей информацией, но продолжил критиковать санкционную политику, отметив, что российский адвокат-правозащитник не может поехать в страны Балтии на конференцию, тогда как на территорию Украины летят российские ракеты с чипами западного производства.

Под конец интервью Кара-Мурза заявил, что ответственность за то, что делает режим Путина, разделяет российское общество, «значительная часть которого предпочла закрыть глаза на злоупотребления и репрессии», однако добавил, что ее несут и западные страны, которые годами ведут бизнес с Владимиром Путиным.

По поводу этого выступления критики также написали, что Кара-Мурза якобы изменил свою позицию под давлением.

Яшин продержался 1 день, Кара-Мурза 2.



А ведь никто не скажет что это слабые духом люди, они в российскую тюрьму пошли, не убежали. И там стойко держались.



Как это происходит, как их так быстро ломают в Европе? https://t.co/zABBCxcE1p — CatGPT (@zer0idea) August 5, 2024

7 августа Илья Яшин проводит встречу в Берлине, где может вновь затронуть тему войны в Украине и ответить на вопросы.