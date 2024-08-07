СМИ: ВСУ штурмуют два райцентра Курской области

Курские телеграм-каналы и провоенные российские блогеры сообщают о боях в черте двух районных центров в Курской области — Суджи и Коренево.

О том, что Суджа находится под контролем ВСУ около 15:00 сообщил местный паблик «Суджа родная». О боях в черте города спустя полтора часа также написал российский «военкор» Юрий Котенок. По информации его источников, город находится в оперативном окружении.

«Рубилово жесткое. Боевые действия в настоящий момент ведутся непосредственно в черте населенных пунктов», — написал Котенок о боях за этот райцентр. По его словам, украинских военных видели в 65 километрах от города Курчатова, где расположена Курская АЭС.

Кроме того, днем 7 августа стало известно, что ВСУ в ходе боев в Курской области заняли газоизмерительную станцию «Суджа», которая принадлежит «Газпрому» и используется для перекачки газа в Европу. Об этом пишут Котенок и близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь». Последний также сообщил, что ВСУ вошли в еще один райцентр Курской области — Коренево.

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«Обстановка на Курском направлении крайне сложная. Наши пограничники оказывают серьезное сопротивление наступающим войскам противника, работают наши БПЛА и авиация. К сожалению, разведгруппы противника проникают дальше. Есть признаки того, что группировка вторжения противника оказалась больше ожидаемой», — пишет провоенный телеграм-канал WarGonzo, который ведет «военкор» Семен Пегов.

О том, что число украинских военных оказалось больше, чем считалось ранее, написал также канал «Два майора».

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Провоенный телеграм-канал «Тринадцатый» опубликовал видео, которое, как утверждается, снял настоятель Свято-Троицкого храма в Суджи. По словам священнослужителя, в храме находятся мирные жители, в том числе дети, которые не успели эвакуироваться.

Одновременно с этим глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что «продвижение противника вглубь Курской области остановлено».

Всего в Курскую область, по словам Герасимова, зашли около тысячи украинских военных. Потери ВСУ он оценил в 315 человек, в том числе примерно 100 убитых, и 54 единицы бронетехники, из них семь танков. Герасимов пообещал, что боевые действия будут завершены «разгромом противника и выходом на госграницу».

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