Тысячи детей эвакуируют из Белгородской области из-за обстрелов

Из-за обстрелов из Белгородской области эвакуируют около девяти тысяч детей. Об этом на заседании президиума генсовета «Единой России» заявил местный губернатор Вячеслав Гладков, сообщает ТАСС.

«Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. 22 марта 1,2 тысячи детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу. Дальше в Ставропольский край. Система выстроена», — сказал он.

По словам Гладкова, за последнюю неделю в результате обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области погибли 16 человек, еще 98 получили ранения. Он назвал обстановку в регионе «напряженной».

18 марта в результате атаки по селу Никольское в Белгородской области погибла семья из четырех человек: пожилая женщина, ее дочь с гражданским мужем и 17-летним сыном. Еще одного ребенка из разрушенного дома удалось спасти.

Белгородская область находилась под массированными обстрелами в том числе во время выборов президента с 15 по 17 марта. Несмотря на это, в один из день голосования, 16 марта, регион вышел в лидеры по явке.

Читать еще Белгородцы рассказывают, как ходили на выборы под обстрелами И сомневаются в честности подсчета голосов

Об обстрелах Белгородской и Курской областей регулярно сообщает «Русский добровольческий корпус», в котором, как утверждается, воюют россияне, перешедшие на сторону ВСУ. РДК, а также легион «Свобода России» и «Сибирский регион» заявили, что их добровольцы вошли на территорию этих двух регионов незадолго до начала выборов. 18 марта РДК писал об убийстве более 600 российских военнослужащих.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.