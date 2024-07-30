Российский моряк поджег военный корабль и вступил в легион «Свобода России»

В апреле на корабле Балтийского флота «Серпухов» произошел пожар — об этом сообщала украинская разведка. Российские государственные СМИ информацию о пожаре скрывали. Недавно Украина раскрыла детали операции: корабль изнутри поджег российский моряк, на тот момент — действующий военный. Помимо этого, он вынес с корабля секретные документы и передал их украинской стороне. Сейчас моряк, по его собственным заверениям, вступил в легион «Свобода России» и планирует защищать Украину. «Холод» рассказывает главное о диверсии на корабле «Серпухов» и судьбе моряка.

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Пожар на малом ракетном корабле «Серпухов», который базировался в Калининградской области, произошел 7 апреля 2024 года. В сообщении Главного управления разведки (ГУР) Украины говорилось, что судно выведено из строя.

В начале июля представители ГУР Украины провели пресс-конференцию и рассказали детали операции, в которой помимо российского моряка с позывным Гога приняли участие сотрудники легиона «Свобода России» и украинского проекта «Хочу жить». В рамках спецоперации, которую они назвали «Рыбалка», Гога не только совершил поджег военного корабля, но и передал военные документы украинской стороне.

В конце июля на ютуб-канале проекта «Хочу жить» вышло интервью «Гоги», где он рассказал о своей жизни, работе моряком и о том, как он совершил поджог корабля.

Хотел уволиться, но чего-то ждал

Как выяснил «Холод», моряк с позывным Гога — это 30-летний Александр Терехов (в интервью он говорит, что ему 31 год, однако день рождения у него только в декабре). Гога утверждает, что родился в городе Балтийск Калининградской области, где и прожил почти всю жизнь. Его прадед, дед, кровный отец и отчим — военные. Под натиском родных он тоже принял решение пойти служить. «Все говорят: “Ты нигде больше денег не заработаешь, на квартиру не заработаешь” — этот прессинг [повлиял]», — говорит Терехов.

На флоте он начал служить летом 2014 года. Как он рассказывает, был сначала коком, а потом перевелся на должность старшего радиотелеграфиста — с этого момента у него появился доступ к секретной информации. «Ходил в Балтийское, Северное, Средиземное море, Атлантический океан, — говорит Терехов. — На месяц мы заходили в порт Тартус в Сирии, обеспечивали охрану порта. За этот месяц я получил звание ветерана военных действий, как будто настоящий военный, в Сирии повоевал». Терехов говорит, что служить ему не нравилось, он постоянно хотел уволиться, но все время «чего-то ждал».

«Помню этот день [24 февраля 2022 года], я не спал. Сидел в телефоне, начали сыпаться сообщения в телеграме. Я написал троюродной сестре — она жила в Харькове, — спросил, что происходит. И она мне объяснила, что русские бомбят Харьков. [На корабле] все радовались, мол, “Крым 2.0”. Я ничего не мог доказать [сослуживцам]», — говорит Терехов.

По его словам, из 63 моряков, которые служили на «Серпухове», он был единственным, кто выступал против войны в Украине. Осенью 2022 года он написал рапорт на увольнение, объяснив нежелание служить в армии тем, что он этнический украинец. «Командир пытался мне объяснить, что в стране тяжелое положение, говорил обычную муть из телевизора. Рассказал, что на меня писали доносы с корабля за то, что я негативно высказывался о верховном главнокомандующем. Мы сошлись на том, что я просто предатель», — говорит Терехов.

Уволиться Терехову не позволили. Как он говорит, он даже подал в суд, оспаривая отказ в увольнении, но и суд не встал на его сторону. «С меня сняли допуск к оружию, секретку, и я продолжил дальше служить. У меня забрали все премии — получал голый оклад: 43 или 45 тысяч», — говорит Терехов. Выехать из России самостоятельно он не мог, потому что у него не было загранпаспорта, и хотя доступ к секретной военной информации уже был для него закрыт, из-за этого все еще действовал запрет на выезд из страны.

Терехов узнал о существовании легиона «Свобода России» и вскоре связался с его представителями. «Три дорожки мне предложили: работать на информационном поле — я не хотел с этим связываться. Просто воевать — это не подходило, потому что я не мог выехать из России. И третий вариант, на котором мы остановились, — произвести диверсию», — говорит Терехов.

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От знакомого фсбшника Терехов узнал, что в Калининградской области внимательно следят за покупкой компонентов, которые могут быть использованы во взрывных устройствах. «Вариант со взрывом отпал. И я предложил вариант с поджогом. Придумал механизм, который воспламенит спичку, подожжет и воспламенит бензин. Это были обычные китайские часы со стрелочками: на стрелочки я накрыл два контакта, которые сомкнулись через 30–40 минут», — говорит Терехов.

Совершил диверсию Терехов через несколько дней после того, как узнал от командования, что его планируют отправить на фронт. Он рассказывает, что его определили в минометно-пулеметное отделение в составе штурмовой роты — якобы для того, чтобы обеспечивать правопорядок на освобожденных территориях. Ехать на войну в составе российской армии Терехов категорически не хотел — и тогда он решил, что пришло время поджечь корабль.

Спалил корабль и ни о чем не жалеет

Все время, по рассказу Терехова, он был на связи с куратором от легиона «Свобода России», с которым обговаривал детали предстоящей диверсии. Топливо и компоненты для поджога на корабль он занес заранее. «Собрал механизм спусковой с часами, подпаял. Поставил, чтобы случайно не задеть, чтобы не замкнуло. Кучу раз перепроверил, чтобы все работало, потому что возможности сделать еще один такой механизм уже не было. Сколько раз я мог попасться, просто повезло. Стечение обстоятельств», — говорит Терехов.

По его словам, перед поджогом он обнаружил, что командир боевой части забыл на корабле ключи от сейфа. Так Терехов смог забрать документы на аппаратуру, которые, по его словам, описывают аппаратуру любого корабля Балтийского флота.

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Он занес четыре «баклажки» с топливом на корабль и использовал найденные тряпки, которые смочил бензином. На корабле помимо него тогда находился один срочник, который в момент подготовки поджога спал. Терехов рассказывает, что затащил топливо в рубку управления, разложил пропитанные бензином вещи, обесточил оборудование корабля, чтобы оно не загорелось раньше времени. Подсоединил механизм, завел часы и вышел с корабля, отключив телефон. «Это было отличное чувство, — вспоминает он. — Я спалил корабль. О чем я могу жалеть?»

Корабль «Серпухов» Малый ракетный корабль «Серпухов» относится к проекту 21631 «Буян-М». Достроенный в 2015 году, «Серпухов» изначально был определен в состав Черноморского флота, однако с 2017 года его перевели в Балтийский флот. Корабли проекта «Буян-М» могут нести до восьми пусковых установок для крылатых ракет «Оникс», «Циркон» или «Калибр», они способны поражать цели на расстоянии до 1500 километров. Такие корабли, входящие в состав Черноморского флота, участвуют в обстрелах территории Украины, запуская ракеты «Калибр». Представитель ГУР Андрей Юсов утверждал, что Россия планировала перебросить «Серпухов» в Черное море.

Терехову помогли эвакуироваться из России (детали выезда украинская сторона не раскрывает). Сейчас он находится в Украине и проходит восьминедельное обучение в составе легиона «Свобода России». Что случилось со срочником, который находился на корабле во время поджога, неизвестно.

О том, что на корабле «Серпухов» был пожар, российские государственные СМИ не сообщали. Новости о поджоге были распространены в апреле украинским ГУР — вместе с видео, на котором видно начало возгорания внутри рубки, и планом корабля с обозначением очага возгорания. ГУР утверждало, что из-за пожара полностью уничтожены средства связи и автоматизации «Серпухова», а на его восстановление уйдет много времени.

Президент России Владимир Путин наблюдает за морским парадом в Санкт-Петербурге вблизи корабля «Серпухов». 28 июля 2024. Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / pool / Reuters

Однако в конце июля корабль уже участвовал в морском параде в честь Дня ВМФ в Петербурге. Восстановлен ли он полностью, не сообщается.

Поджог военного корабля — вторая крупная диверсия, совершенная российским военным под руководством ГУР Украины. В прошлом году российский летчик Максим Кузьминов угнал российский вертолет Ми-8 и приземлил его на территории Украины. За это он получил выплату в 500 тысяч долларов и переехал в Испанию. В феврале 2024 года Кузьминова застрелили. По утверждению источников испанской газеты El Pais в местных спецслужбах, к убийству причастна Россия.