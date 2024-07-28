Мы спасли бездомного

По оценке экспертов, в России проживает более двух миллионов бездомных людей. Обычно горожане проходят мимо них, но бывают и исключения. Три года назад жительница Сочи Дарья вместе со своими друзьями спасла бездомного мужчину и нашла его родственников. Она рассказала «Холоду», как и зачем они это сделали.

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В сентябре 2021 года мы с друзьями гуляли по Адлеру и возле магазина к нам подошел бездомный мужчина. Он попросил купить ему поесть, потому что его не пускали внутрь, и протянул нам 150 рублей. Мы с подругой — очень эмпатичные люди и не смогли пройти мимо.

Я побежала покупать продукты, а подруга пошла в кафе, чтобы накормить его горячей едой. Потом я присоединилась к ним: мы остались, потому что иначе его выгнали бы из заведения. Мы начали задавать ему вопросы, откуда он и что с ним случилось.

Понемногу мужчина начал рассказывать, но он был очень запуганным: сильно заикался, пригибался от любого резкого движения и просил не бить его. Мы за него очень переживали. Он рассказал, что ему 48 лет. Не помню, откуда он родом, но несколько лет он жил с сестрой и племянником в Петербурге.

Он не был бездомным всю жизнь: трагедия случилась с ним в Сочи. Он решил переехать сюда и начать жизнь с чистого листа. Устроился подсобным рабочим на стройку, начал пить, и однажды его избили и ограбили. Ему было нечем платить за жилье и несколько месяцев он провел на улице. Было понятно, что это потерянная душа, которая хочет что-то изменить своей жизни.

В тот же вечер нам удалось найти в соцсетях его сестру и связаться с ней. Мы показали ей фото ее брата — она была в шоке. Она рассказала, что родные потеряли с ним связь и считали пропавшим или умершим, даже подавали заявление о пропаже. Его сестра попросила помочь вернуть его домой — конечно же, мы согласились. Мужчина оказался не против, хотя сначала сильно стеснялся.

Мы решили помочь человеку, потому что я не могу относиться равнодушно к бедам других, особенно когда человек ищет помощь. Бездомные оказываются в таком положении не по своей воле, и не каждому под силу справиться с этим самому. Люди — существа социальные, нам тяжело без человека рядом. Это первый в моей жизни опыт спасения такого масштаба, но я и до этого помогала бездомным едой, водой и деньгами.

Нас не пускали ни в одну гостиницу

Сложнее всего было подготовить к поездке человека, который много месяцев жил на улице. Оставить его ночевать под открытым небом было нельзя: на Сочи надвигался шторм, спасатели разослали смс об опасности. Привести его в гостиницу или гостевой дом тоже было невозможно: он был очень грязный, от него ужасно пахло. Тогда мы вспомнили, что у нас есть ключи от чердака девятиэтажки, в которой я жила с парнем. Мы решили положить его спать на техническом этаже: там сухо и есть тепло от работающих приборов.

Я принесла на техэтаж пледы, подушки и горячий чай, чтобы создать какой-то комфорт. Мы оставили мужчине воду и еду, чтобы он не голодал ночью. Утром мы проснулись рано, часов в шесть, и пошли проверить его состояние. После длительного запоя у него была жесточайшая интоксикация: понос, рвота.

Перед посадкой на самолет его нужно было где-то искупать и переодеть. Никакие общественные бани, гостиницы и гостевые дома не принимали бездомного из-за внешнего вида. У него остался паспорт, но документ был в ужасном состоянии.

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Денег ни у кого из нас особо не было, а утро выдалось холодным. Я вспомнила, что у меня рядом с домом есть небольшая церковь. Решили сходить туда, объяснить ситуацию и попросить помощи. Служители церкви сказали, что на это нужно благословение батюшки, а он придет только в четыре часа дня. Но через несколько минут они позвонили священнику, он дал благословение, и в 10 часов утра мы уже направлялись в церковь. Мы купили банные принадлежности, чистые носки, трусы, гель для душа — все для того, чтобы он привел себя в порядок и почувствовал себя лучше. Мужчине удалось помыться, но ему все еще было очень плохо. Он не мог пить и есть: все выходило обратно.

Служители стали намекать, что мы сидим слишком долго и нам пора уходить. На улице начался шторм и сильнейший ливень: город затапливало, на улицах были сплошные реки. Мы ушли из церкви и пошли по гостевым домам, чтобы мужчина полежал и отдохнул, как-то пережил абстинентный синдром. Но нам отказывали везде, куда бы мы ни обратились. Я не понимала, что делать: человеку плохо, его трясет, у него болит сердце.

Сначала я позвонила в волонтерскую организацию «Лиза Алерт», чтобы попросить совета. Все же мы впервые оказались в такой ситуации и не знали, что делать и к кому обратиться. Нас тактично послали: сказали, что волонтеры такими вещами не занимаются (организация «Лиза Алерт» занимается поиском пропавших без вести. — Прим. «Холода»). В какой-то момент мы догадались связаться с обществом анонимных алкоголиков. Там объяснили, как справиться с последствиями интоксикации, и посоветовали вызвать платную скорую. Поэтому нам еще больше понадобился дом, чтобы положить его куда-то и вызвать врача.

Мы обнимались и плакали

Тогда я жила в однокомнатной квартире с молодым человеком и его семьей. Бабушка спала на лоджии, мама на кухне, а мы с парнем — в комнате. Мы позвонили его родственникам и попросили разрешения привести домой бездомного. Они оказались не против: сказали, что тоже не могут пройти мимо чужой беды. Мы объяснили скорой ситуацию, и нам озвучили стоимость процедур: примерно 22 тысячи рублей. Только одна капельница стоила около семи тысяч. Родственники мужчины сначала сказали, что это очень дорого для них, но в итоге все-таки смогли перевести нужную сумму.

Оставалось решить, каким образом отправить мужчину к родственникам. Сажать его на поезд мы не рисковали: боялись, что он выйдет на промежуточной станции и пропадет, как это часто бывает с бездомными. Начали искать билеты на самолет, но в те дни в Сочи проходил гран-при «Формулы-1», и они дорожали с каждой минутой. Сначала можно было найти билет за шесть тысяч, а уже через пару часов они же стоили 18.

Перед приездом скорой мы постелили ему на полу, потому что это все-таки человек с улицы, а я довольно брезгливая. Врачи увидели это и начали с гонором спрашивать: «Че у вас тут человек, которому плохо, на полу лежит?» Его положили на кровать, начали прощупывать, спрашивать о состоянии, поставили капельницу. Сначала врач была враждебно к нам настроена: вела себя холодно и жестко. Но она изменилась, когда услышала, что это чужой человек с улицы, а не наш родственник, и мы ему помогаем. Она сказала: «Ну вы же понимаете, что он так долго пил, что одна капельница не поможет?» Врач добавила, что они не могут нам помочь, потому что все лекарства подсчитывают. Но в итоге она что-то добавила в капельницу и оставила какие-то таблетки.

Перед отъездом врачи сказали, что они вкололи мужчине лошадиную дозу седативного препарата и он проспит часов 12. Это повергло нас в шок, потому что нам все же удалось найти недорогой билет на самолет и вылет был через семь или восемь часов. Мы поняли, что не успеем, и нам пришлось вернуть его.

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Врачи уехали, а мы пошли готовить ужин. Через час мужчина так и не уснул: мы слышали, как он ворочается. Моя подруга пришла в комнату и спросила, как он себя чувствует. Оказалось, что он не мог уснуть, потому что лежал на моей кровати. Но как только ему снова постелили на полу, он уснул, правда, проспал всего пару часов. Мы вместе поужинали и позвонили его сестре. За сутки он изменился и стал более бодрым и общительным. Но все равно было видно, насколько он скован, как ему неловко. Он сильно стеснялся, что мы посадили его за один стол и ужинаем всей семьей, с ним и с друзьями.

Утром следующего дня он чувствовал намного лучше. Мы нашли билет на поезд и начали собирать его в дорогу. Я уложила ему вещи, подарила рюкзак и несколько книжек на тему осознанности. Мы очень просили, чтобы по приезду он обратился в общество анонимных алкоголиков. Многие из этого комьюнити пережили подобное и помогут понять, что он не одинок в своем горе. Мы поехали с ним в секонд-хэнд, чтобы он мог переодеться, купили продукты в поезд и телефон, чтобы он оставался на связи с сестрой или племянником. На вокзале мы долго болтали, он был очень нам благодарен, у него на глазах были слезы. Когда мы только встретили этого бездомного, у нас была некоторая брезгливость. Но во время посадки на поезд мы все обнимались и плакали.

Он нашел работу и не пьет

Без проблем не обошлось: вскоре сестра мужчины рассказала моей подруге, что он снова пропал. В этот момент я почувствовала грусть и тоску. Но в любом случае все, что он делает, — это его выбор, его жизнь. Мы сделали все, что могли. Пока человек сам не захочет, он не придет к нормальной жизни. К счастью, вскоре он перестал бродяжничать и вернулся домой.

Когда я рассказала о произошедшем в инстаграме, мои посты комментировали люди, которые тоже когда-то помогли бездомным. К сожалению, не все истории заканчивались хорошо: были и кражи, и убийства, а некоторые люди просто сбегали и возвращались к бродяжничеству. Но нам и этому мужчине повезло: все закончилось хорошо. Теперь он живет в Петербурге, нашел работу, выкладывает в соцсети фото с сестрой и племянником и не пьет. Мы уже давно не переписывались, но я все еще подписана на него во «ВКонтакте».

Я рада, что под моим видео было 99% положительных и добрых комментариев. Люди были приятно шокированы и благодарили меня. Но некоторые писали что-то вроде: «Почему человек спит на земле? Как так можно? Сердце разрывается!», хотя мужчина спал на полу. Или «Можно же было купить раскладушку». Сначала меня это очень задело, потом я спросила, приводили ли они бездомных к себе домой. Когда мне ответили «нет», я сказала, что мы обсудим это, как только они сделают что-то подобное. Мы действовали в сжатые сроки, речь шла о его жизни, а не комфорте. К счастью, я практически не видела комментарии в духе: «Он сам виноват, зачем вы его спасали?»

Многие готовы помогать бездомным животным или детям, но не взрослым людям без крыши над головой, и это огромная проблема. Считаю, что в каждом городе должны работать учреждения вроде «Ночлежки», благодаря которым человек не умрет от голода, не замерзнет насмерть. Все было бы намного проще, если бы в Сочи была такая организация. Но я понимаю, что не смогу вложить свое мировоззрение всем в головы и помочь всем нуждающимся. Я очень люблю фонд «Дари еду», по возможности всегда стараюсь жертвовать им деньги. Люди не должны нуждаться в базовом — в пропитании.

Эта история показала мне, что меня окружают прекрасные люди, с которыми можно пройти такой нелегкий путь. Семеро моих друзей заботились об абсолютно незнакомом человеке. Мама всегда учила меня, что нужно помогать людям, ведь любой может оказаться на перепутье. Хорошо, когда в трудную минуту приходят на помощь. Я надеюсь, мы такие не одни. И это вселяет надежду, что в мире все еще есть добро и ты тоже можешь его привнести.