Руководство Boeing уйдет в отставку из-за скандала с безопасностью

Гендиректор Boeing Дэйв Калхун уйдет в отставку в конце 2024 года в рамках масштабной перестановки в руководстве компании. Свои посты также покинут председатель совета директоров Boeing Ларри Келлнер и глава подразделения коммерческих самолетов Стэн Дил, сообщается на сайте авиапроизводителя.

Агентство Reuters отмечает, что к перестановкам в руководстве привела серия проблем в области безопасности, которая подорвала доверие отрасли к компании. Последний инцидент произошел 5 января. В тот день самолет Boeing 373 MAX 9 авиакомпании Alaska Air вылетел из аэропорта Портленда в США. Примерно через 9 минут, когда он был на высоте около пяти километров, у лайнера оторвалась заглушка аварийного выхода. Самолет вернулся в аэропорт вылета, никто из пассажиров не пострадал. Однако впоследствии несколько из них подали на авиакомпанию в суд.

После этого случая Alaska Air приостановила работу всех своих 65 самолетов Boeing 737 MAX 9. 8 января перевозчик сообщил, что в ходе предварительных проверок на нескольких панелях были обнаружены болты, которые необходимо было подтянуть. Уже через месяц 57 бортов компании вновь приступили к полетам, писало Reuters.

В начале марта Федеральное управление гражданской авиации США приостановило эксплуатацию Boeing 737 MAX 9. В письме сотрудникам Boeing гендиректор компании Дэйв Калхун назвал инцидент на борту Alaska Airlines «переломным моментом для компании».

Калхун возглавил Boeing в 2020 году. Он сменил на этом посту Денниса Мюленбурга, при котором Boeing 737 MAX попал в две авиакатастрофы в 2018 и 2019 годах, в которых погибли 346 человек. Причиной обоих происшествий стали неполадки в конструкции лайнеров. Кто станет новым гендиректором компании, не сообщается.

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