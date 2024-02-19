СМИ сообщили о смерти летчика Максима Кузьминова в Испании. Это подтвердила украинская разведка. В прошлом году он угнал российский вертолет в Украину

В Испании убит российский военный летчик Максим Кузьминов, который угнал вертолет из России в Украину и осудил войну. Об этом сообщает испанское издание Eureka news и итальянское Il Corrispondente со ссылкой на неназванные источники в испанской полиции. Информацию о смерти Кузьминова подтвердили в Главном управлении разведки Украины. В то же время РИА «Новости» со ссылкой на гражданскую гвардию Испании сообщает, что ведомство не готово это подтвердить.

Ранее несколько малоизвестных испанских СМИ написали об убийстве 33-летнего украинца в Испании. По их информации, его тело было обнаружено днем 13 февраля в подземном паркинге многоквартирного дома в городе Виллахойоса — недалеко от Аликанте. По разным данным, у него было от пяти до 12 огнестрельных ранений. Очевидцы рассказали журналистам, что видели уезжающую из паркинга машину. Позднее полицейские нашли ее сгоревшей в 20 километрах от места происшествия. Издание Caso Abierto пишет, что стрельба произошла на втором этаже паркинга, а тело было найдено на пандусе, который вел на первый этаж, что говорит о том, что погибший пытался убежать.

Eureka news и Il Corrispondente отмечают, что убитый — летчик 319-го отдельного вертолетного полка российской армии Максим Кузьминов. Осенью 2023 года украинская разведка сообщила, что 28-летний Кузьминов перегнал российский вертолет Ми-8 в Украину. «Я связался с представителями разведки Украины, объяснил свою ситуацию. Мне предложили гарантии безопасности, новые документы, денежную компенсацию, вознаграждение. Обсудили детали и начали планировать мой перелет», ― цитировало ведомство Кузьминова.

Кузьминов рассказал украинским СМИ, что 9 августа 2023 года он вылетел с курского аэродрома в Харьковскую область. Вместе с ним на борту находились еще двое военных, которые после приземления в Украине «выбежали из самолета». «Дальнейшая их судьба мне неизвестна», — говорил Кузьминов. Летчик осудил нападение России на Украину и призвал других российских военных последовать его примеру.

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Итальянское издание Il Corrispondente, которое сообщило о смерти Кузьминова, назвало его «предателем». «После убийства однополчан и предательства родины Кузьминов даже дал интервью украинскому телевидению и надеялся таким образом заслужить безбедную и мирную жизнь, но ошибся. Предатели долго не живут, и рано или поздно приходит время загладить свою вину», — написало издание.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» без ссылок на источники отмечает, что другое издание, сообщившее о смерти Кузьминова — испанский Eureka news — связан с российским провоенным проектом «Рыбарь».

Информацию о смерти Кузьминова вскоре после публикаций Eureka news и Il Corrispondente опубликовал ТАСС.

Тем не менее представитель Главного управления украинской разведки Андрей Юсов подтвердил «РБК-Украина» смерть Кузьминова. О причинах смерти он говорить не стал.

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