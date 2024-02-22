За убийством летчика в Испании стоят российские спецслужбы — El Pais

Испанские спецслужбы убеждены, что за убийством в Испании российского летчика Максима Кузьминова стоит Москва. Об этом пишет местная газета El Pais ссылаясь на собственные источники.

По их словам, испанские правоохранители не сомневаются, что убийство Кузьминова организовала российская спецслужба. При этом они пока не могут точно сказать, какая именно — СВР, ФСБ или ГРУ. Источники в испанских спецслужбах также отметили, что несмотря на уверенность в причастности Москвы найти доказательства будет очень сложно. По версии следствия, убийство совершил киллер, нанятый за пределами Испании, и, вероятно, покинувший страну сразу после этого.

Издание отмечает, что официальные представители испанских властей отреагировали на убийство Кузьминова достаточно осторожно. «Полиции нужно дать возможность сделать свою работу и провести расследование», — заявил по этому поводу представитель испанского правительства Пилар Алегриа.

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Максим Кузьминов — российский военный летчик, который в августе прошлого года угнал свой вертолет Ми-8 и посадил его на украинской территории. При этом погибли двое других членов экипажа.

Об убийстве Кузьминова в Испании стало известно 19 февраля. Как сообщалось, его тело с многочисленными огнестрельными ранениями обнаружили на подземной парковке многоквартирного дома в городе Виллахойоса — недалеко от Аликанте.

»Украинская правда» со ссылкой на собственные источники писала, что узнать, где находится Кузьминов, российским спецслужбам помог его звонок подруге, которая осталась в России. Он якобы позвонил ей и пригласил приехать к нему в Испанию.

Вскоре после побега Кузьминова в Украину на российском пропагандистском телеканале «Россия 1» вышел сюжет, в котором говорилось, что российские спецслужбы уже планируют его убийство.

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