Устрицы за 6 евро против «страны рабов»

Социальные сети третий день спорят из-за публикаций Марины Овсянниковой, которая показала антивоенный плакат во время прямого эфира программы «Время». В своем инстаграме Овсянникова рассказала, что «расслабилась» в Европе и не думает, что вернется в Россию, которую она называет «страной рабов». Теперь пользователи соцсетей спорят, имеет ли право на такие слова бывшая сотрудница российского государственного телевидения.



Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

«Я расслабилась…. Жизнь в Европе настолько легкая, бесстрессовая и комфортная. Устрицы 6 евро за кг, моцарелла по 1 евро, вино белое савиньон 3,5 евро… — 28 июля написала в инстаграме экс-журналистка «Первого канала» Марина Овсянникова (орфография и пунктуация сохранены). — Гори она пропадом эта Россия, страна господ - страна рабов, я попыталась ее изменить, но это оказалось невозможно».

Марина Овсянникова стала известна благодаря акции протеста на государственном телевидении: 14 марта 2022 года она ворвалась в студию во время прямого эфира программы «Время» с плакатом против войны и пропаганды. После ухода с «Первого канала», Овсянникова написала книгу «‎Между добром и злом: как я наконец выступила против кремлевской пропаганды», побывала в Украине в качестве журналистки Die Welt, получила премию Вацлава Гавела и давала интервью зарубежным и российским оппозиционным медиа.

Что Овсянникова говорила о своем прошлом В марте 2023 года, на годовщину своей акции, Овсянникова в разговоре с «Холодом» рассказала, что, несмотря на 20 лет работы на «Первом», не считает себя пропагандистом, потому что она «работала за кадром». «Я считаю, что я была человеком, который слишком долго плыл по течению. Мне надо было уходить раньше, но у меня была гора личных проблем <...>. И я всегда почему-то думала, что этой пропаганде никто не верит, что мы делаем ее для кремлевских чиновников, которые сами ее производят и сами ее потребляют. А типа все нормальные, адекватные люди уже не смотрят Первый канал. Но, как выяснилось, количество зомбированных людей в России гигантское и эта пропаганда действительно эффективна, у людей нет критического мышления. Конечно, для меня это стало шоком».

В августе 2022 года против Овсянниковой возбудили уголовное дело по статье «о фейках» и посадили ее под домашний арест, но с помощью правозащитников ей удалось уехать из России. После побега Овсянниковой из страны суд заочно осудил ее на 8,5 лет.

Хочется жить красиво

Скриншот с публикацией Овсянниковой разошелся по социальным сетям, где ее слова вызвали резкую критику в том числе от известных активистов и журналистов. Многих возмутила цитата из стихотворения Лермонтова про «страну рабов», а также слова Овсянниковой о том, что она «пыталась что-то изменить».

Одной из первых на ее пост отреагировала независимая журналистка Фарида Рустамова.

20 лет на первом канале она страну меняла — Farida Rustamova (@faridaily_) July 28, 2024

«В оппозиции много замечательных людей, которые идут на огромные риски и жертвы, которые бьются годами за правду, которые сидят в тюрьмах, которых убивают. Но есть, к сожалению, такие, которым просто хочется жить красиво и устриц лопать», — написал соратник Алексея Навального, директор ФБК Иван Жданов.

Навальный пытался всю жизнь и жизнь эту за перемены отдал. И ведь поменял! Нас с вами поменял. Илья Яшин и Кара-Мурза ценой свободы приближают эти перемены. А для таких как Овсянникова, работавших на пропаганду 20 лет, важнее вкусно пожрать и дёшево летать. Меняльщица хренова. https://t.co/5Y2OFpObcg — Аминат | Свободу Илье Яшину!!! (@nikosha_s) July 28, 2024

«Вышла один раз с плакатиком, тут же получила премию Гавела и больше не вылезает из белого пальто: “Русские рабы! Какая вкусная моцарелла в Европе по евро”», — написал Михаил Светов.

Фраза Овсянниковой о дешевых устрицах быстро превратилась в мем, пользователи стали публиковать высмеивающие ее картинки и пародии.

я расслабилась…. жизнь в Европе настолько лёгкая, бесстрессовая и комфортная. пиво 7 фунтов, чужая собака — 0, пропивать свою жизнь — бесценно… перелёты в Лондон из Шенгенской зоны за миллион, хорошо, хоть пожить пускают даром pic.twitter.com/ieSV6z7HP9 — Marina (@yantsenmarina) July 29, 2024

Пусть есть и пьет

При этом многие высказались в поддержку Овсянниковой, отметив, что она не политик и никогда не стремилась бороться с режимом и каждый имеет право на личное счастье.

«Пусть ест и пьет все, что считает нужным, разве нет? Путинские лезут в чужие постели, а оппозиция в чужие тарелки будет? Она не чиновник, так что разница есть», — написала Любовь Соболь.

Непопулярное мнение, Марина Овсянникова сделала всё правильно и она молодец https://t.co/sPtQRMawYW — ⛧Yury Levin⛧ (@xylevin) July 28, 2024

«Товарищи моралфаги, переключившиеся на нее — сначала выйдите сами в прямой эфир с плакатом “Нет войне”, потом посидите под домашним арестом, а потом сбегите из-под него. Тогда ваше “праведное” возмущение будет лучше обосновано», — написал Борис Бондарев, единственный российский дипломат, который открыто выступил против войны в Украине.

Дорогой Иван! Многие из нас уехали из страны не от нищеты и колбасой на завтрак, а от репрессий. Марина, поверь, делает очень много для всех нас и России как минимум во Франции, и это главное. Судить надо по делам, а не словам и фоткам. https://t.co/OQ2fDtRobB — Геннадий Гудков Gennady Gudkov (@gudkov_g) July 29, 2024

«Слушайте, человек вышел с плакатом. Очень круто себя повел. Ну потом где-то написал глупость. Ну, и? А с плакатом бы вы вышли? Мерьте себя по самым крутым поступкам того, кого вы оцениваете. Может, тогда ваши оценки будут не такие резкие», — поддержала Овсянникову журналистка Юлия Латынина.

Сама Овсянникова вскоре опубликовала новый пост с ответом критикам.