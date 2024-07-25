СМИ: Россия накопила миллиарды долларов из-за санкций и не может их вывести

Введенные в июне санкции США еще больше затруднили транзакции России с ее торговыми партнерами — Китаем, Турцией и Индией. Трудности с переводами подрывают торговлю России со странами, на которых она положилась после ухудшения отношений с Западом. О проблемах с платежами агентству Bloomberg сообщили топ-менеджеры крупных компаний и источники, близкие к правительству России.

Представители сырьевого бизнеса рассказали, что во многих сделках России с Китаем стало обязательным присутствие третьих стран, через которые можно провести платеж. Преимущественно это государства бывшего Советского Союза. Bloomberg не называет эти страны, однако уточняет, что на некоторых из них также наложены валютные ограничения. Китайские партнеры расплачиваются юанями с агентами из третьих стран, а экспортеры получают рубли в Москве. То есть в ходе этих сделок Россия не получает напрямую иностранную валюту.

«Проблема трансграничных платежей в 2024 году стала ключевым вызовом для российского бизнеса. В подавляющем большинстве случаев предприятия сталкиваются со значительными задержками в осуществлении платежей. Сейчас они составляют в среднем около 10-16 дней», — оценил ситуацию аналитик компании «Финам» Александр Потавин.

В торговле Турции и России не наблюдаются больших проблем, поскольку лишь некоторые банки прекратили операции с Москвой. Источники поясняют, что торговля с Турцией ведется в основном в рублях.

Кроме того, Россия проводит расчеты с помощью криптовалюты через Гонконг. Тем не менее даже при таких сделках Москва нуждается в посредничестве Узбекистана или Казахстана. Потавин отмечает, что Банк России «теперь поощряет использование криптовалюты» для обхода санкций и облегчения перевода валюты за границу, хотя раньше ЦБ выступал против подобной практики.

Российские компании даже пытались проводить сделки по бартеру. Еще в мае стало известно, что российские производители обменивали сталь на товар, который предлагали китайские контрагенты. В то же время крупный российский экспортер энергоносителей отметил, что в июле транзакция из Китая в юанях «прошла гладко».

Ситуация в торговле с Индией осложняется особенностями ее национальной валюты. Рупия не является свободно конвертируемой валютой, то есть ее нельзя обменять на другую валюту без особого разрешения Центробанка Индии. Индийский регулятор в принципе не заинтересован в том, чтобы рупии покидали страну. Близкий к правительству России источник признался, что эта проблема до сих пор не решена: тут не помогут и третьи страны, потому что проведение транзакций через них в данном случае обходится для России слишком дорого.

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В Индии Россия накопила миллиарды долларов в рупиях и не может их использовать в своих интересах. В июле 2022 года Индия разработала правила, по которым Россия может инвестировать рупии в проекты или индийские ценные бумаги. Российские банки уже подали не менее 34 заявок на открытие счетов в Индии. Bloomberg отмечает, что нефть, главный экспортный товар России в Индию, в основном оплачивается дирхамами — валютой ОАЭ. Также в сделках используются доллары и евро.

Трудности с трансграничными платежами усугубляет ситуацию с импортом, отмечает экономист Наталья Зубаревич. По ее мнению, эта ситуация подрывает работу всего потребительского рынка в России. В частности, по ее прогнозам, постепенно начнет ухудшаться импорт комплектующих.

Еще весной Россия столкнулась со сложностями в получении оплаты за поставки нефти. Банки Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов стали задерживать оплату или вовсе отказывать в транзакциях за поставки из-за угрозы вторичных санкций со стороны США. В декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить санкции против иностранных банков за помощь в проведении сделок с российскими компаниями.

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