Российские компании перешли на «экзотический бартер» с Китаем

Крупные российские сырьевые компании перешли на оплату криптовалютой в сделках с Китаем. Ужесточение санкций вынудило некоторые компании из России и вовсе прибегнуть к сделкам по бартеру. Как пишет Bloomberg, такое решение связано с возросшими санкционными рисками для КНР из-за торговли с Россией и с проблемами с получением платежей в традиционном виде.

По информации издания, как минимум два крупных российских металлурга начали использовать стейблкоин Tether и другие криптовалюты для трансграничных транзакций. Tether — криптовалюта, курс которой прикреплен к американскому доллару. Примечательно, что продавцы, использующие такой метод оплаты, не находятся под санкциями США или Евросоюза.

Другие компании, прибегнувшие к бартеру, отказались от трансграничных переводов в принципе. Вместо этого российские производители обменивают сталь на товар, который могут предложить китайские контрагенты. Bloomberg называет такой расчет по сделкам «экзотическим».

Решение крупных российских компаний перейти на операции в криптовалютах спустя два года после начала войны в Украине демонстрирует долгосрочное влияние санкций. После введения первых экономических ограничений крупные российские компании, работающие с никелем, сталью и древесиной, начали сталкиваться с серьезными проблемами с поставками оборудования и получением платежей за свою продукцию. Эффект от ограничений заметен в работе даже тех компаний, которые не внесены в санкционные списки США и ЕС.

Китай, не присоединившийся к экономическим санкциям против России, стал основным экспортным рынком для многих российских товаров. Однако Bloomberg отмечает, что в 2024 году и он столкнулся с трудностями в проведении финансовых операций. Торговля между странами тормозится из-за рисков для китайских банков попасть под вторичные санкции США.

Использование криптовалют для стран, находящихся под санкциями, является обычной практикой. Например, таким способом расплачиваются за нефть из Венесуэлы. Подобные сделки могут заключаться с большими скидками с помощью посредников из ОАЭ.

«В случае стейблкоинов перевод может занять всего 5–15 секунд и стоить несколько центов, что делает такие транзакции довольно эффективными, когда у отправителя уже есть база активов в стейблкоинах», — отмечает эксперт по цифровым валютам и соучредитель компании Resolv Labs Иван Козлов.

Альтернатива криптовалюте — более медленные транзакции или открытие счетов в зарубежных банках. Второй способ оказался непрактичным, констатирует один из собеседников агентства. По его словам, некоторые компании, даже не попавшие под санкции, столкнулись с беспричинной заморозкой собственных счетов за границей.

Тем временем банковские услуги в криптовалютах в России расширяются с июня прошлого года. Тогда газета «Ведомости» сообщала, что принадлежащий Владимиру Потанину Росбанк первым на рынке начал трансграничные платежи в криптовалюте для бизнеса. Оплата проводится с помощью российского финтехсервиса B-crypto. С тех пор другие банки начали предоставлять подобные услуги.В России ранее планировали запретить оборот криптовалют с 1 сентября, сделав исключение для майнеров и тестовых проектов Центробанка. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина настаивала на легализации криптовалюты в международных расчетах. С января 2021 года в России действует закон «О цифровых финансовых активах». Он позволяет покупать и продавать криптовалюту, но запрещает использовать ее в качестве платежного средства. Однако теперь позиция регулятора в отношении криптовалют смягчилась — теперь ЦБ поддерживает трансграничные расчеты в крипте.

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