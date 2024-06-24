«Дочка» китайского банка прекратила расчеты с подсанкционными российскими клиентами

Российский «Бэнк оф Чайна», который является «дочкой» китайского Bank of China, прекратил обслуживать платежи от российских банков, входящих в санкционные списки США. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники среди участников рынка.

Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что «Бэнк оф Чайна» обслуживал большую часть платежей в юанях между Россией и Китаем. По мнению источников газеты, отказ от обслуживания таких расчетов связан с угрозой введения вторичных санкций властями США.

Как пишет «Коммерсантъ», в условиях западных санкций российские и китайские компании все активнее используют в качестве посредников для проведения платежей — небанковских платежных агентов, из-за чего «цепочка трансакции становится все менее прозрачной». По словам собеседников издания, работа таких посредников непрозрачна и неподконтрольна регуляторам.

В апреле газета уже сообщала, что китайские банки начали блокировать платежи российских компаний за компоненты для сборки электроники. По данным издания, речь, в частности, шла о процессорах, серверах и экранах.

Участники рынка тогда рассказали газете, что платежи не проходят «даже у тех организаций, которые заключили долгосрочные контракты на производство и поставку компонентов для сборки электроники с российскими клиентами».

По их словам, в декабре 2023 года начались проблемы с оплатой российскими клиентами поставок из Китая готовой электронной продукции, такой как компьютеры, серверы и системы хранения данных, а в апреле китайские кредитные организации перестали обслуживать платежи и за электронные компоненты.

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