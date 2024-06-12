Мосбиржа объявила об остановке торгов долларами и евро с 13 июня. Об этом говорится на сайте площадки.

Ограничения затронут все инструменты на Мосбирже, например валюты, акции, облигации, драгоценные металлы и производные ценные бумаги. На всех этих рынках продолжатся торги любыми инструментами, кроме тех, что торговались за доллары или евро.

На сайте Мосбиржи говорится, что это связано с новыми санкциями со стороны США. «В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки», — сказано в сообщении.

В Центробанке сообщили, что россияне могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки, а вклады в этих валютах остаются сохранными.

Ранее США ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария. Последние две организации — это посредники при валютных торгах на российском рынке.

Как отмечает РБК, именно внесение НКЦ в подсанкционный список делает невозможными биржевые торги долларом и ставит под вопрос биржевые торги евро. Издание пишет, что на фоне риска ввода таких санкций осенью 2022 Центробанк подготовил другие способы устанавливать официальный курс. До сих пор это делалось на основании биржевых торгов, однако теперь ЦБ будет использовать банковскую отчетность и данные о внебиржевых торгах.

Всего под американские санкции попали около 300 компаний и 33 физлица. Среди них есть и россияне, и иностранцы, помогающие России обходить уже действующие ограничения.

В ноябре 2023 года Минфин США ввел блокирующие санкции против «СБП Биржи», на которой проходила большая часть торгов американскими и европейскими ценными бумагами в России. С тех пор такая торговля в стране фактически невозможна.

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