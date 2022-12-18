Чемпионат мира заканчивается: финальная игра между Францией и Аргентиной состоится уже 18 декабря. Для футбольных болельщиков турнир запомнится неожиданным выступлением сборной Марокко и, возможно, последними играми Месси и Роналду в составах сборных. Но не только. За эти несколько недель чемпионат в Катаре успел стать одним из самых скандальных и привлек внимание СМИ совсем по другим поводам: коррупция, запрет пива, нарушения прав человека. «Холод» рассказывает, чем, кроме футбольных матчей, запомнится этот турнир.

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Чемпионат начался с коррупции (ее масштаб сложно представить)

Решение о том, что чемпионат мира проведут в Катаре, приняли еще в 2010 году в швейцарском Цюрихе. В финальном раунде голосования выбирали между Катаром и США. Несмотря на то что в отличие от Штатов у Катара не было инфраструктуры, неожиданно для многих выбрали именно его.

В заявке руководство Катара обещало построить новые стадионы, оснащенные системой охлаждения и предоставить всю необходимую инфраструктуру. Представители страны обещали создать искусственные облака, чтобы защитить болельщиков и игроков от солнца. Однако проект отменили: даже для Катара это оказалось слишком дорого.

Неожиданному выбору ФИФА нашлось объяснение — коррупция. В 2018 году французские и немецкие журналисты опубликовали расследование Football Leaks, согласно которому президент Франции Николя Саркози в 2010 году встречался с будущим эмиром Катара Тамимом Аль-Тани и предлагал ему купить клуб «ПСЖ» и запустить спортивный канал во Франции (BeIN Sports), а взамен Катар получит ЧМ-2022.

В ноябре 2022 года экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger подтвердил предположение Football Leaks. Он рассказал, что изначально чемпионат действительно планировали провести в США, но содействие президента Франции и протекция президента УЕФА Мишеля Платини позволили перенести турнир на Ближний Восток, а спустя шесть месяцев Катар купил у французов истребители на 14,6 миллиарда долларов. Похожие по формату «деловые встречи» представители Катара провели с официальными лицами Таиланда, Аргентины, Бразилии и Парагвая. девять из 22 делегатов, которые проголосовали за проведение чемпионата мира в Катаре, позже были отстранены от работы.

Болельщики вступились за рабочих

В начале 2021 года The Guardian опубликовала статью о том, что за время подготовки к чемпионату в Катаре погибли более шести с половиной тысяч рабочих мигрантов. Хотя точно известно только о 37 погибших, которые строили стадионы, собеседник издания предположил, что большинство из пострадавших было занято подготовкой объектов для турнира.

По заявлению катарских властей, при строительстве стадионов погибло только три человека, а смерти остальных не были связаны с работой. Такое отношение к рабочим вызвало волну протестов среди болельщиков, самые крупные из них — в Германии.

К примеру, болельщики из Дортмунда на матчах Бундеслиги вывешивали плакаты против чемпионата с надписями: «Больше мертвых, чем минут игры», «Человеческая катастрофа», «Тысячи жизней за очередной золотой дождь». Поклонники «Баварии» пришли на матч с лозунгом: «15 тысяч смертей, 5760 минут футбола. Позор!». Несмотря на это, команда Германии все же поучаствовала в турнире.

Фанатское недовольство поддержали несколько сборных. Команда Норвегии вышла на поле против Гибралтара в футболках с надписью «Права человека на поле и вне его». Сборная Германии на матче с Исландией выстроилась в черных футболках, которые составили фразу «Права человека». Дания хотела играть в форме с надписью «Права человека для всех», но ФИФА запретила эту акцию.

Представители Коалиции за права мигрантов, в которую входят правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch, FairSquare и Equidem, выступили с заявлением, в котором потребовали, чтобы пострадавшие рабочие и их семьи получили компенсации.

«ФИФА продолжает получать миллиарды долларов дохода, но не предлагает ни цента семьям погибших рабочих-мигрантов или тем работникам, которых обманом лишили зарплаты», — сказала Тирана Хассан, исполняющая обязанности исполнительного директора Human Rights Watch.

На чемпионате запретили пиво, кресты и ЛГБТ-символику

Законы Катара официально запрещают гомосексуальные отношения. Накануне турнира капитаны сразу нескольких сборных планировали поддержать права ЛГБТ-сообщества и выйти на матчи с повязкой OneLove, которую используют в рамках кампании в поддержку прав ЛГБТ, прав человека вообще, борьбы с расизмом и дискриминацией. Но накануне матча Англии и Ирана ФИФА выступила против этой инициативы и пригрозила футболистам желтыми карточками. В ответ на это футболисты сборной Германии устроили акцию протеста на съемке перед матчем с Японией и закрыли рты руками.

Символику ЛГБТК+ запрещали носить и болельщикам, несколько раз служба безопасности Катара принимала за «радужный» флаги других стран. Например, в сети появилось видео, где полиция хотела забрать у болельщиков флаг бразильского Пернамбуку. После нескольких подобных инцидентов ФИФА добилась отмены этого ограничения.

Кроме радужных флагов, под запрет попало и пиво.

В Катаре алкоголь продается в ограниченных количествах, купить его можно только в отелях и барах, но по высоким ценам. По законам страны, запрещено употреблять алкоголь в общественных местах, поэтому фанатам пришлось пить безалкогольные напитки (правда, самых привилегированных это не коснулось).

Запретили и традиционные костюмы крестоносцев, в которых на стадионы часто приходят английские фанаты. По мнению ФИФА, представителями арабской культуры это могло быть воспринято как оскорбление.

Иранские футболисты поддержали протест в родной стране

Перед началом матча против Англии сборная Ирана отказалась исполнять свой национальный гимн. Так футболисты выразили поддержку протестам, которые начались в Иране после гибели 22-летней Махсы Амини.

«Наши люди несчастны. Мы здесь, но это не значит, что мы не должны быть их голосом или не должны их уважать. Все, что у нас есть, это они, и мы должны биться. Мы обязаны выступить как можно лучше, забивать голы, чтобы порадовать обездоленных людей Ирана своим результатом», — сказал в предматчевой конференции капитан сборной Ирана Эхсан Хаджсафи.

Издание CNN сообщило, что накануне матча с Англией иранские власти обещали футболистам подарки и машины. После отказа от исполнения гимна — стали грозить пытками семьям спортсменов, если они присоединятся к политическим акциям против властей. Перед матчем с Уэльсом команда все-таки исполнила гимн.

По данным CNN, на турнире работают десятки офицеров Корпуса стражей исламской революции, которые следят за тем, чтобы иранские игроки не встречались с иностранцами.

Американский журналист Грант Уол умер прямо во время игры

10 декабря в Катаре умер один из самых популярных футбольных журналистов США — 49-летний Грант Уол. Он почувствовал себя плохо и потерял сознание во время матча между и Аргентиной и Нидерландами. Уола доставили в местную больницу, но спасти не успели. Смерть наступила в результате разрыва аневризмы аорты.

Эрик Уол, брат журналиста, уверен, что его брата могли убить за поддержку ЛГБТ. После того как журналист пришел на игру чемпионата мира в футболке с радужной символикой, полиция его задержала и долго не пускала на трибуну.

«Он сказал мне, что ему угрожали смертью. Я не верю, что мой брат просто умер. Считаю, что он был убит. И я просто молю о любой помощи», — заявил Эрик Уол в видеообращении в своем Instagram.

Позже он отказался и своих слов и сообщил, что записал видео в шоковом состоянии и закрыл свой аккаунт.