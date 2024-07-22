10 протестных акций, о которых вы могли не знать

На третий год полномасштабной войны, после многочисленных уголовных дел за митинги, убийств и выдавливания из страны оппозиционных лидеров, россияне все равно решаются протестовать — и иногда это даже приводит к решению локальных проблем. «Холод» сделал подборку протестных акций, которые прошли с начала июля, чтобы показать, за что и против чего борются люди.

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Краснодар и Анапа, Краснодарский край

20 июля жители Краснодара устроили стихийный митинг, перекрыв одну из дорог. Протестующие скандировали «Дайте свет!» — так они выражали недовольство по поводу перебоев с электричеством, которые длятся уже месяц. По словам горожан, свет отключали сначала один раз в неделю, потом три, после его не было ежедневно по 12–15 часов, при этом в городе стоит жара до +39 градусов.

Мэр города Евгений Наумов приехал к протестующим и сказал: «Я отсюда не уеду, пока проблема не будет решена». После этого силовики разогнали участников акции, двоих задержали. К вечеру этого же дня в части домов действительно включили электричество, но как минимум семь улиц все равно оставались без света.

В тот же день на протест из-за отключений света вышли жители Анапы, также перекрыв одну из дорог города. Вскоре после начала акции коммунальщики установили дополнительный трансформатор.

Батайск, Ростовская область

19 июля жители одного из районов Батайска устроили стихийную акцию протеста около здания энергоснабжающей организации «Донэнерго»: они возмущались трехдневным отсутствием света. На улицу в этот день им пришлось выходить дважды: как пишет телеграм-канал «Мой Батайск», после первого раза людям сразу же включили свет, но как только протестующие разошлись, его вновь отрубили. Тогда недовольные жители Батайска вышли на акцию еще раз. Подачу электроэнергии восстановили на следующий день после протестов.

Пермь, Пермский край

17 июля в Перми прошел митинг против строительства мечети в одном из микрорайонов города, в котором приняло участие более 250 человек. Протестующие устроили акцию рядом с православным храмом, на плакатах они написали: «Власти, вы закладываете бомбу», «Школы и сады вместо мечетей», «Русские против исламизации» и «Бандиты отжали нашу землю». Как пишет издание «7х7», одна из участниц акции сказала, что «ничего плохого в национализме нет». На акции выступил депутат городской думы Перми Геннадий Сторожев, который сказал, что в возведении мечети нет необходимости, потому что микрорайон «в основном населен русскими».

Несмотря на то, что власти согласовали митинг, его организатора Романа Юшкова арестовали накануне акции, обвинив в возбуждении ненависти или вражды.

12 июля на стихийный митинг в Перми против строительства исправительного центра для заключенных вышло более 100 человек. Центр планируют открыть уже 1 августа в здании бывшей гостиницы. Жители недовольны, так как он находится рядом со школой и детским садом.

Село Смородино, Ульяновская область

14 июля жители села Смородино устроили народный сход. С начала лета они протестуют против установки забора в лесу: он нужен предпринимателям, которые хотят разводить животных для охоты на этой территории. Несмотря на протесты, забор все же установили, лишив местных жителей возможности гулять по лесу, который находится рядом с их домами и озером.

Махачкала, Дагестан

В ночь с 12 на 13 июля на стихийный митинг вышли жители одного из микрорайонов Махачкалы, недовольные длительным отключением электричества. Похожие сходы они устраивали 30 июня и 9 июля. Как пишет издание «7х7», проблема с отключением электричества в Дагестане — регулярная: только в 2023 году жители Махачкалы устраивали акции протеста из-за отключений света и воды не менее 11 раз.

Улан-Удэ, республика Бурятия

7 июля в Улан-Удэ прошел митинг против строительства суперколонии на три тысячи заключенных, под которую планируют вырубить больше 160 гектаров леса. В состав суперколонии должны войти СИЗО, колония общего и строгого режима, гостиница для родственников и другие объекты ФСИН. По словам организаторов, в митинге приняло участие около 300 человек.

«Оставьте наш лес, не трогайте его, — говорили выступающие. — Как можно говорить об экологии и госпрограммах вроде “Чистого воздуха” и при этом уничтожать такое количество леса». Люди требуют признать решение о выделении земли под строительство колонии незаконным и вынести проект за пределы города.

Митинг против строительства суперколонии в Улан-Удэ, 7 июля 2024 года. Фото: Люди Байкала



Жители Улан-Удэ протестуют против строительства суперколонии уже год. Изначально ее планировали разместить в микрорайоне Стеклозавод, но после сопротивления граждан проект перенесли в микрорайон Энергетик. Однако его жители тоже оказались не рады такому соседству: в мае они пытались участвовать в публичных слушаниях проекта, но их не пустили омоновцы с автоматами.

Сыктывкар, республика Коми

6 июля в Сыктывкаре состоялась акция протеста против повышения тарифов ЖКХ, которую организовало региональное отделение КПРФ. С 1 июля цены на воду и отопление повысили на 13,5%, на газ — на 11%. На митинге в том числе требовали отставки главы Республики Коми Владимира Уйбы.

Митинг в Сыктывкаре, 6 июля 2024 года. Фото: КПРФ / VK

Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ

4 июля в Нижневартовске прошла акция протеста против строительства храма. Жители считают, что из-за подключения его к водопроводу и электричеству будет нарушена работа коммуникаций. В митинге приняло участие около 50 человек. Как пишет местное издание «Муксун.fm», участники акции говорили, что они не против храмов, но в спальном районе было бы полезнее построить парк аттракционов или благоустроить территорию для прогулок.

Бийск, Алтайский край

1 июля в Бийске прошла небольшая акция протеста против повышения тарифов ЖКХ. Эта акция также была инициирована местным отделением КПРФ. Коммунальные платежи в Алтайском крае увеличились на 14,2%. Участники акции пикетировали с плакатами: «ЖКХ — петля на шее народа», «Наш девиз — тарифы вниз», «Население устало — коммуналка всех достала».