Крупнейший в истории IT-сбой поверг планету в хаос

19 июля в работе системы Windows от компании Microsoft произошел глобальный сбой. Он сильно повлиял на работу инфраструктуры в Европе, Азии, США и Австралии — с серьезными сбоями работали аэропорты, банки биржи и больницы. Интернет же заполнился фотографиями с «синими экранами смерти» (Blue Screen of Death), то есть экранами перезагрузки компьютеров на Windows. «Холод» рассказывает, что известно о сбое.

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Причина, вызвавшая глобальный сбой в работе Windows утром 19 июля, «выявлена и исправлена», сообщил гендиректор компании CrowdStrike Джордж Курц.

«Наша команда полностью мобилизована для обеспечения безопасности и стабильности клиентов CrowdStrike», — написал он в соцсети Х. Курц добавил, что сбой не связан с нарушением безопасности или кибератакой. В Microsoft добавили, что, несмотря на это, проблемы в работе некоторых служб и приложений все еще наблюдаются.

Американская компания CrowdStrike предоставляет услуги кибербезопасности, в частности поставляет Microsoft программное обеспечение Falcon for Defender, предназначенное для дополнительной защиты Windows. Это один из основных программных продуктов CrowdStrike и проблема, с которой столкнулся Windows, для него характерна, отмечает CNN. Акции CrowdStrike на фоне сбоя в моменте рухнули более чем на 16%.

«Это очень, очень неприятная иллюстрация хрупкости базовой инфраструктуры интернета в мире», — прокомментировал сбой профессор Школы государственного управления имени Блаватника Оксфордского университета и бывший глава Национального центра кибербезопасности Великобритании Киран Мартин.

РИА «Новости», ссылаясь на опрошенных экспертов, пишет, что этот сбой может стоить мировой экономике от 500 миллионов долларов в день до многих миллиардов. Региональный директор Microsoft в Австралии Трой Хант заявил, что этот глобальный сбой станет крупнейшим в истории.

Хаос в аэропортах

В США из-за глобального IT-сбоя несколько крупных авиакомпаний, включая Delta Airlines, United Airlines и American Airlines, приостановили полеты. Всего в США на данный момент отменили 512 рейсов.

В аэропортах Германии столкнулись со сложностями при обработке информации о рейсах. Газета Bild, ссылаясь на немецкое управление воздушным движением, пишет, что все самолеты, которые находились в момент сбоя в воздухе, смогут приземлиться, но не всем бортам может хватить места для стоянки.

Больше всего пострадал аэропорт Берлина. Там временно приостановили все рейсы. Позже системы регистрации заработали, но пассажиров предупредили, что в течение дня могут случаться задержки вылетов. При этом, например, аэропорт во Франкфурте-на-Майне сбой почти не затронул. Всего в Германии, по данным издания, отменили 92 авиарейса.

В Нидерландах с проблемами столкнулся аэропорт Амстердама Схипхол, который считается одним из самых загруженных в Европе.

Крупнейшая испанская авиакомпания Iberia заявила, что работала в аэропортах «вручную». Представитель перевозчика также сообщил, что у компании были некоторые задержки рейсов, но не было отмен.

В Великобритании из-за сбоя пострадали аэропорты Хитроу, Гатвик, Станстед, Лутон и Эдинбург. Аэропорты Сингапура, Гонконга и Индии также заявили, что из-за сбоя некоторым авиакомпаниям пришлось регистрировать пассажиров «вручную».

О проблемах с регистрацией, отправкой рейсов и обработкой информации сообщили представители аэропортов Сиднея, Лондона, Кишинева и Мадрида.

Франко-голландская Air France-KLM сообщила, что из-за глобального сбоя была вынуждена приостановить свою работу. В компании заверили, что прилагают все усилия для решения проблемы.

«KLM, как и другие авиакомпании и аэропорты, также пострадала от глобального сбоя в работе компьютеров, что сделало невозможным обслуживание рейсов. На данный момент мы вынуждены приостановить большую часть операций», — заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

Крупнейший авиаперевозчик Турции Turkish Airlines сообщил, что из-за сбоя возникли проблемы с бронированием билетов и регистрацией пассажиров. Авиакомпания отменила 84 внутренних и международных рейса.

В свою очередь, российские аэропорты глобальный сбой, судя по всему, не затронул. Так, московские «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» отчитались, что работают в штатном режиме, а рейсы выполняются по расписанию. РИА «Новости», ссылаясь на авиакомпанию Red Wings, пишет, что российские перевозчики «уже давно перешли на отечественную систему бронирования».

Аэропорт города Ньюарк, штат Нью-Джерси, США, во время сбоя

Фото: Bing Guan / Reuters

Биржи и банки

О проблемах в своей работе сообщила Лондонская фондовая биржа. По данным сайта Downdetector, пользователи жалуются на перебои с доступом к британскому Lloyds Bank, а также платежным системам Visa и Mastercard. Кроме того, какое-то время не открывался сайт крупнейшей мировой страховой компании UnitedHealth Group. Сейчас он работает в штатном режиме.

В Австралии местный портал ABC News сообщил о проблемах в работе банков NAB, ANZ, Commonwealth Bank, Bendigo Bank и Suncorp. Из-за перебоев с проведением платежей в стране закрылись некоторые магазины и предприятия.

Об перебоях в обслуживании также сообщил крупнейший банк Южной Африки, Capitec. Однако это не сказалось на работе карт и банкоматов.

В Украине, как передает российское агентство ТАСС, о проблемах в своей работе из-за глобального сбоя сообщили служба доставки «Новая почта», Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина») и Monobank, а также оператор мобильной связи Vodafone.

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Больницы

Британская национальная служба здравоохранения (NHS) заявила, что из-за сбоя нарушена работа системы записи на прием к врачам. Также наблюдались проблемы с доступом к базам данных медицинских карт пациентов. В то же время экстренные службы работали штатно, передает Reuters.

«У NHS давно есть система мер на случай проблем с работой компьютерных систем, включая использование бумажных историй болезни пациентов и рукописных рецептов, а также обычных телефонных систем для связи с лечащим врачом», — сообщил представитель NHS.

В нескольких американских штатах утром были недоступны службы экстренной связи. Так, сбой повлиял на работу диспетчерского центра 911 полицейского управления Финикса, штат Аризона.

«Если вам нужно позвонить по номеру 911, оставайтесь на линии, даже если вас перевели на короткое удержание. Городской IT-отдел усердно работает над поиском обходного пути, пока подключение не будет восстановлено», — говорится в сообщении полиции в соцсети X.

С проблемами в работе службы 911 столкнулись на Аляске и в Нью-Гемпшире. Сейчас их работа восстановлена. Пресс-секретарь мэра Нью-Йорка заявил, что критически важная инфраструктура и экстренные службы не пострадали.