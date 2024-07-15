Зеленский заявил о необходимости участия России в саммите мира

Владимир Зеленский объявил, что рассчитывает видеть на втором Саммите мира делегацию из Российской Федерации. Президент Украины на пресс-конференции в понедельник, 15 июля, рассказал о планах успеть провести это международное мероприятие до окончания выборов президента США.

План подготовки включает в себя три встречи с представителями заинтересованных стран — в первую очередь министров обороны и советников по безопасности. В конце июле и начале августе в Катаре должно пройти совещание, посвященное энергетической безопасности. Затем в августе, в Турции, — о свободе мореплавания. Наконец, в сентябре в Канаде — переговоры об обмене пленными и возвращении украинских детей на родину. В итоге к ноябрю должен быть полностью готов план «формулы мира», который и будет обсуждаться на саммите, рассказал Владимир Зеленский.

«Я считаю, что представители России должны быть на втором Саммите», — объявил украинский президент. Однако он не уточнил, собираются ли организаторы приглашать Россию на встречи в Катаре, Турции и Канаде.

Первый Саммит мира прошел 15-16 июня в Швейцарии. На мероприятие приехали представители около 90 стран. Китай отказался присутствовать из-за того, что на саммит не позвали российскую делегацию. Вскоре после окончания мероприятия Владимир Зеленский заявил, что на следующий саммит можно было бы пригласить Владимира Путина. Но тот, по мнению украинского президента, «слишком напуган, чтобы приехать». Помимо российского президента, Зеленский хотел бы видеть китайскую делегацию, так как Китай должен «сыграть серьезную роль» в окончании войны.

Министерство иностранных дел России несколько дней назад исключило участие делегации в новом Саммите мира. «Нам известны намерения киевского режима и его западных кураторов "реабилитироваться" за провальный "саммит мира" в швейцарском Бюргенштоке … и попытаться провести аналогичное мероприятие», — объявил замминистра Михаил Галузин.

Перед началом швейцарского саммита Владимир Путин назвал свои условия начала мирных переговоров: вывод войск ВСУ из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей и отказ Украины от вступления в НАТО. Путин уверен в своей скорой победе, поскольку «время не на стороне Украины», а ВСУ якобы лишаются до 50 тысяч солдат ежемесячно, сообщил после переговоров в Москве венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

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