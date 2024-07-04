Зеленский допустил участие Путина в следующем саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что Владимира Путина могут пригласить на следующий саммит мира. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

При этом Зеленский считает, что Путин вряд ли примет участие в переговорах в ближайшее время, так как он «слишком напуган, чтобы приехать».

Президент Украины также заявил, что для справедливого окончания войны США и Китай должны вместе выступить как посредники, отбросив разногласия. При этом Зеленский считает, что именно Китай должен сыграть «серьезную роль» в урегулировании войны. Он согласился с мнением президента Финляндии Александра Стубба о том, что Россия сейчас очень зависит от Китая» и что «один телефонный звонок от председателя КНР Си Цзиньпина разрешил бы кризис» в Украине.

Саммит мира, который инициировала Украина, прошел 15-16 июня в Швейцарии. В нем участвовали 90 стран. Россию на саммит не пригласили. Агентство Reuters ранее сообщало, что из-за этого от участия в переговорах отказался Китай.

По итогам саммита более 80 стран подписали итоговая декларацию о ядерной безопасности, обмене всех военнопленных и свободном судоходстве. Позже некоторые страны отозвали свои подписи.

Владимир Путин назвал саммит мира уловкой и предложил свои условия для прекращения огня и начала мирных переговоров. Он потребовал от Киева вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. При этом Путин говорил не только об оккупированных частях этих регионов.

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