Мирный саммит в Швейцарии не достиг своих целей

Мирный саммит в Швейцарии не дал результатов, на которые рассчитывал Киев. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский покинул Швейцарию с решением о выделении его стране кредита в 50 миллиардов долларов, а также новыми гарантиями безопасности от США. В то же время попытки украинского лидера расширить международную поддержку Украины в конфликте с Россией потерпели неудачу.

Так, из 92 национальных делегаций и представителей восьми межправительственных организаций итоговое коммюнике встречи поддержали только 80 участников. Поставить свои подписи под документом отказались, в частности, представители Таиланда, Индии, Мексики, ЮАР и Объединенных Арабских Эмиратов. В свою очередь, Китай и Саудовская Аравия не стали принимать участия во встрече.

13 июня стало известно, что страны G7 согласовали решение о выделении Украине кредита на 50 миллиардов долларов. Он будет погашаться за счет доходов от зарубежных российских активов, которые были заморожены властями западных стран после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Также в начале июня президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали новое соглашение по безопасности. Однако, как писала американская пресса, этот документ не был ратифицирован конгрессом США, в связи с чем это соглашение может быть разорвано новым американским президентом, выборы которого запланированы в США в ноябре 2024 года.

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