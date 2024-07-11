Россия не будет участвовать во втором саммите мира по Украине

Участие России во втором саммите мира, который планирует организовать Украина и ее западные союзники, исключено. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

По его словам, российская сторона считает риторику саммита ультимативной и тупиковой, так как она игнорирует альтернативные предложения по урегулированию конфликта в Украине

«Нам известны намерения киевского режима и его западных кураторов "реабилитироваться" за провальный "саммит мира" в швейцарском Бюргенштоке в середине июня этого года и попытаться провести аналогичное мероприятие», — сказал Галузин, подчеркнув, что Россия «не приемлет ультиматумов», которые содержатся в мирной формуле, предлагаемой президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он также отметил, что место проведения нового саммита, в отличие от его содержания, не имеет значения. Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источники сообщало, что новая мирная конференция может пройти в Саудовской Аравии. О том же говорили и представители властей Швейцарии.

В свою очередь, агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, писало, что украинские власти хотят провести второй мирный саммит до президентских выборов в США, которые запланированы на ноябрь текущего года. При этом в Киеве допускали участие в мирной конференции представителей России.

Первый мирный саммит по Украине прошел 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Российскую делегацию туда не приглашали. Незадолго до его начала Владимир Путин озвучил собственную формулу прекращения боевых действий и начала переговоров. Он потребовал вывода украинских войск из аннексированных Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также отказа Украины от вступления в НАТО. Зеленский назвал это предложение Путина ультиматумом.

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