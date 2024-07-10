СМИ: Путин ждет мирных переговоров с Украиной в этом году

Председатель КНР Си Цзинпин и Владимир Путин ожидают начала мирных переговоров между Россией и Украиной до конца года, заявил в письме руководству Евросоюза председатель правительства Венгрии Виктор Орбан, сообщает El Pais. Ближайшие два месяца будут «более драматичные, чем когда-либо», предостерег премьер-министр.

Евросоюз с беспокойством и гневом воспринял визиты Виктора Орбана к президенту России и председателю Китайской народной республики, уверяют прочитавшие письмо источники испанской газеты. В ответ венгерский премьер-министр старается убедить руководство ЕС, что привез из поездок в Москву на прошлой неделе и Пекин на этой информацию о сроках начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Орбан предполагает, что «новые мирные переговоры между Россией и Украиной состоятся до конца года», цитирует письмо издание El Pais.

Сейчас, после встречи в Китае, Орбан уверен: «Cейчас больше шансов, что любые предложения прекращения огня и планов мирных переговоров будут встречены положительно». Председатель венгерского кабинета министров настаивает: не дожидаясь окончания президентских выборов в США, Евросоюз должен сам «запустить мирную инициативу».

«Председатель Си считает политику Китая политикой мира, а политику США и Европы — политикой войны», — говорилось в своем докладе руководству ЕС. Евросоюз же, пересказал точку зрения Китая Орбан, слепо следует американской линии.

Виктор Орбан встретился с китайским лидером в понедельник, 8 июля. Вскоре после венгерский премьер отправил президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам государств-членов ЕС второе второй за неделю конфиденциальный доклад, уверяют источники El Pais. Предыдущее подобное письмо Орбан отправлял вскоре после встреч с президентами Украины и России, 5 июля. Премьер-министр в своих депешах старается дать понять, что действует не как официальный представитель ЕС, а как исполнитель «собственной мирной миссии».

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Путин в разговоре с Орбаном на прошлой неделе дал понять собеседнику, что уверен в своей быстрой победе над Украиной. «Время не на ее стороне», а ВСУ теряют сейчас по 40-50 тысяч человек в месяц, убеждал гостя российский президент, уходя от ответа на вопросы о потерях армии РФ.

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