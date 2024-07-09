Орбан заявил об уверенности Путина в победе над Украиной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправил непубличное письмо руководству Европейского совета, описав позицию Владимира Путина по поводу войны в Украине и перспектив мирных переговоров. Российский президент уверен в своей победе и согласен только на переговоры о капитуляции, следует из письма. Документ цитирует расследовательский проект «Настоящего Времени» и «Радио Свобода» «Система».

«Время не на стороне Украины», — постарался пересказать позицию Путина Орбан. Российский президент в разговоре с гостем убеждал, что ВСУ теряют по 40-50 тысяч человек в месяц. О потерях российской армии он ничего не сказал.

Путин «был удивлен, что президент Украины отверг временное прекращение огня», утверждает в письме Орбан. При этом, по его словам, российский президент опасается, что временное прекращение огня поможет скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил.

Путин, по словам Орбана, не стал отвечать на его прямой вопрос о Саммите мира, который прошел в июне в Швейцарии, и отказался обсуждать мирный план, который предлагали партнеры России по БРИКС («Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса»). Только заверил, что китайско-бразильский меморандум «находится на рассмотрении».

Путину больше нравится, особо отметил в письме венгерский премьер-министр, апеллировать к так называемым «Стамбульским соглашениям». Украина и Россия обсуждали этот проект мирного договора до середины апреля 2022 года.

Документ под названием «Договор о постоянном нейтралитете и безопасности Украины», настаивает, со слов Орбана, Путин, весной 2022-го парафировали главы обеих делегаций. То есть завизировали инициалами в знак достигнутой предварительной договоренности.

Это для Путина делает документ по-прежнему актуальным, утверждает в письме венгерский премьер-министр. Российский президент ссылается на пятый пункт договора, где говорится о праве государств-гарантов безопасности находящейся в нейтральном статусе Украины наложить вето на военную помощь других стран.

Судя по опубликованному недавно New York Times варианту текста соглашений, страны-гаранты, в том числе Россия, получили бы право остановить любую иностранную военную помощь Украине. Больше того, действие этой помощи было бы ограничено некими «территориями, указанными в приложении №6» — это приложение до сих пор никем не обнародовано.

Украина весной 2022 года отказалась подписывать соглашения. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк настаивал, что документ не был парафирован, так как это не входило в полномочия делегации.

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Владимир Путин не только уверен в своей победе, утверждает в своем письме Виктор Орбан, но и готов к мирным переговорам с Украиной. В этом месте своего обращения к руководству Евросовета венгерский премьер-министр подробно пересказывает позицию Украины, согласной пригласить на следующий «Саммит мира» Россию.

Виктор Орбан отправил письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю и копии главам государств-членов ЕС в пятницу, 5 июля, из Азербайджана. В тексте председатель венгерского правительства подвел итоги своих встреч с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Подлинность письма подтвердили несколько еврочиновников.

Важной задачей для Орбана в письме было заверить чиновников ЕС, что он не выступал как переговорщик от лица всего Евросоюза, а лишь «хотел узнать позиции воюющих сторон».

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