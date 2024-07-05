Путин назвал разговор с Орбаном «откровенным и полезным»

Владимир Путин провел пресс-конференцию с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, на которой главы государств заявили о продолжении сотрудничества между странами и обсудили войну в Украине.

Путин назвал визит Орбана в Москву попыткой восстановить диалог между Россией и Европой и «придать ему дополнительный импульс». Сам Орбан заявил, что европейские страны выступают за мир в Украине, поэтому премьер Венгрии во время переговоров с Путиным обсуждал способы урегулирования конфликта. При этом он отметил, что позиции России и Украины по прекращению войны далеки «очень далеки друг от друга».

При этом Орбан отказался отвечать на вопрос, как отреагировал президент Украины Владимир Зеленский на предложение венгерского премьер-министра о прекращении огня. «Я рассказал об этом Владимиру Путину», — добавил Орбан. В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина пока не приблизились к переговорам.

В свою очередь Путин утверждает, что Украине невыгодно прекращать войну, так как, по его словам, в этом случае придется отменить военное положение в стране и провести президентские выборы. Ранее Путин неоднократно заявлял, что считает нахождение Зеленского на посту президента Украины нелегитимным. В то же время Зеленский назвал высказывания Путина «скучными» и «неинтересными», а Европарламент признал нелегитимным Путина.

Во время пресс-конференции Путин в очередной раз потребовал вывести украинские войска из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также из Запорожской и Херсонской областей. При этом Москва, по словам Путина, выступает за полное завершение конфликта, а не за временное перемирие.

Виктор Орбан также отметил, что война в Украине оказывает влияние на европейскую экономику и ее конкурентоспособность, из-за чего Европа «не может чувствовать себя в безопасности». Премьер Венгрии пообещал «продолжить усилия», чтобы помочь урегулировать конфликт.

Помимо войны Путин и Орбан обсудили сотрудничество в частности в области энергетики. Путин Завил, что Россия и Венгрия продолжат работать над проектом расширения атомной электростанции «Пакш» — единственной действующей АЭС в Венгрии.

Виктор Орбан прибыл в Москву 5 июня после визита в Киев. Свои поездки он назвал «мирной миссией».

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