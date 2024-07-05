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Премьер Венгрии прилетел в Москву и начал переговоры с Путиным

13:48 • 05.07.2024

После визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Переговоры проходят в Кремле. 

«Мирная миссия продолжается. Вторая остановка — Москва», — написал Орбан в соцсети X, опубликовав фото из столичного аэропорта. 

Путин сказал, что на встрече будут обсуждаться как двусторонние отношения, так и война в Украине. Он пообещал ознакомить Орбана с деталями своего плана по урегулированию конфликта в Украине. 

«Конечно, я готов обсудить с Вами и нюансы по этому вопросу, рассчитываю, что вы и ознакомите меня с вашей позицией, позицией европейских партнеров», — заявил Путин.

Он добавил, что Орбан приехал в Москву, в том числе как председатель Совета ЕС — Венгрия председательствует в ЕС. Однако сам Орбан ранее заявил, что этот статус не дает ему полномочий на проведение мирных переговоров по Украине от лица ЕС.

«Скоро Венгрия станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной»,— сказал Орбан. Он назвал встречу с Путиным особенной и напомнил, что это его первый визит в Россию с начала полномасштабного вторжения в Украину. 

Визит венгерского премьера прокомментировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «политика умиротворения не остановит Путина. Только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине».

Три дня назад Орбан посетил Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщалось, он попросил Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией. Президент Украины публично это не комментировал.

Три дня назад Орбан посетил Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщалось, он попросил Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией. Президент Украины публично это не комментировал. В Кремле эту встречу назвали «исполнением обязанностей» председателя ЕС и заявили, что не ждут от нее прорыва. 

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